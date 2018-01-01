عرَّافة تحمل أخباراً سيئة لكلٍ من الأمير هاري وميغان ماركل وكيم كارداشيان وزوجها.. إليكم ما قالته

تنبأت وسيطة روحية أسترالية بما سيحمله عام 2018 في جعبته للعائلة الملكية البريطانية، وجاءت الأنباء غير مبشرة لزوجين بعينهما.

ظهرت الوسيطة كيري إيروين اليوم الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول في البرنامج التلفزيوني الأسترالي Sunrise لتكشف عمَّ إذا كانت علاقة الأمير هاري (33 عاماً) وخطيبته ميغان ماركل (36 عاماً) ستستمر، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

وزعمت أيضاً أنَّها تعلم جنس المولود الثالث للأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون دوقة كامبريدج. وفي حين جاءت الأنباء سعيدةً لويليام وكيت، زعمت كيري أنَّ الزوجين الآخرين في طريقهما للانفصال قبل أشهرٍ من زفافهما المرتقب بشدة.

وعندما سُئِلَت كيف سيبلي كلٌ من ميغان وهاري بمجرد أن يتأقلما مع الحياة الملكية معاً، زعمت كيري أنَّهما قد يواجهان معاناةً في ذلك.

"سيستمران خمس سنوات فقط"

وقالت: "لديّ إحساسٌ أنَّها (ميغان) ستكون حاملاً في العام المقبل، ولكن لا أعتقد أن علاقتها بالأمير هاري ستستمر في الواقع؛ ربما أمنح هذه العلاقة خمس سنوات على الأرجح. أشعر أنَّ هناك الكثير من الأمور الشخصية التي تجري بينهما لأنَّهما شخصان قويان للغاية".

وأضافت قائلةً: "وهو ما يعد شيئاً محزناً. أتمنى لهما التوفيق، ولكن لا يبدو أنَّ الأمر سيسير على ما يرام".

وفي حين حملت تنبؤاتها أخباراً سيئة لم يكن هاري وميغان يتطلعان لبدء العام الجديد بها، حملت كذلك خبراً جيداً يتعلق بجنس المولود الثالث لويليام وكيت.

إذ قالت كيري: "أشعر أنَّها فتاة. أشعر بالسعادة حقاً من أجلهما لأنَّني لطالما أحببتُ الأميرة ديانا. إنَّها رائعة للغاية".

وأضافت قائلةً: "أشعر أنَّهما زوجان رائعان للغاية. إنَّهما توأما روح".









"نبؤات أخرى"

أعلن هاري وميغان خطبتهما يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حين كشفت الممثلة الأميركية عن خاتمها المتلألئ والمُرصع بقطع الألماس الذي يخص والدته الأميرة ديانا.

ويعيش الزوجان في منزل داخل قصر كنسينغتون بمقاطعة نوتنغهام بجوار ويليام وكيت وطفليهما جورج وشارلوت، ومن المقرر أن يقيما حفل زفافهما يوم 19 مارس/آذار من العام المقبل.

وكان شقيق ماركل قد صرح منذ أيام، أنَّ ادعاء الأمير هاري أنَّ العائلة المالكة هي "العائلة التي لم تنعم بها أبداً" تسبَّب بألمٍ عميقٍ لوالدهما.

وقال توماس ماركل الابن الذي يبلغ 51 عاماً ويعيش بمدينة غرانتس باس بولاية أوريغون الأميركية إنَّ عائلة ميغان "أحاطتها بالحب"، وكانت تستغل كل فرصة وعطلة لتكون احتفالاً وتجمعاً عائلياً. وأضاف أنَّ والدهما تأذَّى بشدة جرَّاء تصريحات الأمير، بحسب موقع Us Daily الأميركي.

لكن في الواقع، إن العلاقة بين ماركل وعائلتها ليست على ما يرام، فقد صرح شقيقها توماس أنه لم يستطع حضور زفافها من زوجها الأول بسبب انشغاله.

نبوءات أخرى

وتنبأت العرافة كيري أيضاً بفوز المنتخب الألماني لكرة القدم بكأس العالم، مشيرةً إلى أن حامل اللقب قد يعاني في مشواره بالبطولة، ولكنَّ أحاسيسها الداخلية كانت مصرة أنَّ الفوز سيكون من نصيب ألمانيا.

أما بالنسبة لانفصال المشاهير، قالت كيري إنَّ كانيّ ويست نجم الراب الأميركي وزوجته كيم كارداشيان نجمة تلفزيون الواقع في طريقهما للانفصال، مشيرةً إلى أنَّ حياتهما المهنية المنفصلة قد تكون السبب الأساسي لبعض المتاعب في نهاية المطاف.

وأرسلت كيري علاماتٍ تحذيرية أيضاً لجاستن تيمبرليك نجم البوب الأميركي وزوجته الممثلة الأميركية جيسيكا بيل، اللذين لديهما ابنٌ في الثانية من عمره يُدعى سيلاس.

وقالت كيري: "أشعر أنَّ هناك القليل من المشاكل لديهما أيضاً. لا أشعر بمشاعر جيدة تجاههما على الإطلاق".