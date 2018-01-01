هل جربت ركوب طائرة في عام والوصول لوجهتك في العام السابق؟؟ هؤلاء الركاب عاشوا هذه التجربة

ما الوقت إلا وهم أيها الرفاق! هذا ما بدا عليه الأمر عندما تأخرت رحلة جوّية على نحو غير مُتوقّع لمدة 10 دقائق عن الإقلاع في عام 2018، لتصل وِجهتها في عام 2017.



فبحسب ما نقلت صحيفة مترو البريطانية، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، كان من المقرر أن تقلع الرحلة الجوية رقم HAL446، والتابعة لخطوط هاواي الجوية من مدينة أوكلاند النيوزيلندية في تمام الساعة 11:55 مساءً.



إلا أنها تأخرت لمدّة 10 دقائق، بما يعني أنها أقلعت الساعة 12:05 من يوم الإثنين، 1 يناير/كانون الثاني 2018.



وكانت الطائرة متّجهة إلى مدينة هونولولو الأميركية، التي يتأخر توقيتها عن نظيره بمدينة أوكلاند 23 ساعة، فوصلت الرحلة الجوية الساعة 10:16 بالتوقيت المحلّي لمدينة هونولولو، أي في يوم 31 ديسمبر/كانون الأول.



وانتشرت تلك الواقعة المرحة والمُربِكة بين العديد من مستخدمي موقع تويتر، بعدما أوردها مراسل خدمات المواصلات لدى محطّة ABC7 التلفزيونية، سام سويني.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq — Sam Sweeney (@SweeneyABC) December 31, 2017

وشملت بعض تعليقات المستخدمين لقطات ساخرة قيل فيها "يا لها من مفاجأة!"، و"أراك في المستقبل"، وقال أحد المستخدمين "أول ما وَرَدَ إلى ذهني كان تشير وهي تغني: لو كان بإمكاني إعادة الوقت. سنة سعيدة يا تشير".

First thing popped into my head was Cher singing "If I Could Turn Back Time" Happy New Year to Cher❤❤ — Shank (@Quteleggs22) December 31, 2017

وليلة أمس، احتفل عدد من دول العالم، بالعام الجديد 2018، بإقامة احتفالات مُبهرة، أطلقت فيها ألعاباً نارية، وعروضاً ضوئية جذابة، في مناسبة تتنافس فيها عواصم الدول بمراسم الاحتفال لجذب أنظار العالم إليها، وسط تشديدات أمنية مكثفة خشية من هجمات إرهابية محتملة. وبثّت وسائل إعلام احتفالات أقيمت في عواصم ومدن عدة.





