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أخطاء جوجل إيرث.. شاهد أغرب الصور على التطبيق الشهير واعرف السبب وراء ذلك!

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لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية تطبيق جوجل Earth، هذا التطبيق الذكي الذي يتيح لك مشاهدة أي شارع في أي بقعة من العالم كأنك تسير هناك فعلاً.

لكن التكنولوجيا تعجز في بعض المرات عن التقاط صور الأجسام المتحركة كما يجب، وهو ما يتسبب بنتائج مضحكة جداً.

السبب في ذلك يعود حسب تقرير لـ Daily Mail إلى قصور في التكنولوجيا فلا تستطيع الكاميرا التركيز على تفاصيل بعينها إذا كانت متحركة.

شاهد أكثر الصور طرافة من حول العالم، التقطتها كاميرا جوجل إيرث فأخفقت التقنية وتسببت بتشوهات مضحكة لأصحابها يراها كل من يدخل التطبيق الشهير.

فتجد مثلاً امرأة تحولت إلى قطعة من الفن التجريدي بعدما التقطت لها صورة أثناء استلقائها على الشاطئ، فلا يظهر منها إلا نصف جسدها فقط، أما النصف الثاني فأكلته الكاميرا!

كذلك نجد كلباً يبدو برأسين فيما يتمشى على طريق موحل في مكان ما من العالم.

كذلك هناك رجلٌ حظه السيئ جعله يحرك ذراعه في اللحظة التي كانت الكاميرا فيها تتحرك بقربه، فصارت صورة وجهه الآن هي صورة ذراعه.


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صور غريبة على جوجل
لـ
  • امرأة بلا نصف سفلي

  • كلب برأسين

  • يد مكان الوجه

  • فتاة بقدمين مشوهتين قرب أهرام حضارة الأزتك بالمكسيك

  • يد فوق رأس امرأو ورجل بنصف ركبة

  • سائح بلا قدمين

  • لقطة غريبة لقط

  • رفع علامة النصر ولو بقدم واحدة

  • أقدام فقط

  • طرق متقاطعة تبدو وأنها ذابت من الحرارة

  • يد تبدو وكانها لقطة من فيلم للرعب

  • قدمان فط لرجل في محطة قطارات Grand Central Station بنيويورك

  • امرأة تنتظر الباص في محطة بالولايات المتحدة وتبدو في الصورة بلا الجزء السفلي من جسدها

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