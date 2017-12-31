خاشقجي يوجه نصيحه لبلاده في التعامل مع مظاهرات إيران: أقعدوا ساكتين

نشر الكاتب السعودي جمال خاشقجي على صفحته بموقع تويتر، الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، نصيحة وجهها إلى السعودية فيما يتعلق بالمظاهرات التي تجري في المدن الإيرانية.

خاشقجي استشهد بمقال، نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، حمل عنوان: "كيف يستطيع ترامب أن يساعد المتظاهرين الإيرانيين؟ يقعد ساكت".

وعلق الكاتب السعودي على المقال: نفس النصيحة لجماعتنا.

مقال بالنيويورك تايمز: كيف يستطيع ترامب ان يساعد المتظاهرين الإيرانيين ؟ يقعد ساكت .

أضف من عندي : نفس النصيحة لجماعتنا . https://t.co/ZSsuxT8hqx — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) December 30, 2017

تغريدة الكاتب السعودي المقيم في أميركا، جاءت في ظل إفراد الإعلام السعودي مساحة واسعة من تغطيته لما يحدث في المدن الإيرانية، فيما تتخذ وكالات الأنباء العالمية الحذر في المعلومات المتداولة حول التظاهرات بسبب قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت عن المدن الرئيسية.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد. لكن من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصلت المظاهرات المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية، وطالب خلالها المحتجون السلطات بوقف دعمها للنظام في سوريا ولحلفائها في لبنان وغزة، والالتفات إلى أوضاع المواطنين بالداخل. في المقابل خرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة نددت بالاحتجاجات الشعبية ووصفتها بأنها "فتنة جديدة".