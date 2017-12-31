سبّب صراعاً بين ألمانيا وهولندا.. هل تساءلت يوماً لماذا احتاجت دول العالم للنشيد الوطني؟

يصعب تحديد أقدم نشيد وطني في التاريخ، لأن معظمها قديمة، فكلها كُتبت في وقت وتم اعتمادها رسمياً في وقت آخر. بعض هذه الأناشيد ظهرت في الأول وتم التغني بها، إلا أن الحكومات لم تقرر أنها الأناشيد الوطنية للبلدان في البداية.

نستعرض في هذا التقرير أقدم الأناشيد وأسباب اختيارها:

اليابان (نشيد Kimigayo):

ليس معروفاً من كتب كلماته، لكن المؤكد أنه مأخوذ من شعر ياباني تمت كتابته في فترة هيان التاريخية (تمتد من عام من 794 إلى 1185) ومن المرجح أنه كُتب تحديداً عام 800 م. يمكن القول إن النشيد الوطني الياباني تمت كتابته منذ أكثر من ألف عام ولذلك فإن كلمات هذا النشيد الوطني تعتبر الأقدم في التاريخ.

عندما بدأت اليابان بدايتها كدولة حديثة ازدادت الحاجة لنشيد وطني ولذلك في عام 1880 تمت كتابة الموسيقى من قبل ( هيرموري هاياشي) وبعد ذلك قام الألماني (فرانز فون إكيرت) بتنسيق الأغنية نيابة عن الحكومة اليابانية، تبلغ مدة النشيد 40 ثانية تقريباً.

نشيد كيمياجو معروف بأنه أقصر نشيد في العالم حتى أنه يتم ترديده مرتين متتاليتين أحياناً في الاحتفالات العامة.









هولندا (نشيد Het Wilhelmus):

عندما تأسست هولندا كمملكة منفصلة في عام 1815، كان الهولنديون بحاجة إلى النشيد الوطني.

وعلى الرغم من أن نشيد (هيت فيلهلموس Het Wilhelmus) كان الأكثر شعبية بين الشعب الهولندي منذ القرن السابع عشر إلا أن الحكومة الجديدة قررت جعل نشيد (وين نيرلاندس بلود) Wien Neêrlands Bloed هو النشيد الوطني للبلاد. ومع ذلك، ظل Het Wilhelmus النشيد الأكثر شعبية ليتم اعتماده كنشيد رسمي عام 1932.

كتبت كلمات النشيد في العام 1574 وإلى الآن لم يعرف كاتب هذا النشيد الذي ظهر كأغنية عام 1626 كانت تعرف باسم " تشارلز".

إذا قرأت كلمات النشيد بترتيب معين فان أوائل الجمل عند جمعها تكون اسم " Wilhelmus " وهي ترمز إلى van Oranje Wilhelmus وهو زعيم تمرد هولندي حيث يتحدث النشيد عن حياته ومعاركه ضد ملك إسبانيا.

استعمل في النشيد لفظ "duitsen" والذي يعني (ألمانيا) الأمر الذي تسبب في ضجة بين الألمان والهولنديين ولكن شعب هولندا يقول إنه عندما كتبت هذه الأغنية في عهد الإمبراطورية الرومانية لم يكن هناك هوية أوروبية واضحة لأي دولة.









إسبانيا (نشيد Marcha Real):

اعتمد النشيد الوطني الإسباني، مارشا ريال رسمياً ليصبح النشيد الوطني الإسباني في 1770 ولكن تم استخدام نشيد مختلف، وهو هيمنو دي ريغو (Himno de Riego ) لفترات وجيزة كان آخرها خلال الجمهورية الإسبانية الثانية 1931-1939.

ويعتبر مانويل دي إسبينوسا دي لوس مونتيروس Manuel de Espinosa de los Monteros هو الملحن الأصلي لموسيقى النشيد الوطني الإسباني مارشا ريال.

ومن المثير للاهتمام أن (مارشا ريال) هو واحد من أربعة أناشيد وطنية في العالم بدون كلمات كما هو الحال في الأناشيد القومية لدول سان مارينو وكوسوفو والبوسنة والهرسك، وعلى الرغم من ذلك ظهرت محاولات عدة لتركيب بعض الكلمات على لحن نشيد مارشا ريال.









الدنمارك (نشيد Kong Christian stod ved Højen Mast):

وهو النشيد الملكي الدنماركي وقد تم منحه مكانة متساوية مع النشيد الوطني المدني الدنماركي Der er et yndigt land

وقد تم اعتماد هذا النشيد الملكي عام 1780 ليكون أقدم نشيد تم اعتماده ولم ينقطع استخدامه حتى وقتنا الحالي.

ظهرت كلمات الأغنية لأول مرة في مايو 1778 في مسرحية The Fishermen وهي من تأليف (يوهانس إيوالد) ولكن لم يعرف حتى الآن من هو مؤلف كلمات الأغنية.

والأغنية في المقام الأول بمثابة تكريم لأبطال البحرية الدنماركية وخاصة في الحروب ضد السويد في القرنين السابع عشر والثامن عشر









فرنسا (نشيد La Marseillaise):

يعتبر النشيد الفرنسي (لا مارسييز) واحداً من أقدم وأكثر الأناشيد شهرة في العالم.

بعد إعلان فرنسا الحرب على النمسا في 20 أبريل 1792 ظهرت الحاجة إلى أغنية مسيرة للقوات الفرنسية وقد تم تأليفه في ليلة واحدة خلال الثورة الفرنسية (24 أبريل 1792) من قبل القائد Claude-Joseph Rouget de Lisle.

واعتمد هذا النشيد رسمياً في 1795، بعد ثورة يوليو من عام 1830، وتم حظره مرة أخرى من قبل نابليون الثالث ولم يتم إعادته حتى عام 1879 ليصبح بعد ذلك النشيد الوطني لفرنسا حتى يومنا هذا.





