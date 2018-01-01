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الابنة تساند أباها.. إيفانكا تنضم إلى ترامب في الهجوم على النظام الإيراني وتأييد المظاهرات الشعبية

 |  الأناضول
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TRAMBWIYFANKA
ترامب وإيفانكا

دخلت إيفانكا مع والدها في التعليق على الاحتجاجات في إيران، حيث علقت على الاحتجاجات داعية إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني، وواصفة المتظاهرين ضد النظام بـ"الشجعان".

وقالت ابنة الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر: "علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى التحرر من الطغيان".

يأتي هذا بعد ساعات من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييد بلاده للمظاهرات التي تشهدها مدن إيرانية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، قائلاً "لقد حان وقت التغيير".

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "فشلت إيران في كل المستويات رغم الاتفاق (النووي) المريع الذي وقعته معها إدارة أوباما".

وأضاف في نفس التغريدة: "إن الشعب الإيراني العظيم يتعرض للقمع منذ سنوات عديدة. إنه جائع ومتعطش للحرية".

وتابع الرئيس الأميركي: "ثروة إيران وحقوق شعبها تسلب. لقد حان وقت التغيير".

وأمس الأول أعلن ترامب تأييده للاحتجاجات وقال في تغريدة إن "العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 12 شخصاً حتى مساء أمس الأحد خلال الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقد انطلقت الاحتجاجات الخميس الماضي في مشهد وهي ثاني أكبر مدينة إيرانية، لكنها سرعان ما انتشرت إلى مدن أخرى.

 

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