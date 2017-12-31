أسعار جديدة للبنزين والديزل في السعودية.. ومواطنون غاضبون في تويتر يطالبون بإغلاق هيئة الترفيه

في الوقت الذي يحتفل فيه الملايين برأس السنة الميلادية الجديدة ويراقبون العروض المبهرة في عدة عواصم كباريس وهونغ كونغ ودبي كان سعوديون كُثر يصطفون أمام محطات المشتقات النفطية لتعبئة سياراتهم قبل نزول الأسعار الجديدة التي أعلنت الحكومة تطبيقها من منتصف الليلة 1 يناير/كانون الثاني 2018.

كذلك على تويتر لم يتداول السعوديون كعادتهم صور الاحتفالات بل ان الوسم الأكثر انتشارا في تويتر كان #رسميا_رفع_اسعار_البنزين وهناك فقط كان بإمكانهم التعبير عن غضبهم من هذا القرار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن البنزين 91 سيباع بسعر 1.37 ريال للتر بزيادة عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.75 ريال في حين سيباع بنزين 95 بسعر 2.04 ريال للتر بارتفاع عن سعره السابق الذي كان يبلغ 0.90 ريال. وسيظل سعر الديزل للشاحنات دون تغيير.

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

الشعوب كلها مستانسه الساعه ١٢ الا احنا 😂 — عبدالعزيز الحربي (@Azoz0549) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

مستوعبين انه من يوم سمعنا عن رؤية ٢٠٣٠ ووضع المواطن من سيء الى اسوء 💔. — عبدالله بن عبدالرحمن (@spook1416) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

أرتفاع أسعار. البنزين ، الكهرباء ، ضرائب ، وغيرها ، وحساب المواطن 300 ﷼!

على الأقل إلغوا الحفلات الغنائية في هيئة الترفية التي تكلف ملايين الريالات و ضعوها في حساب المواطن (أقتراح). — الفيصل. (@Dr_almarof) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

استمري يا هيئة الترفيه ..

استمري بإغضاب الرحمن ..

استمرو يا مؤيدين هذه الهيئة ولا تشتكون من الغلاء و الوباء فهذه ما جنت ايديكم ..

و حسبنا الله ونعم الوكيل💔 — د . ساره الشهري (@sarah_shehri25) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

يله يالذباب شوفوا شغلكم

عندكم موضوع قطر

او موضوع ايران

او موضوع الاعرابي ابو درهم

تقدر تشغلون الشعب فيهم



البترول في ارتفاع واحنا في انحدار

حسبي الله وكفى — منى بنت عبدالعزيز (@memeaziz87) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

البدء بتطبيق تغيير #أسعار_البنزين .. تعرف على فرق السعر قبل وبعد التعديل#رسميا_رفع_اسعار_البنزين pic.twitter.com/0G6Qsfk6tD — صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_أسعار_البنزين

،

بعد اسعار البنزين الكوارثيه اللي طلعت !!

مع الضريبه والكهرب والشركات اللي تتلاعب بالاسعار علشان ٥٪ مثل الاتصالات

'

اقدر اقول ان هذا التاريخ #عام_٢٠١٨

سيبقى في ذاكرة كل الاجيال

حسبي الله وكفى ، شوفوا الان الابواق وترقيعهم واضحكوا ✋🏻 — ﴿ دغش بن حمد ﴾ (@WGHALWFA) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

#رسميا_رفع_اسعار_البنزين

على اساس عندنا بدائل وعندنا نقل عام كويس مثل الخارج حتى عندهم بنزين رخيص مع الميثانول ! يعني عطني بديل . ! السيارة لازم استخدمها ماعندي بديل ياخي !! تقعد تشق وجهي بنزين وحساب المواطن يعطيني 300 ريال عجبا !! — ياسر الفرائضي (@yas_torp) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧

على اساس اذا عبت فل الليله مراح يخلص البنزين عنده ناس ماخذه حقها من الدلاخه #رسميا_رفع_اسعار_البنزين pic.twitter.com/x7xl1YheEu — ابو فيصل (@abo_fasal77) ٣١ ديسمبر، ٢٠١٧