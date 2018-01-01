إذا كنت تريد مساعدة الفقراء فلا تحتاج إلى بنطال ممزق أو مكياج خاص أو استغاثة المفتي.. لكن هذا ما فعلته الممثلة السورية رنا الأبيض

تعرضت الفنانة السورية رنا الأبيض لموجة انتقادات لاذعة، بعدما تداول رواد الشبكات الاجتماعية ألبوم صور لها مع عدد من المحتاجين في شوارع العاصمة دمشق.

وفيما يشبه جلسة تصوير داخل الاستوديو، ظهرت الفنانة السورية بأوضاع استعراضية ومستفزة مع عدد من الأطفال والمحتاجين.









وظهرت "الأبيض" في الصور رفقة عدد من الأطفال والمراهقين، وهي ترتدي بنطال جينز مشقَّقاً وقميصاً أخضر مربوطاً من الأسفل، كما ظهرت مع بائعة متجولة.

ونشرت "الأبيض" الصور عبر حسابها الشخصي على فيسبوك، كما ناشدت مفتي سوريا، أحمد بدر الدين حسون، مساعدتهم والتكفل بهم.

وكتبت "الأبيض" على حسابها: "أناشدك كأخ لنا، وأب لهؤلاء الأطفال أن تحميهم من حرج السؤال في بلادهم والتماس العون لهم من وزارة الشؤون الاجتماعية ورجال الأعمال السوريين".

ويبدو أن الفنانة السورية لم تستطع تحمُّل التعليقات الناقدة على البوست، حيث حذفت الكثير من التعليقات، تاركةً في الوقت نفسه وصلات المديح، بينما شارك رواد الشبكات الاجتماعية الألبوم رفقة تعليقات لاذعة.

شو بدو يحكي الواحد ليحكي #رنا_الابيض رايحة تستعرض وتعمل فوتوسشن مع الفقراء. ليكوا هالمنظر كيف مصورة حالها ومصورتهم. حقيقة الناس لا بتستحي ولا بتنخجل يا عيبشوم بس#شرطة_المشاهير pic.twitter.com/hYlb09DiGE — شرطة المشاهير (@shorta_mashaher) December 31, 2017

من كتر حزنها على الفقرا نتّفت تيابها يا عمري هيذي ممثل سوريه اسمها رنا الابيض، الله يبيّض وجهك يا عمري pic.twitter.com/el28egn5ZW — أم خبار (@emmkhbar_) January 1, 2018

#رنا_الابيض اخذه صور مع الفقراء و لابسه جينز مشقق يقالها متضامنه معاهم😕😑😐 شي يفشل👎🏻 pic.twitter.com/xmVaVAgRLo — .. (@_iii53) December 31, 2017

دخلّك ولووّ إعملي فوتوسشن مع الفئراء والمساكين لحطها بإنسئرامي بليز #رنا_الابيض pic.twitter.com/iqTCrNXTNH — آيمي (@ieme_7) December 31, 2017

وتشتهر الممثلة رنا الأبيض بدورها في الجزء التاسع من مسلسل "باب الحارة"، كما شاركت مؤخراً في مسلسل "حكم الهوى" والجزء الثالث من "صرخة روح"، وتعرف بتأييدها لنظام بشار الأسد.