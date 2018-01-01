عادت لتضرب البلاد من جديد.. مصر تعلن اكتشاف بؤر إصابة بـ"إنفلونزا الطيور" في 7 محافظات

أعلنت مصر، الإثنين الأول من يناير/كانون الثاني، اكتشاف 11 حالة مصابة بمرض إنفلونزا الطيور، بـ7 محافظات.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة، حامد عبدالدايم، في تصريحات متلفزة، إنه "تم اكتشاف 11 بؤرة (حالة) لمرض إنفلونزا الطيور بـ7 محافظات".

وبينما لم يحدد المتحدث متى أصيبت تلك الحالات، شدَّد أنه "جارٍ السيطرة عليها".

وأضاف "عمليات التحصين (ضد المرض) التي تتم الآن، لا تعني منعه تماماً".

نفوق مزرعة دواجن بالكامل بالدقهلية بعد أن هاجمها جيل جديد من فيروس إنفلونزا الطيور يظهر لأول مرة في مصر

نفقت... https://t.co/seqVqv40hK — قناة المنصورة tv (@TValmansourh) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وأشار إلى أن "الهدف من عمليات التحصين هو رفع كفاءة الجهاز المناعي للطيور والحيوانات".

ولفت إلى أن "وزارة الزراعة تعتبر إصابات الطيور والحيوانات بالمنازل بؤرة للمرض"، دون أن يقدم تفاصيل إضافية.

وسجلت مصر أول إصابة بالفيروس في مارس/آذار عام 2006، وفق تصريحات مسؤولين سابقين بوزارة الزراعة.

وإنفلونزا الطيور هو مرض فيروسي معد يصيب الطيور، لاسيما المائية البرية مثل البطّ والإوز.

وينتقل المرض بين الطيور المصابة، فيما تنقل الطيور الموبوءة بالفيروس المرض للإنسان من خلال ملامسة برازها ومخالطتها، لكن لم يثبت أن انتقل الفيروس من الإنسان إلى الإنسان حتى الآن.