عملية أمنية لم يسبق لها مثيل.. أضواء تايمز سكوير في نيويورك تتلألأ حتى مع البرودة الشديدة ليلة رأس السنة الجديدة

بدأ مئات الآلاف من المحتفلين في التجمع في تايمز سكوير بمدينة نيويورك، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، لمشاهدة سقوط كرة ليلة رأس السنة البلورية الضخمة، إيذاناً ببدء عام جديد، غير عابئين بالبرد القارس وعملية أمنية لم يسبق لها مثيل.



وذكر موقع أكيوويذر دوت كوم للتنبؤات الجوية، أن من المتوقع انخفاض درجة الحرارة في وسط مانهاتن إلى نحو 12 درجة مئوية تحت الصفر في الساعات الأخيرة من 2017، في حين سيكون "الإحساس الحقيقي" بدرجات الحرارة 15 درجة مئوية تحت الصفر.



وإذا صحّت هذه التنبؤات ستتساوى ليلة رأس سنة 2017 مع سنة 1962، كثاني أبرد ليلة رأس سنة في التاريخ. وكانت أبرد ليلة رأس سنة من نصيب سنة 1917، عندما هبطت درجات الحرارة في تايمز سكوير إلى 17 درجة مئوية تحت الصفر.



وتتوقع الشرطة توافد نحو مليوني شخص تقريباً على محيط تايمز سكوير بشكل عام. وهذا تقريباً نفس العدد الذي حضر العام الماضي، عندما سجلت درجة الحرارة سبع درجات مئوية. وسيتواجد آلاف من رجال الشرطة في المكان، بعضهم مدجج بالسلاح، وبعضهم في ملابس مدنية. ويعد هذا الانتشار جزءاً من خطة لتعزيز الأمن بعد سلسلة من الهجمات في المدينة وفي شتى أنحاء العالم وصفتها السلطات بأنها إرهابية.