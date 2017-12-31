ضربة لتجار المخدرات في الشرق الأوسط.. ضبط أطنان من الحشيش والهيروين تصل قيمتها لنحو نصف مليار دولار

كشفت البحرية الملكية الأسترالية، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول 2017، عن عملية أمنية استهدفت شحنة ضخمة من المخدرات، قالت إنها يكون لها تأثير على تدفقها حول العالم.

قائد السفينة "إتش إم إيه إس وارامونغا"، قال إن طاقمه اعترض 3 سفن ببحر العرب بين 27 و 29 ديسبمر/كانون الأول، وأسفرت العملية عن مصادرة نحو 8 أطنان من الحشيش و 69 كيلو غراماً من الهيروين، تقدر قيمتها بـ 415 مليون دولار، وفقاً لما ذكرته صحيفة الغارديان البريطانية

وقال دوغالد كليلاند، قائد السفينة وارامونغا: "كشف تفتيشٌ شامل من جانب فرق البحث عن كمية كبيرة من الحشيش والهيروين المُخصَّصة للتوزيع في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف كليلاند أنَّ العملية كانت تتويجاً لأشهرٍ من التخطيط وأنَّ ذلك يُمثِّل أكبر كمية من الحشيش تضبطها سفينة أسترالية تشارك في العمليات الأمنية البحرية بالشرق الأوسط.

وقال الجنرال جون فريوين، قائد القوات الأسترالية في الشرق الأوسط، إنَّ العملية "ستؤثِّر على تدفُّق المخدرات حول العالم وعلى استخدام أموال المخدرات لتمويل التنظيمات المُتطرِّفة".

وقد نُقِلَت المخدرات غير المشروعة إلى السفينة وارامونغا من أجل التخلُّص منها في البحر في وقتٍ لاحق.

