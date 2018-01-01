إسرائيل تقدم 12 اتهاماً لعهد التميمي وتمدّد اعتقال نور إلى 100 يوم

قدّمت محكمة عسكرية إسرائيلية، الإثنين الأول من يناير/كانون الثاني، لائحة اتهام بحق الطفلة الفلسطينية عهد التميمي ووالدتها ناريمان، وفق أفيخاي أدرعي الناطق باسم الجيش الإسرائيلي.

ووجّهت النيابة 12 تهمة إلى عهد (16 عاماً) التي "ضربت" جنديين إسرائيليين في شريط فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي في 15 كانون الأول/ديسمبر الماضي، بحسب ما أعلنت محاميتها، فيما مدّدت المحكمة اعتقال عهد ووالدتها ناريمان (40 عاماً) 8 أيام لـ"استكمال التحقيق معهما"، للمرة الثالثة منذ اعتقالهما، فيما قررت، أمس، تمديد اعتقال نور التميمي إلى 100 يوم.

وقالت المحامية غابي لاسكي للصحفيين قبل أن تبدأ جلسة الاستماع الخاصة بموكلتها في محكمة عوفر العسكرية قرب رام الله إن التهم تتضمن الاعتداء بالضرب وتتعلق بستة حوادث مختلفة.

مكبلة اليدين، وجهها بادٍ عليه التعب.. #عهد_التميمي في المحكمة تقاوم بالابتسامة. pic.twitter.com/z4AE4lr6dq — التلفزيون العربي (@AlarabyTV) ٢٥ ديسمبر، ٢٠١٧

وأضاف أدرعي أن "عهد متهمة باعتراض عمل الجيش والمشاركة في أعمال شغب وتحريض الآخرين على المشاركة فيها"، بحسب قوله.

ولفت إلى أنه "تم تقديم لائحة اتهام بحق ناريمان التميمي، والدة عهد، بسبب مشاركتها في الحادث ذاته، والتحريض على شبكة فيسبوك".

وأشار إلى أن "النيابة العسكرية طلبت تمديد فترة اعتقال عهد ووالدتها حتى استكمال الإجراءات القانونية بحقهن".

واعتقلت القوات الإسرائيلية الطفلة عهد عند الثانية من فجر 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهرها وهي تطرد جنديين إسرائيليين من ساحة بيتها في قرية النبي صالح، شمال رام الله.

#صورة للأسيرة عهد التميمي خلال جلسة محاكمتها اليوم الاثنين، حيث تم تمديد اعتقالها 8 أيام

تصوير: عصام الريماوي pic.twitter.com/fFJjYIXe4l — Pal.Info.Center (@PalinfoAr) ١ يناير، ٢٠١٨

وبيّن مقطع الفيديو عهد وهي تركل أحد جنود الاحتلال بقدمها، وترفع يدها لتصفع وجهه من دون أن تصله؛ ما أثار غضب المتابعين للمشهد في إسرائيل، والذين اعتبروا ذلك "إهانة لجيشهم".

وعلى خلفية ذلك، تعهّد وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بالقبض على الطفلة الفلسطينية ومعاقبتها، ومعاقبة كل من ظهر معها في الفيديو وهو يقاوم جنوده.

وبالفعل قامت قوة كبيرة باعتقال عهد من منزلها، قبل أن تعتقل في اليوم ذاته والدتها ناريمان (40 عاماً) أثناء محاولتها زيارة ابنتها أول أيام احتجازها.

وفي اليوم الثاني، 20 ديسمبر/كانون الأول، اعتقلت القوات الإسرائيلية نور التميمي (21 عاماً)، ابنه عم عهد، لظهورها في مقطع الفيديو ذاته، وهي تقاوم القوات الإسرائيلية.

ويومها أصيب فتى من عائلة التميمي بالرصاص المطاطي في رأسه خلال الاحتجاجات، بحسب العائلة.

وعهد ابنة الناشط المعروف باسم التميمي الذي يقود تظاهرات أسبوعية في قريته النبي صالح احتجاجاً على استيلاء المستوطنين على أراضي القرية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقبل الفتاة عهد عام 2012، عندما كان يشغل منصب رئيس الوزراء بعد انتشار شريط فيديو يعود الى طفولتها وهي تحاول منع الجيش الإسرائيلي من اعتقال طفل من عائلتها.