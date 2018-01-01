بعد أن هاجمته كثيراً عمرو دياب يصف أصالة بــ"أهم مطربة في الشرق الأوسط".. ما علاقة شيرين وطارق العريان بهذا الصُّلح؟

تصريح يمكن وصفه بأنه الأهم في الوسط الفني مع نهاية 2017، الفنان رقم واحد بمصر، عمرو دياب، قرر أن يعبر للمرة الأولى عن رأيه في زملائه بشكل واضح وصريح ويختار الأفضل من بينهم.

عمرو دياب فاجأ جمهوره بصعود الفنانة السورية أصالة إلى جانبه على مسرح الحفل، ليؤكد أنها الفنانة الأهم في الشرق الأوسط، مفضلاً إياها على مطربات بلده وغيرهن من الفنانات العرب.

ماذا حدث في دبي؟

في حفله الأخير في دبي يوم الإثنين 29 ديسمبر/كانون الأول 2017 كان الفنان المصري عمرو دياب يحيي حفلاً في دبي بشكل طبيعي، قبل أن يفاجئ جمهوره بصعود الفنانة أصالة على مسرح الحفل، حيث استقبلها الجمهور بتصفيق شديد، وهي من المرات النادرة التي يظهر فيها فنان أو فنانة مع الهضبة على مسرح إحدى حفلاته.

وأكد عمرو دياب بعد صعود أصالة على المسرح أنه سعيد جداً، قائلاً "النهارده يوم حلو وسنة حلوة علينا جميعاً بجد ومبسوط إن هي معايا النهارده.. مش عارف أقولك إيه"، لترد عليه أصالة مؤكدة على سعادتها هي الأخرى، قائلة عن عمرو دياب "أنا كتير بحبه وجاية اليوم.. أول مرة بحياتي بحضر حفل لمطرب ورا الكواليس، هذه أول مرة بس مو آخر مرة لعمرو دياب، فكتير مبسوطة إني أعيش هذا الشعور".

وهي الكلمات التي رد عليها، عمرو دياب قائلاً إن أصالة هي أهم نجمة مطربة في الشرق الأوسط، ليقوما معاً بعد ذلك بغناء أغنية "يا أجمل عيون" من ألبوم عمرو دياب الأخير، ولكن أصالة استبدلت برج الحوت ببرج الثور خلال الأغنية، وسط تصفيق وغناء الجمهور معهما، ثم غادرت مسرح الحفل.









الهضبة يرد على شيرين عبد الوهاب

بعد انتشار الفيديو بساعات قليلة، اعتبر جمهور أصالة شهادة دياب بمثابة ختم الجودة لنجمتهم المفضلة، فيما رأى جمهور دياب أن تصريح الهضبة بمثابة رد غير مباشر على شيرين عبد الوهاب التي بينها وبين عمرو دياب أزمة استمر صداها عدة أشهر.

ذلك بعد أن قامت شيرين بمهاجمة عمرو دياب في حفل زفاف الفنانين عمرو يوسف وكنده علوش في بداية 2017، واصفة إياه بأنه "راحت عليه"، ولم يعد قادراً على الغناء، والطريف في الأمر أن أصالة كانت حاضرة في حفل الزفاف هي الأخرى وجاءت سيرتها في الكلام الذي قالته شيرين، حيث أكدت أن المستقبل لها هي ومحمد حماقي وتامر حسني وليس لعمرو دياب.









قبل أن تعتذر وتؤكد أنها كانت تمزح، لتعود بعدها بأشهر لتجدد المشكلة وتهاجم الهضبة مرة أخرى وتؤكد أنه أخطأ في حقها وأنها لن تدفع له ملايين ليصالحها، وأكدت ساخرة أنه إذا كان "هضبة" فهي "هرم".

















كل هذا دون أن يخرج عمرو دياب ليرد عليها، وظل صامتاً ليرد نيابة عنه بعض الأصدقاء من الوسط الفني الذين ألقوا باللوم على شيرين عبد الوهاب وحملوها المسؤولية واتهموها بافتعال مشكلة.

دياب وأصالة.. علاقة متوترة وهجوم سوري

العلاقة بين الثنائي عمرو دياب وأصالة كانت عادية، فعمرو دياب بصفة عامة لا يصرح بخصوص زملائه بالوسط الفني، ولكن أصالة بدأت بالهجوم على عمرو دياب دون سبب واضح.

المواقف التي توضح توتر العلاقة بين الهضبة وأصالة كثيرة، منها تصريح الفنانة في أحد البرامج بأنها لا تعتبر عمرو دياب خفيف الظل، حيث استضافت الفنان حسام حبيب في إحدى حلقات برنامجها "صولا"، وقال حسام حبيب إن الهضبة خفيف الظل، لترد عليه أصالة بأنها لا تشعر بذلك، وأنها التقت به مرات سابقة عابرة، ولم تشعر بخفة ظله أبداً.









وقبلها بسنوات هاجمت أصالة في تصريحات لها برنامج "الحلم" الخاص بعمرو دياب، وهو البرنامج التسجيلي الذي استعرض فيه الفنان مشواره، واعتبرت أنه ركز على نجاحاته وغزواته فقط، مؤكدة أنها تسعى لتقديم برنامج هي الأخرى ولكن ليس مشابهاً لبرنامج عمرو دياب.

عودة إلى برنامج "صولا" مرة أخرى، في حلقة أخرى استضافت أصالة الفنانة الإماراتية أحلام وسألتها عن عمرو دياب، فأكدت أحلام أنها تحبه وأنه الأفضل في جيله وليس له منافس، وأضافت أحلام بأنه له طلة مختلفة على المسرح، وهنا أبدت أصالة دهشتها وسألت عن شكله على المسرح مما يدل على أنها لا تتابعه ولا تفضله، حيث أكدت أنها تشعر بأنه أفضل من خلال سماع الألبوم كـ CD.









وخلال حلقة من البرنامج أيضاً دافعت أصالة عن شيرين عبد الوهاب بعدما أخطأت في حق عمرو دياب وأهانته، حيث قالت إنها عفوية، ووصفتها بأنها شخصية طيبة وممتعة وأنها كانت تمزح، وهو موقف آخر يوضح مدى الفجوة بينها وبين عمرو دياب.









ويعتبر أقوى المواقف التي تعبر عن مدى الخلاف بين أصالة وعمرو دياب هو تصريحها بأنها لن تحضر حفل زفاف أحد أبنائه إذا دعيت إليه، ولكنها قد تلبي دعوة شيرين أو أنغام.

جاء تصريح أصالة رداً على طلب، شام، ابنة أصالة أن يحيي حفل زفافها عمرو دياب، ولكن الأخير طلب مبلغاً كبيراً مبالغاً فيه، الأمر الذي جعل أصالة تصرح هذا التصريح.

ما محبة إلا بعد "فوتوشوب"

يبدو أن هناك وضعاً جديداً جعل هذه العلاقة تتحول من علاقة متوترة إلى علاقة صداقة.

كانت بداية التغير مع حلقة برنامج "صاحبة السعادة" التي حلت فيها أصالة ضيفة على إسعاد يونس، واعترفت خلالها أنها لم تكن تحب عمرو دياب ولم تكن تحب أغانيه ولا حتى أسلوب غنائه، موضحة أنها كانت تظن أن صوره تعتمد على الـ"فوتوشوب"، ولكن عندما قابلته وجدت أنه أفضل من الصور، مبدية إعجابها بحفاظه على شبابه.









ظهرت أصالة في إحدى المناسبات برفقة زوجها طارق العريان -التي كان يحضرها عمرو دياب ودينا الشربيني- وهي ترقص على أنغام أغنية "وحكايتك إيه" للهضبة.

هذا التقارب لعب فيه طارق العريان دوراً كبيراً بفضل علاقة الصداقة القوية التي تجمعه بعمرو دياب، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يكون مخرج فيلم الهضبة الجديد "الشهرة" الذي يحضر له منذ فترة.





