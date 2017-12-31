إصدار: ar

خاشقجي يوجه نصيحه لبلاده في التعامل مع مظاهرات إيران: أقعدوا ساكتين

تم النشر: تم التحديث:
JAMAL KHASHOGGI
MOHAMMED AL-SHAIKH via Getty Images

نشر الكاتب السعودي جمال خاشقجي على صفحته بموقع تويتر، الأحد 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، نصيحة وجهها إلى السعودية فيما يتعلق بالمظاهرات التي تجري في المدن الإيرانية.

خاشقجي استشهد بمقال، نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية، حمل عنوان: "كيف يستطيع ترامب أن يساعد المتظاهرين الإيرانيين؟ يقعد ساكت".

وعلق الكاتب السعودي على المقال: نفس النصيحة لجماعتنا.

تغريدة الكاتب السعودي المقيم في أميركا، جاءت في ظل إفراد الإعلام السعودي مساحة واسعة من تغطيته لما يحدث في المدن الإيرانية، فيما تتخذ وكالات الأنباء العالمية الحذر في المعلومات المتداولة حول التظاهرات بسبب قطع الحكومة الإيرانية الإنترنت عن المدن الرئيسية.

وأظهرت تسجيلات فيديو نشرت على شبكات التواصل الاجتماعي حصول تظاهرات في العديد من مدن البلاد. لكن من الصعب التحقق من مصداقية هذه التسجيلات، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

وتواصلت المظاهرات المنددة بسياسات الحكومة الاقتصادية والسياسية، وطالب خلالها المحتجون السلطات بوقف دعمها للنظام في سوريا ولحلفائها في لبنان وغزة، والالتفات إلى أوضاع المواطنين بالداخل. في المقابل خرجت مظاهرات مؤيدة للحكومة نددت بالاحتجاجات الشعبية ووصفتها بأنها "فتنة جديدة".

 

التعليقات