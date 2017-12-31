أوقف الرحلات إلى الثلاجة .. 5 أطعمة ستزيد إحساسك بالجوع في الشتاء فتجنبها بهذه النصائح!

إذا كان فصل الشتاء يؤثر عليك وعلى وزنك بالتحديد، وتمضي الليالي في رحلات ذهاب وإياب من وإلى الثلاجة، فهذا التقرير سيجنّبك العادات الغذائية السيئة التي تصاحب هذا الفصل، وسيجعلك تفهم حالة الجوع المزمن التي تشعر بها.

فبحسب تقرير نشر في صحيفة The Independent قد يكون السبب في حالة الجوع الدائمة هذه، هي تناولنا لنوعية الأطعمة الدسمة مثل الشكولاتة وفطائر اللحم والجبن والمقرمشات، إذ إن هذه الأطعمة تزيد شعورنا بالجوع.

إليك الأطعمة التي يجدر بك تجنُّبها إذا أردت الشعور بالشبع:

1- المُحلّيات الاصطناعية









قد لا تحتوي المياه الغازية المخصصة للحِمية على أي سعراتٍ حرارية، لكنَّها لا تفيدك بأي شكلٍ أيضاً.

غالباً ما تكون الأطعمة منخفضة السعرات أو الخالية من السكر غنية بالمُحلّيات الاصطناعية، التي ليست بالضرورة بديلاً صحياً عن السكر العادي.

في الواقع، قد تزيد الأطعمة التي تحتوي على السكر المُصنّع من شهيتك تجاه الأطعمة حلوة المذاق.

وتقول أخصائية التغذية وعالمة فسيولوجيا التمارين الرياضية كاثلين أليوم: "تؤدي المُحليات الاصطناعية إلى جعلك أكثر رغبةً في تناول المزيد من الأطعمة؛ لأنَّها لا تمنحك سوى إحساسٍ طفيف بالشبع، أو لا تمنحك أي إحساس شبع على الإطلاق. وبالإضافة إلى ذلك، يشير وجود المحليات الاصطناعية (مثلما هي الحال مع جميع النكهات الاصطناعية) إلى أنَّ الطعام مُعالَج بصورة هائلة، ومن الأفضل تجنّب تناوله بكمياتٍ كبيرة".

2- السَّلطات

لن تتركك جميع أنواع السلطات جائعاً، لكنَّ السلطات التي يحتوي أغلبها على الخضراوات الورقية لن تساعد كثيراً في إكسابك شعوراً بالامتلاء.

ولضمان تناول وجبة متوازنة، أضف إلى سَلطتك حبوباً صحية؛ مثل الكينوا أو الأرز البني، والبطاطا الحلوة، والأطعمة التي تحتوي على البروتين (مثل الدجاج، أو الحمص، أو السلمون) والدهون الصحية مثل الأفوكادو.

وتقول كاثلين: "غالباً ما ستتركك أي وجبة لا تحتوي على هذه المكونات، راغباً في تناول وجبة أخرى بعد مرور وقتٍ قصير".

3- العصائر







via GIPHY

قد تكون العصائر مليئة بالفيتامينات، لكنَّها تحتوي على نسبة مرتفعة من السكريات، ونسبة قليلة من الألياف والدهون والبروتين.

وتشرح كاثلين: "مع أنَّ شرب العصائر قد يعني أنَّك تحتسي كمية كبيرة من المواد المضادة للأكسدة، لكن دون التزود بالألياف الموجودة في اللحوم، يمتص جسدك السوائل، بالأخص سكر الفركتوز، بسرعةٍ أكبر".

وتضيف: "وهذا يعني أنَّك احتسيت شراباً يحتوي على سعراتٍ حرارية تزيد من نسبة السكر في الدم، ويتبع هذه الزيادة انخفاضٌ مفاجئ، ما يجعلك تشتهي مزيداً من الأطعمة".

واحتساء الكمية التي يحتاجها جسمك من السعرات الحرارية لا يؤدي إلى الشعور بالامتلاء مثلما يفعل تناول الأطعمة في حالتها الصلبة.

4- المقرمشات

مع أنَّك قد تعتقد أنَّ بعض المقرمشات تشكل وجبة منخفضة السعرات خفيفة ومناسبة، تحتوي أغلب المقرمشات على الكربوهيدرات البسيطة، مما يعني أنَّ جسدك يمتصها سريعاً ويتركك ترغب في تناول المزيد منها.

لجعل وجبة المقرمشات الخفيفة أكثر إرضاءً، تُوصي كاثلين بإضافة الحمص، أو زبدة الجوز، أوالأفوكادو، أو جبن الريكوتا.

5- الوجبات الخفيفة المالحة







via GIPHY

غالباً ما تؤدي الأطعمة التي تحتوي على المكسرات أو الرقائق، أو الأطعمة المالحة عموماً، إلى الشعور بالعطش، وكثيراً ما نخلط شعور العطش بالجوع. وتقول كاثلين: "يؤدي ذلك إلى زيادة شعورك بالجوع وعدم الشعور بالشبع بشكلٍ كافٍ".

بدوره نصح موقع WebMD بـ 3 خطوات تجنب كثرة الأكل في فصل الشتاء هي:



1- ممارسة الرياضة

الرياضة تزيد من رغبة الجسم في تناول المأكولات الصحية، وترفع درجة حرارة الجسم فتشعر بالدفء بشكل طبيعي

2- تجنب الأكل أمام التلفاز

قضاء الأمسيات الخالية من أي نشاط وساعات الكسل أمام التلفاز، تذكرك بما كنت تفعل في طفولتك إذا كنت تتناول عشاءك مع العائلة في أمام الشاشة.. عوّد نفسك ألا تأكل في هذه الوقت وبرمج عقلك أنه وقت للتسلية وليس لإسباع البطن.

3- لا تتسوق وأنت جائع

هذه لا تحتاج إلى شرح بالتأكيد ، فبالإضافة إلى جعلك تشتري ما تشتهي وما لا تتناوله في العادة لأنك جائع، لكنها أيضاَ يمكن أن تدمر ميزانيتك المخصصة للتسوق!