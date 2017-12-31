مقتل شرطي وإصابة 6 في إطلاق نار بولاية كولورادو الأميركية

شهدت مدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية، اليوم الأحد 31 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إطلاق نار أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 6 بينهم 4 من الشرطة بحسب ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس.

وقال مكتب رئيس شرطة مقاطعة دوجلاس إن مسلحاً فتح النار على نواب لرئيس الشرطة كانوا يحققون في بلاغ عن خلاف عائلي، مما أدى إلى مقتل أحد الضباط قبل إطلاق النار على المشتبه به ومقتله على ما يبدو، وفقاً لوكالة رويترز.

وأشار مكتب رئيس الشرطة في حسابه على موقع تويتر إلى أن "المسلح أطلق النار على أربعة نواب آخرين واثنين من المدنيين ولم يعد يشكل تهديدا"، فيما لم تصدر أي تصريحات حول حالة الضباط والمدنيين المصابين.

وقال جيسون بلانشارد المتحدث باسم مكتب رئيس الشرطة إن "النواب كانوا يتحركون بناء على بلاغ بإطلاق نار في منطقة سكنية بالقرب من مقاطعة دوجلاس، على بعد 16 ميلا جنوبي دنفر، حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي".

ويجهز مسؤولو المقاطعة ملجأ طوارئ لمن تركوا منازلهم جراء الحادث استنادا إلى "حجم ومدى التحقيقات".

