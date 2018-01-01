الأسد يجري تغييراً وزارياً يشمل وزارات سيادية.. من هو وزير دفاع بشار الجديد الملقب؟

عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، الاثنين الأول من يناير/كانون الثاني، العماد علي عبدالله أيوب، رئيس هيئة الأركان العامة، وزيراً للدفاع خلفاً للعماد فهد الجاسم الفريج، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

كما عيّن الأسد أيضاً وزيرين جديدين للصناعة والإعلام.

وهي المرة الثالثة التي يعيّن فيها الأسد وزيراً جديداً للدفاع منذ اندلاع الحرب في سوريا في آذار/مارس عام 2011.

وكان الفريج (67 عاماً) عُيّن في 2012 بعد مقتل وزير الدفاع وقتها داوود راجحة في انفجار استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق وأسفر أيضاً عن مقتل قادة آخرين.

وجرى حينها تعيين أيوب رئيساً لهيئة الأركان ليخلف الفريج.

وأيوب من مواليد محافظة اللاذقية الساحلية عام 1952، انتسب إلى الكلية الحربية في 1971 وتدرج بالرتب إلى أن رقي إلى رتبة عماد عام 2012.

وتولى أيوب (66 عاماً)، منذ 18 يوليو/تموز 2012 منصب رئيس أركان الجيش السوري، وذلك عقب تفجير مبنى الأمن القومي الذي أودى بحياة بعض أركان الأسد، وهم وزير الدفاع داود راجحة ومعاونه آصف شوكت ورئيس خلية الأزمة حسن تركماني ورئيس مكتب الأمن القومي هشام اختيار.

بشار الأسد يستبدل وزير دفاع نظامه "فهد الفريج" بـ "علي عبد الله أيوب" وهو رئيس هيئة أركان جيش الأسد (وينحدر من محافظة اللاذقية) وكذلك تم إستبدال وزير الإعلام بآخر. pic.twitter.com/YBXVUekhS6 — هادي العبدالله Hadi (@HadiAlabdallah) ١ يناير، ٢٠١٨

وعين الأسد كذلك كلاً من عماد سارة، المدير العام السابق لهيئة الاذاعة والتلفزيون، وزيراً للإعلام خلفاً لمحمد رامز ترجمان الذي تسلم منصبه مع تشكيل الحكومة الجديدة في صيف 2016، ومحمد يوسف وزيراً للصناعة خلفاً لأحمد الحمو، الذي تسلم منصبه أيضاً في الوقت نفسه.

وتأتي التعديلات في وقت يحقق الجيش السوري مكاسب على الأرض.

وتمكّن الجيش السوري وحلفاؤه وبدعم جوي روسي خلال العامين الماضيين من استعادة مناطق واسعة في مواجهة تنظيم الدولة الإسلامية والفصائل المعارضة على السواء.

ولم يعد تنظيم الدولة الإسلامية يسيطر سوى على جيوب محدودة.

وبعد الانتهاء من المعركة الأساسية ضد تنظيم الدولة الإسلامية شرقاً، يخوض الجيش السوري حالياً معارك عنيفة ضد فصائل جهادية ومقاتلة في شمال غرب سوريا.

وتدور منذ أسبوع معارك عنيفة بين الجيش السوري من جهة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل مقاتلة من جهة ثانية في المنطقة الحدودية بين محافظتي إدلب وحماة (وسط)، إثر هجوم واسع بدأته القوات الحكومية وتمكنت خلاله من التقدم داخل الحدود الإدارية لمحافظة إدلب والسيطرة على عدد من البلدات والقرى.

وعلى جبهة أخرى، يخوض الجيش السوري معارك عنيفة قرب دمشق بعد هجوم شنته هيئة تحرير الشام وفصائل أخرى الجمعة ضد قاعدة عسكرية عند أطراف مدينة حرستا، التي تسيطر عليها الفصائل في الغوطة الشرقية.

وحققت الفصائل تقدماً، أمس الأحد، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، إذ "حاصرت قاعدة إدارة المركبات".

ولفت المرصد الى "وصول مؤازرات من قوات النظام إلى المنطقة لمساندتها في عملية التصدي لهجوم الفصائل العنيف، وفك الحصار عن إدارة المركبات".

ورداً على هجوم الفصائل، كثفت القوات الحكومية قصفها المدفعي وغاراتها على الغوطة الشرقية المشمولة باتفاق خفض التوتر، ما أسفر وفق المرصد عن مقتل "36 مدنياً بينهم 9 أطفال" منذ الجمعة.