عصابة تفرج عن رجل أعمال روسي مقابل عملات بيتكوين بمليون دولار وشركته تطمئن عملائها!

أفرجت عصابة مجهولة عن المدير التنفيذي لإحدى هيئات تحويل العملات الإلكترونية البريطانية، بعد أن خطفته مطلع الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر/كانون الثاني من عام 2017، بعد أن دفع فدية من عملات البيتكوين تعادل قيمتها المليون دولار أميركي.

وقد أعلن عن ذلك مستشار وزارة الداخلية الأوكرانية أنطون غراشينكو، واصفاً الجريمة بأنها من أحدث الجرائم التي يطلق عليها اسم "الخطف والابتزاز بالبتكوين".

صحيفة Financial Times أفردت تقريراً عن الحادثة جاء فيه أن المخطوف هو الروسي بافيل ليرنر مؤسس هيئة "EXMO للصرافة الإلكترونية" وخبير العملات المشفرة "البيتكوين" المشهور كرجل اقتصاد في روسيا، تعرض للخطف قُرب مكتبه في أوكرانيا، من قبل عصابة مسلحة.

غراشينكو قال لـ Financial Times "لدينا معلومات مؤكدة بأنه دفع بالبيتكوين ما يعادل أكثر من مليون دولار وأن السيد ليرنر اُحتجز لمدة يوم ونصف ثم أُطلق سراحه وهو في حالة صدمة، لقد كان محظوظاً أنه بقي على قيد الحياة".

وسائل الإعلام الأوكرانية المحلية قالت إن شهود عيان رووا أنهم رأوه مقيداً بواسطة ملثمين يرتدون ملابس سوداء، أجبره على ركوب سيارة من نوع مرسيدس بنز.

مؤسسة "EXMO" الاقتصادية مسجلة في هيئة الشركات البريطانية ولكن لديها عمليات أيضاً في أوكرانيا، وهي واحدة من أكثر من 400 مؤسسة صرافة غير نظامية منتشرة حول العالم لتلبية احتياجات سوق رأس المال المُشفر "البيتكوين".

طمأنة









قامت exmo هذا الأسبوع بطمأنة عملائها القلقين من كون الأموال في خطر، أن جميع أموال المستخدمين آمنة تماماً، وأن وظيفة ليرنر لا تسمح له بالوصول إلى مخازن المعلومات أو البيانات الشخصية للعملاء.

وعلى الرغم من أن حساب ليرنر على موقع لينكد إن يصفه كمدير تنفيذي، إلا أن EXMO صرحت للـ BBC أنه مدير قسم التحليلات في المؤسسة.

ولم يستطع أحد الوصول إلى المؤسسة أو ليرنر ليعلقوا على الأمر حسب التقرير، وقالت الشرطة الأوكرانية لـ Financial Times أنهم أُبلغوا باختطاف أحد الأجانب في منطقة أبولون بكييف، لكن لم يتم التحقق من شخصية الضحية، وبشكل منفصل أعلنت EXMO

على تويتر أن المؤسسة تعرضت لهجومٍ إلكتروني وأن الموقع توقف بشكلٍ مؤقت.

الجدير بالذكر أن EXMO ليست على رأس مؤسسات الصرافة الإلكترونية بالنسبة للحصة السوقية، إلا أن لديها 94000 متداول، ويصل حجم التداول فيها إلى ما يقرب من 125 مليون دولار بالبيتكوين بحسب موقعها الإلكتروني.

وقد أصبحت العملات المُشفرة التي يمكن تحويلها إلى نقود حقيقية بشكل متخف مصدر جذب للعناصر الإجرامية، لكن ارتفاع أسعارها جعل أماكن تحويلها هدفاً مهماً بشكلٍ متزايد للمجرمين الإلكترونيين.

إذ تضاعفت قيمة البيتكوين العملة الإلكترونية الأكثر انتشاراً في الشهور الثلاثة الماضية في سوق التداول لأكثر من 14,750 دولار.

علماً أن مؤسسة Youbit الكورية الجنوبية قد أعلنت إفلاسها منتصف شهر ديسمبر/كانون الثاني من عام 2017، بعد خسارتها 17 بالمئة من أصولها في هجوم إلكتروني.

