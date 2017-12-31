إلغاء وتحويل عشرات الرحلات الجوية في البحرين وسط زيادة في المسافرين لقضاء عطلة رأس السنة

تشهد حركة الطيران في البحرين، الأحد 31 ديسمبر/كانون الأول، اضطراباً شديداً مع الإعلان عن إلغاء وتحويل عشرات الرحلات، بسبب سوء الأحوال الجوية الناتجة عن الضباب الكثيف.

وأعلن مطار البحرين الدولي في وقتٍ مبكر من صباح اليوم عبر بيان، عن تحويل 13 رحلة وإلغاء 11 رحلة، بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها أجواء البلاد.

يأتي الضباب الكثيف الذي تسبب في إلغاء وتأجيل وتحويل عدد كبير من الرحلات إلى مطارات مجاورة، في وقت يعتبر من أزحم الأوقات لحركة الطيران في البحرين، لاسيما مع زيادة حركة السفر لقضاء عطلة رأس السنة الميلادية.

وزاد البيان: "أدى تدني الرؤية الأفقية لألف متر إلى تحويل الرحلات لعدة مطارات، وذلك لصعوبة نزول الطائرات على مدرج مطار البحرين".

وبحسب البيان، تم تحويل العديد من الطائرات المتوجهة إلى البحرين إلى مطارات (الرياض وجدة والدمام) في السعودية، و(دبي والشارقة) بالإمارات، إضافة إلى مطار الكويت الدولي.

وسيستمر تحويل الرحلات إلى حين تحسن الرؤية الأفقية، واتضاحها بالصورة الممكنة لمدرج الطائرات، وفق البيان.

كانت إدارة مطار البحرين، قال مساء السبت عبر حسابها الرسمي على "توتير": "بسبب الأحوال الجوية التي تمر فيها أجواء البحرين وانخفاض مستوى الرؤية، ندعو جميع المسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء توجههم إلى المطار".

ياساتر ..ضباب كثيف طب فجأة بالبحرين اليوم.. ومن زين الحظ رايح مقهى بعيد ب اطرف البحرين pic.twitter.com/toVsncowTx — Salem .M.A (@SalemM42732412) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وطالبت الإدارة جميع المسافرين، التأكد من حالة الرحلة مع شركات الطيران أو شركات السفر قبل التوجه إلى المطار.

وفي سياق متصل، أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات بأن الضباب الكثيف سيستمر إلى صباح غدٍ (الإثنين) على جميع مناطق المملكة.

ومطار البحرين يقع شمال العاصمة (المنامة)، ويعتبر هو المطار الدولي الوحيد الموجود في البلاد.