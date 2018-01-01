حصاد 2017 الغنائي: شيرين وحماقي يتَّفقان على الغياب.. فيروز تثير السخرية وهذه ألبومات للنسيان

انتهت سنة 2017 وانتهت معه جولة جديدة من منافسات الغناء بين فناني الوطن العربي، وخلال هذا العام برز عدد من نجوم الغناء العربي وأخفق آخرون وفضَّل عدد آخر عدم خوض منافسات السباق استعداداً للعام المقبل.

كان لمنافسات الألبومات الغنائية طابع خاص، فنجاحها سواء في الشارع أو على الشبكات الاجتماعية يحقق للفنان مكاسب كبيرة. إذ بجانب اتساع قاعدة شعبيته، فإن نجاح ألبومه كله أو بعض أغانيه يجعل الطلب عليه أكبر في الحفلات، وهو ما يزيد من أجره، وكذلك يجعل له الأولوية لدى المنتجين للتعاقد معه على ألبومات جديدة.

الهضبة على القمة منفرداً

مازال الفنان المصري عمرو دياب محافظاً على مكانته بين الجمهور المصري والعربي كرقم واحد، حيث طرح خلال 2017 ألبومه الجديد "معدي الناس" تزامناً مع بداية فصل الصيف كما هو معتاد.

وضم الألبوم 10 أغنيات أشهرها "معدي الناس"، "برج الحوت" التي أثارت الجدل على شبكات التواصل الإجتماعي، "قلبي اتمناه"، "أول كل حاجة" و"نغمة الحرمان"، حيث تعاون في الألبوم مع الشعراء والملحنين تامر حسين، تركي آل شيخ، محمد رضا، سامر أبو طالب، مدين وغيرهم.

عاد الهضبة ليتعاون مع الشاعر أيمن بهجت قمر والمؤلفين عمرو مصطفى ومحمد يحيى بعد فترة من الانقطاع وخصام بين الثلاثي والفنان.









وظل الألبوم متصدراً للمبيعات في "فيرجن ميجا ستورز"، حسبما أعلنت فيرجن، لأسابيع كثيرة بعد طرحه في السوق ونفذت الطبعة الأولى والثانية منه فور طرحهما في أول أيام الألبوم في الأسواق، وظل الألبوم الأول على تطبيق "آيتونز" لأسابيع عديدة في معظم الدول العربية، كما تولت الحملة الدعائية للألبوم أكبر شركة اتصالات "فودافون" و"بيبسي"، ليؤكد عمرو دياب بأنه مازال على القمة منفرداً.

فيروز.. شغف وانتظار جماهيري ثم سخرية

حمل عام 2017 أخباراً سعيدة لمحبي الطرب، وخاصة محبي المطربة اللبنانية فيروز، التي طرحت ألبوماً جديداً حمل اسم "ببالي"، حيث عادت فيروز لجمهورها بعد غياب 7 سنوات منذ آخر ألبوماتها "إيه في أمل" الذي أصدرته بالتعاون مع ابنها زياد رحباني وتضمن 12 أغنية.

ضم الألبوم الجديد 10 أغنيات وهي "ببالي"، "لمين"، "يمكن"، "ما تزعل مني"، "أنا وياك"، "حكايات كتير"، "بغير دني"، "بيت صغير"، "راح نرجع نلتقي"، وأخيراً أغنية "بيت صغير بكندا"، وهي الأغنية التي سبق وغنتها عام 2005 للمرة الأولى، حيث لم تتعاون في هذا الألبوم مع زياد رحباني.



أثار ألبوم فيروز الأخير جدلاً واسعاً ولم يحقق النجاح المنتظر، حيث انهالت السخرية من جانب عدد كبير من محبيها على الألبوم بأن الألبوم الجديد برعاية "ترجمة جوجل"، وذلك لأن ريما الرحباني ترجمت كلمات أغاني الألبوم من أغنيات أوروبية قديمة، لدرجة أن الجمهور أصدر هاشتاغاً ساخراً "يلا تنام ريما" للسخرية منها، وهو استخدام أغنية السيدة فيروز التي غنتها سابقاً لابنتها للسخرية منها بعد ما فعلته.

دا أسوء ألبوم غنته فيروز تقريبًا.. فاهمة إنه للوداع، لكن كان قلته أفضل

تحسه زبادي في الخلاط، لا هو منه فضل زبادي ولا عمره ح يبقى لبن #ببالي — Emz ✿ (@Lastoadri) September 25, 2017

عودة نجوى كرم وكفوري

لم تكن السيدة فيروز فقط هي من غابت عن جمهورها مدة طويلة، فهناك أيضاً مواطنتها الفنانة اللبنانية نجوى كرم التي أصدرت هذا العام ألبومها الجديد "مني إلك"، وذلك بعد غياب 6 سنوات منذ آخر ألبوماتها "هالليلة ما في نوم" الذي أصدرته عام 2011.

وتضمن الألبوم الجديد 8 أغنيات فقط وهي "يحرقلك قلبك"، "على نوم عيني"، "قمر العشاق"، "نزلت البحر"، "آه من الغرام"، "الدنيا تحديت"، "تعا بورد قلبي" و"حبيبي مين".









وأهدت نجوى كرم النسخ الأولى من الألبوم لزملائها في لجنة تحكيم برنامج Arabs got talent العميد على جابر وأحمد حلمي، بالإضافة لمقدمي البرنامج اللبنانية يارا أبي راشد والسعودي قصي خضر.

ويبدو أن العائدين للساحة هذا العام، بعد غياب طويل، جميعهم لبنانيون، حيث ضمت القائمة الفنان اللبناني وائل كفوري، الذي أصدر ألبومه ".W"، وهو الاسم الذي أثار جدلاً كبيراً وقت طرح الألبوم على الشبكات الاجتماعية بين الجمهور بسبب غرابته، حيث أكد وائل كفوري فيما بعد أن حرف W يرمز إلى أول حرف من اسمه بالإنكليزية wael، أما النقطة فهي تعني "نقطة ومن أول السطر"، حيث أنه كان يقصد أن اسم الألبوم "وائل.. نقطة من أول السطر".

ولم يكن هذا أغرب ما في الألبوم، حيث ضم الألبوم 9 أغنيات جميعها من تأليف شاعر واحد وهو منير بو عساف، حيث ضم الألبوم أغنيات "وقت لبنساكي"، "صرنا صلح"، "غلطتي بالتوقيت"، "غدرتيني"، "طريق الفلة"، "كذابين"، "خايف"، "جايي عالهدا"، وآخرها "هلأ تافقتي".

أصالة.. العرض مستمر

حافظت النجمة السورية أصالة على تواجدها المعتاد، ككل سنة، على مدار الثلاث سنوات الماضية بألبوم جديد، حيث ابتعدت الفنانة عن الساحة الغنائية ولم تصدر ألبومات خلال عامي 2013 و2014، لتبدأ في الأعوام الثلاث التالية في إصدار ألبوم كل عام.









وأصدرت أصالة هذا العام ألبوم من أفضل ألبوماتها الفنية حمل عنوان "مهتمة بالتفاصيل"، وضم الألبوم 13 أغنية كان أبرزها "أنا بتخان"، "مهتمة بالتفاصيل"، "يا عالم"، "هايقولك" و"يوم الرحيل"، حيث حقق الألبوم نجاحاً جيداً في سوق المبيعات وحقق أرقام مشاهدة جيدة على يوتيوب.

وتعاونت أصالة في هذا الألبوم مع عدد كبير من المؤلفين والملحنين أبرزهم محمد عاطف، رامي جمال، مدين، تامر حسين، محمد الشرنوبي، نادر عبد الله ومحمد النادي.

نانسي ولطيفة.. نجاح متوسط

خلال 2017 أصدر عدد من النجوم ألبومات حققت نجاحاً متوسطاً، حيث لم تصل لمستوى النجاح الجماهيري الضخم ولكنها في نفس الوقت لم تفشل.

وكان أهم تلك الألبومات ألبوم "فريش" الذي أصدرته الفنانة التونسية لطيفة، حيث ضم الألبوم 13 أغنية بلهجات متنوعة ما بين المصرية والتونسية واللبنانية، ولاقى الألبوم اهتماماً متوسطاً بين الجمهور.

أصدرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم ألبوم "حاسة بيك"، وحققت الأغنية الرئيسية نجاحاً كبيراً خاصة بعد تصويرها كفيديو كليب، وضم الألبوم 14 أغنية باللهجتين المصرية واللبنانية، وأطلقت نانسي ألبومها في القاهرة في حفل أقامته لها شركة "أورانج" للاتصالات، جمع فريق عمل الألبوم في أحد فنادق العاصمة المصرية.









رامي صبري وتامر عاشور.. وأزمة قرصنة الألبومات

عاش عدد من نجوم الغناء لحظات قاسية في 2017 بسبب قرصنة أغاني ألبوماتهم وطرحها على الإنترنت قبل صدورها، وهو ما جعلهم يطرحونها رغماً عنهم لإنقاذ ما يمكن إنقاذه الأمر الذي أثر على نجاح تلك الألبومات.

رامي صبري الذي يتمتع بشعبية وله قاعدة جماهيرية جيدة عانى في ألبومه الأخير "الراجل" إذ لم يحقق النجاح المعتاد لألبوماته التي غالباً ما تحقق نجاحاً مهماً، حيث تعرض الألبوم للقرصنة وطرح أغانيه قبل موعدها مما اضطر الشركة المنتجة لإصدارها سريعاً، وبالرغم من تصدره لمبيعات "فيرجن ميجا ستورز" بعد أيام قليلة من طرحه، لكنه لم يحقق النجاح المعتاد لألبومات رامي صبري في المبيعات ونسب المشاهدة والاستماع.









وضمّ الألبوم 12 أغنية تعاون فيها مع أسماء كثيرة منهم أحمد علي موسي، أمير طعيمة، تامر حسين، وقام هو بنفسه بتلحين أكثر من نصف أغاني الألبوم.

الفنان المصري تامر عاشور الذي أصدر ألبوم "خيالي"، وهو الألبوم الذي احتوى على 9 أغنيات فقط، حيث واجه المعني الشاب مشكلة كبيرة قبل طرح الألبوم بعد تسريب معظم أغانيه عبر الإنترنت، ليضطر لإصدار الألبوم قبل موعده، حيث لم يحقق الألبوم نفس النجاح المعتاد لألبومات تامر عاشور السابقة.

ألبومات للنسيان

هذه الألبومات لم تحقق النجاح المطلوب على مستوى العالم العربي ولا حتى على المستوى المحلي، بما يساوي حجم نجومية أصحابها.

بعد عامين من التحضير للألبوم أطلق المغني السوري سامو زين ألبومه الجديد "القمر" الذي ضم 10 أغنيات، ولكن الألبوم لم يحقق النجاح المنتظر، على الرغم من أنه قام بتصوير 3 أغنيات منها بطريقة الفيديو كليب.











وكذلك الفنان المصري حمادة هلال الذي أصدر ألبوم "عيش يا باشا" بعد غياب 5 سنوات، وعلى الرغم من تعاونه في الألبوم مع أسماء كبيرة ورنانة في عالم الشعر والتلحين، إلا أنه لم يحقق مبيعات جيدة ولا نسب مشاهدة عالية على يوتيوب، حيث أرجع حمادة هلال فشل ألبومه إلى أسباب أخرى بعيدة عن عناصر العمل الجيدة.









وضمت القائمة أيضاً المغني الفلسطيني محمد عساف نجم Arab idol، الذي طرح ألبومه الثالث في مسيرته الغنائية "ما وحشناك"، إلا أنه لم ينجح في تحقيق نفس نجاح أغانيه السابقة، وضم الألبوم 13 أغنية، غنى فيها عساف بالفلسطينية والعراقية.

ألبومات خليجية تحمل أسماء أصحابها

للفن الخليجي نصيب من إصدارات 2017، حيث كان أبرز ما صدر خلال هذا العام من ألبومات قد حمل أسماء أصحابها.

وكان أبرز الألبومات الخليجية التي صدرت في هذا العام ألبوم الفنان السعودي رابح صقر "رابح 2017"، وهو الألبوم الذي عاد به لجمهوره بعد غياب عامين، إذ كان آخر ألبوماته "أوجه المعني" عام 2015، حيث وصل عدد أغانيه إلى 38 أغنية.

كما أصدر الفنان الكويتي نبيل شعيل ألبوماً يحمل اسمه هو الآخر "نبيل شعيل 2017"، وضمّ 5 أغنيات فقط، ولكنه لم يحقق نجاحاً كبيراً في المنطقة العربية، حيث تعاون خلاله مع مجموعة من الشعراء والملحنين الخليجيين.

وطرحت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي ألبومها الثالث "أراهنكم" خلال عام 2017، وهو الألبوم الذي تضمن 12 أغنية متنوعة ما بين اللهجات العراقية، المصرية، اللبنانية واليمنية، وحقق نجاحاً متوسطاً.









تامر وحماقي وإليسا وشيرين.. الغياب

غاب عدد من النجوم في 2017 منهم الفنان المصري محمد حماقي الذي كان آخر ألبوماته "عمره ما يغيب" عام 2015، وبالرغم من تحقيق الألبوم نجاحاً كبيراً، إلا أن حماقي لم يستغل هذا النجاح ليصدر ألبوماً آخر، وظل بعيداً عن الجمهور للعام الثالث على التوالي.

تامر حسني، بدوره أصدر آخر ألبوماته "عمري ابتدا" في 2016، وغاب عن الجمهور كمغنٍ خلال 2017، ولكنه قدم فيلماً جديداً "تصبح على خير" في منتصف السنة، كما اهتم في آخر العام بتصوير فيلم آخر وهو "البدلة"، إذ يفتتح به العام السينمائي الجديد في يناير 2018.

غابت الفنانة إليسا ولم تصدر أي ألبوم في 2017، إذ أصدرت آخر ألبوماتها "سهرنا يا ليل" في 2016، واكتفت في العام التالي بإصدار أغنية ديو مع تامر حسني "ورا الشبابيك"، وهي الأغنية الدعائية لفيلم "تصبح على خير".

لم تصدر الفنانة شيرين عبد الوهاب هي الأخرى أي ألبومات للعام الثاني على التوالي، حيث كان آخر ألبوماتها "طريقي" عام 2015، وربما كان سبب عدم إصدار شيرين أي ألبوم خلال 2017 هو وقوعها في العديد من المشاكل التي أثرت عليها بسبب تصريحاتها المثيرة.