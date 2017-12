عائلة ماركل تتألم بعد تعليقات هاري.. فماذا قال الأمير البريطاني عنهم؟

صرَّح شقيق ميغان ماركل، أنَّ ادعاء الأمير هاري أنَّ العائلة المالكة هي "العائلة التي لم تنعم بها أبداً" تسبَّب بألمٍ عميقٍ لوالدهما.

وقال توماس ماركل الابن الذي يبلغ 51 عاماً ويعيش بمدينة غرانتس باس في ولاية أوريغون الأميركية إنَّ عائلة ميغان "أحاطتها بالحب"، وكانت تستغل كل فرصة وعطلة لتكون احتفالاً وتجمعاً عائلياً. وأضاف أنَّ والدهما تأذَّى بشدة جرَّاء تصريحات الأمير، بحسب صحيفة Daily Mail البريطانية.

لم يلتق الأمير هاري بوالد خطيبته الذي يعيش في المكسيك بعد، على الرغم مِن أنَّه التقى والدتها دوريا راغلاند التي تقطن في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية. وقد تطلق الزوجان عندما كانت ميغان في السادسة من العمر.

وفي يوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017، قال هاري البالغ من العمر 33 عاماً لهيئة الإذاعة البريطانية BBC إنَّ ميغان -نجمة عروض الأزياء السابقة البالغة 36 عاماً- استمتعت بعيد ميلاد مجيد رائع في ساندرينغهام في مقاطعة نورفك الإنكليزية، وقال إنَّ العائلة المالكة "أحبَّت وجودها هناك معهم".

وعلَّق أيضاً قائلًا: "لقد قامت بالأمر بطريقةٍ مذهلة، وهي تندمج مع العائلة بشكلٍ رائع، وهذه هي العائلة التي أعتقد أنَّها لم تنعم بها يوماً".

في نفس الوقت، قال توماس الابن مِن منزله في ولاية أوريغون لـ Daily Mail البريطانية، إنَّ تصريح هاري المثير بعيدٌ كل البعد عن الحقيقة.

وصرَّح قائلاً: "كانت لديها عائلةٌ جيدة حقاً. كنا أقرب ما يمكن أن نكون، مرتبطين أشدَّ الارتباط، وهذا ما كنا عليه"

وأضاف: "كنا نجتمع في أعياد الميلاد المجيد، وفي أيام العُطَل، وأعياد ميلادنا، وفي أعياد الشكر. كنا دائماً نجتمع في مكانٍ ما على الرغم مِن أنَّنا كنا نعيش في مناطق مختلفة من مدينة لوس أنجلوس".

وقال بخصوص والدهم، مدير الإضاءة المتقاعد والذي يبلغ 73 عاماً: "في الواقع، سيؤلم هذا الاتهام أبي بشدة".

وجاءت تعليقات توماس مشابهةً لتعليقات شقيقته سامانثا جرانت، التي تبلغ 53 عاماً وتعيش في مدينة أوكالا بولاية فلوريدا الأميركية. إذ قالت في نفس اليوم الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2017 إنَّ ميغان لديها عائلة "لطالما كانت إلى جانبها".

Actually she has a large family who were always there with her and for her. Our household was very normal and when dad and Doria divorced, we all made it so it was like she had two houses. No one was estranged ,she was just too busy. Read my book complete with facts and photos

— Samantha Markle (@SamanthaMGrant) December 27, 2017