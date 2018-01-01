حريق يدمر 1400 سيارة في مرآب من 7 طوابق.. النيران صهرت الأرضية الخرسانية للمبنى والتهمت كل العربات (فيديو)

قالت خدمات الطوارئ في بريطانيا، الاثنين الأول من يناير/كانون الثاني، إن حريقاً دمّر مئات السيارات في مرآب متعدد الطوابق بمدينة ليفربول بشمال غرب إنكلترا مساء أمس الأحد.

وأظهرت لقطات حطام السيارات المحترقة والمبنى وقد غطاه الدخان الكثيف لكن لم يصب أحد بسوء.

وقال عمال الإطفاء إن الحريق أدى إلى انصهار جزء من الأرضية الخرسانية للمبنى المؤلف من 7 طوابق ما جعله غير مستقر.

وقالت الشرطة إن كل السيارات التي كانت بالمرأب وعددها 1400 دُمرت. وتبلغ الطاقة القصوى للمرأب 1600 سيارة.

وقال عمال الإطفاء إن حريقاً غير متعمّد بأحد السيارات هو سبب الحادث.

وكثير ممن احترقت سيارتهم كانوا في زيارة للمدينة لحضور عرض دولي للخيول.