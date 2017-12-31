أمير قطر يُغرد على تويتر.. وصف 2017 بالعام الثقيل على الأمة وعبَّر عن أمنيته في 2018

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، إن عام 2017 "كان ثقيلاً على الأمة والمنطقة"، معرباً عن أمنياته بأن يحمل العام الجديد 2018 الخير والاستقرار.

وجاء ذلك في تغريدة كتبها أمير قطر على صفحته الشخصية في موقع تويتر، تزامناً مع نهاية العام، وقال فيها: "نودع عاماً ثقيلاً على أمتنا ومنطقتنا، ونستقبل عاماً جديداً، وكلّي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا، والاستقرار لبلداننا، والسلام للعالم أجمع، ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار".

وذيّل أمير قطر تغريدته بعبارة: "وكل عام وأنتم بخير".

وحظيت التغريدة بتفاعل واسع من قبل نحو 8 آلاف مغرد، بين إعجاب وإعادة تغريد ورد، في أول 30 دقيقة من نشرها.

نودع عاما ثقيلا على أمتنا ومنطقتنا .. ونستقبل عاما جديدا وكلي رجاء أن يسوق الله معه الخير لشعوبنا والاستقرار لبلداننا والسلام للعالم أجمع .. ولقطر وشعبها المزيد من الرفعة والمنعة والازدهار.



وكل عام وأنتم بخير — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) December 31, 2017

يذكر أن أمير قطر دشَّن حسابه في تويتر يوم 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويتابع حسابه نحو 137 ألف شخص.

وشهد 2017 أسوأ أزمة خليجية في تاريخ المنطقة، اندلعت عقب مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى "دعم الإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة مراراً.