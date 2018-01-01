مزيد من القتلى في إيران.. التلفزيون الرسمي يعلن ارتفاع العدد إلى 10

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، الإثنين 1 يناير/كانون الثاني 2017، إن 10 أشخاص قتلوا في احتجاجات بالشوارع يوم الأحد.

ودون تقديم أي تفاصيل، أضاف التلفزيون: "قتل نحو 10 أشخاص في المجمل في عدد من المدن للأسف خلال أحداث الليلة الماضية".

وعرض التلفزيون لقطات لأضرار ناجمة عن المظاهرات المناهضة للحكومة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة "إيلنا" القريبة من الإصلاحيين عن نائب محلي، قوله إن متظاهرين قُتلا خلال صدامات، مساء الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، في مدينة إيذج بجنوب غرب إيران .

وقال خادمي "لقد تظاهر سكان من إيذج على غرار ما حصل في سائر أنحاء البلاد احتجاجاً على الصعوبات الاقتصادية لكن للأسف قُتل شخصان وأصيب آخرون بجروح (...) ولا أعلم إذا كان إطلاق النار مصدره قوات الأمن أو متظاهرون".

ومساء الأحد قتل شخصان في مدينة دورود (غرب) عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الإطفاء وفكوا فراملها من على إحدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي "صدمت المركبة شخصين أحدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما".

وكان قُتل شخصان آخران مساء السبت في المدينة نفسها لكن نائب حاكم المحافظة أكد أن قوات الأمن لم تطلق النار على المتظاهرين.

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء مندداً بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطة بدأت الخميس في طهران.

وانطلقت، الخميس الماضي، مظاهرات في مدينتي مشهد وكاشمر، شمال شرقي إيران، احتجاجاً على غلاء المعيشة وارتفاع معدلات البطالة، امتدت لتشمل مناطق مختلفة، من بينها العاصمة طهران.