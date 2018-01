الابنة تساند أباها.. إيفانكا تنضم إلى ترامب في الهجوم على النظام الإيراني وتأييد المظاهرات الشعبية

دخلت إيفانكا مع والدها في التعليق على الاحتجاجات في إيران، حيث علقت على الاحتجاجات داعية إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني، وواصفة المتظاهرين ضد النظام بـ"الشجعان".

وقالت ابنة الرئيس الأميركي في تغريدة على تويتر: "علينا أن نقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه إلى التحرر من الطغيان".

Inspired by the heroism & bravery of the peaceful protesters in #Iran. We must stand by the Iranian people as they seek freedom from tyranny — Ivanka Trump (@IvankaTrump) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

يأتي هذا بعد ساعات من تجديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأييد بلاده للمظاهرات التي تشهدها مدن إيرانية احتجاجاً على ارتفاع الأسعار، قائلاً "لقد حان وقت التغيير".

وقال ترامب في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر": "فشلت إيران في كل المستويات رغم الاتفاق (النووي) المريع الذي وقعته معها إدارة أوباما".

Iran is failing at every level despite the terrible deal made with them by the Obama Administration. The great Iranian people have been repressed for many years. They are hungry for food & for freedom. Along with human rights, the wealth of Iran is being looted. TIME FOR CHANGE! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١ يناير، ٢٠١٨

وأضاف في نفس التغريدة: "إن الشعب الإيراني العظيم يتعرض للقمع منذ سنوات عديدة. إنه جائع ومتعطش للحرية".

وتابع الرئيس الأميركي: "ثروة إيران وحقوق شعبها تسلب. لقد حان وقت التغيير".

Iran, the Number One State of Sponsored Terror with numerous violations of Human Rights occurring on an hourly basis, has now closed down the Internet so that peaceful demonstrators cannot communicate. Not good! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

وأمس الأول أعلن ترامب تأييده للاحتجاجات وقال في تغريدة إن "العالم بأسره يدرك أن شعب إيران الطيب يريد التغيير".

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 12 شخصاً حتى مساء أمس الأحد خلال الاحتجاجات في مناطق مختلفة بالبلاد.

وقد انطلقت الاحتجاجات الخميس الماضي في مشهد وهي ثاني أكبر مدينة إيرانية، لكنها سرعان ما انتشرت إلى مدن أخرى.