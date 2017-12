يشحن السيارات ويذيب الجليد ويصدّر الكهرباء الزائدة.. الصين تفتتح أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية

نجحت الصين في تجربة أول طريق سريع يعمل بالطاقة الشمسية، والذي سيمتد بطول كيلومتر واحد. والطريق الجديد الذي تم افتتاحه في جينان عاصمة مقاطعة شاندونغ الصينية بعد عام من انطلاق المشروع الذي تديره مجموعة "تشيلو".

من جهته أشار القائمون على المشروع إلى نجاحه وأهميته المستقبلية، حيث سيقوم الطريق بإعادة شحن السيارات التي تعمل على الطاقة النظيفة "الكهرباء".

Test section of world's first photovoltaic expressway opens to traffic in E China's Shandong. It can generate 10 mln kWh of electricity per year and melt ice and snow in winter.



Next plan is to charge electric vehicles traveling above it pic.twitter.com/6bjD7CqHsf

— China Xinhua News (@XHNews) ٢٨ ديسمبر، ٢٠١٧