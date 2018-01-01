حرصاً على الصدق وعدم التحيز.. جوجل تحظر نشر تقييمات سلبية عن المديرين السابق

حظرت شركة جوجل مستخدميها من نشر تقييمات سلبية عن أصحاب العمل السابقين عبر الأداة المخصصة للأعمال الخاصة بها.



وتعتبر أداة Google My Business هي المسؤولة عن التقييم الذي يظهر على الشاشة عند إجراء بحث عن نشاط تجاري، مثل حانة أو مطعم، باستخدام محرك البحث أو خدمات الخرائط، بحسب صحيفة The Independent البريطانية.

وفي الوقت الحالي، قرر عملاق الإنترنت الضغط على من يمكنه نشر تعليقات في محاولة لجعلها أكثر دقة. إذ قام جوجل بتحديث سياسات التقييم الخاصة به لكي يحظر على المستخدمين نشر تقييمات سلبية عن مكان عملهم السابق.

وقالت الشركة في بيانٍ لها، "تعتبر سياسة المحتوى الذي يساهم به المستخدمون أكثر قيمة عندما يكون صادقاً وغير متحيز"، مُضيفاً أن "نشر محتوى سلبي حول تجربة عمل حالية أو سابقة" غير مسموح به، إذ تعتبره جوجل "تضارباً في المصالح".

كما يحظر على المستخدمين تقييم عملهم الخاص ونشر محتوى سلبي عن منافس بهدف التلاعب بالتصنيفات.

ففي السابق كان للموظفين السابقين حرية نشر تقييمات متحيزة عن الأماكن التي عملوا فيها، وكان يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بسمعة الشركة فى نظر العملاء الفعليين وكان من الصعب إزالتها، حسبما ذكر موقع Search Engine Land الذي رصد التغيير في سياسة جوجل.

وسيجعل هذا التغيير من السهل على الشركات الدخول إلى جوجل لإزالة أي تقييمات تعتبرها غير منصفة، ما سيؤدي إلى أن تصبح التصنيفات أكثر فائدة بالنسبة للأشخاص العاديين.