اﻹنسان يمتلك أكثر من 5 حواس والشوكولاته لا تتسبب في اﻹصابة بحَب الشباب.. أشهر الخرافات الطبية ثبت عدم صحتها

أكيد سمعت أن تناول الجزر يقوي النظر ويجعل الإنسان يرى في الظلام، وأن ممارسة السباحة عقب تناول الطعام مباشرة قد تصيب الإنسان بالتشنج العضلي أو أن تناول 8 أكواب من المياه يومياً هو أمر جيد للصحة.

هذه المعلومات هي من الخرافات الصحية التي تم التعامل معها على أنها مسلّمات طبية وتعاطى معها العامة على أنها ثوابت طبية صحيحة.

ولكن حان الوقت لوضع نهاية للكثير من هذه الخرافات أو بعض اﻷمور اﻷخرى التي فهمها العامة وطبقوها بشكل خاطئ.

تناول الحليب مفيد للعظام

استخدم البعض هذا الشعار بغرض الدعاية إلى أن أصبح من اﻷمور الرائجة بين العامة، وحثت وزارة الزراعة اﻷميركية البالغين على تناول 3 أكواب من الحليب يومياً من أجل الحصول على الكالسيوم وفيتامين (د). ومع ذلك، فقد أظهرت العديد من الدراسات عدم وجود علاقة بين تناول كميات كبيرة من الحليب وبين قلة اﻹصابة بالكسورالعظمية.

جميع اﻷطعمة العضوية خالية تماماً من المبيدات ومغذية بشكل أكبر

خلو اﻷطعمة العضوية من المبيدات ليس أمراً صحيحاً في المطلق، إذ أنه مصرح للمزارعين القائمين على زراعة اﻷطعمة العضوية استخدام بعض الكيماويات الطبيعية، باﻹضافة إلى أن تناول اﻷطعمة العضوية ليس له فائدة من ناحية القيمة الغذائية على اﻷطعمة غير العضوية وفقًا لبعض اﻷبحاث.

تناول الطعام بعد سقوطه على اﻷرض أمر آمن ما لم يمر على سقوطه أكثر من 5 ثوان

أثبت قاعدة الثواني الـ 5 عدم صحتها، إذ أن العدوى البكتيرية تنتقل إلى الطعام في غضون أجزاء من الثانية.

تجتذب اﻷطعمة المبللة قدراً أكبر من البكتريا عن اﻷطعمة الجافة، ولكن ليس هناك ما يسمى بالمدة اﻵمنة التي تستطيع في غضونها تناول الطعام من على اﻷرض، فاﻷمر يعتمد على مدى نظافة السطح الذي سقط عليه الطعام.

تناول الشوكولاته يتسبب في اﻹصابة بحب الشباب

خلال التجربة التي أجراها العلماء لمدة زادت عن الشهر، تم إطعام مجموعة من المتطوعين قطعاً من الحلوى تحتوي على قدر هائل الشوكولاتة، والبعض اﻵخر تم إطعامه قطعاً أخرى مزيفة لا تحتوي على أي قدر من الشكولاتة.

لاحظ العلماء عدم إحداث الشوكولاتة أو الدهون ﻷي تأثير يذكر على حب الشباب.

تناول تفاحة واحدة يومياً سيبقيك بصحة جيدة ولن تكون بحاجة للذهاب إلى الطبيب

التفاح غني بفيتامين سي وباﻷلياف الطبيعية، وكلاهما هام للصحة على المدى الطويل. ولكن جسدك يحتاج ﻷكثر من هذا. فإذا أصابتك عدوى بكتيرية أو فيروسية، فالتفاحة، لسوء الحظ، لن تكون كافية لحمايتك.

السكريات الطبيعية كتلك الموجودة في العسل أفضل من السكريات المصنعة

تأثير السكريات الموجودة في قطع الحلوى يوازي تأثير السكريات الطبيعية كتلك الموجودة في الفاكهة. ولكن المشكلة تكمن في أن قطع الحلوى، والمنتجات المشابهة، تحتوي على نسبة سكريات أعلى وهو ما يترتب عليه وجود سعرات حرارية أعلى لذا يجب عليك الحذر.

تناول أطفالك للقهوة سيجعل عملية نموهم تسير بشكل مذهل

توصلت العديد من اﻷبحاث إلى عدم وجود علاقة بين معدل استهلاك الكافيين ونمو العظام لدى اﻷطفال، وأن اﻷمر يرتبط ببعض الدعاية اﻹعلانية التي روجت لهذا اﻷمر.

السكريات تتسبب في حالة النشاط المفرط عند اﻷطفال

فشلت العديد من اﻷبحاث في إيجاد أي دليل علمي على تلك الخرافة التي يُقال إنها ظهرت عام 1974 عندما أرسل الطبيب ويليام كروك رسالة إلى اﻷكاديمية اﻷميركية لطب اﻷطفال والتي جاء فيها "خلال السنوات الـ 3 اﻷخيرة أدركت أن السكريات هي المسبب الرئيسي للنشاط المفرط ".

لون دمك يتحول إلى اﻷزرق حال نفاذ اﻷوكسجين منه

دم اﻹنسان لا يتحول مطلقاً للون اﻷزرق، وفي حالة نقص أو نفاذ اﻷوكسجين في الدم فإن لونه يتحول إلى اﻷحمر الداكن. والسبب الرئيسي في رؤيتك الدم باللون اﻷزرق هو أنك تراه عبر طبقات عديدة من اﻷنسجة التي تتسبب في تغيير اللون.

يمتلك اﻹنسان 5 حواس فقط

البصر والشم والتذوق والسمع واللمس هي الحواس الظاهرة للعيان فقط، علينا ألا ننسى بعض الحواس اﻷخرى غير المرئية مثل الاتزان والشعور بالحرارة واختلاف المواقيت والشعور بالألم وغيرها.

تناول الجزر بكميات كبيرة يقوي نظرك ويجعلك ترى جيداً في الليل

يُعتقد أن هذه الخرافة كانت جزءاً من الدعاية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية وذلك لإخفاء السر المتعلق بتكنولوجيا الرادار التي كانت تسمح للطيارين آنذاك بالهجوم ليلاً. ورغم كل ما ذُكر، فإن هذا لا يمنع أن الجزر غني بفيتامين (أ) المفيد للأعين خاصة لدى هؤلاء من ضِعاف النظر.

الشعر واﻷظافر يستمران في النمو بعد الوفاة

الشعر واﻷظافر لا يستمران في النمو عقب الوفاة، ولكن الجلد يجف ويتقلص مما يعطي انطباعاً بزيادة النمو.

نمو خلايا جديدة داخل الدماغ البشري أمر غير قابل للحدوث

يُولد البشر وهم لا يمتلكون معظم الخلايا الدماغية التي تستمر معهم إلى الأبد، إذ أن هناك بعض الدلائل التي تشير إلى أن بعض المناطق في الدماغ البشري تستمر في إنتاج خلايا جديدة حتى مرحلة البلوغ من خلال عملية تسمى تَخلُّقُ النسيج العصبي.

هضم العلكة التي ابتلعتها سيستغرق 7 سنوات

من المعروف أن العلكة غير قابلة للهضم، ولكن في حال ابتلاعها عن طريق الخطأ، فإنها ستمر عبر الأمعاء وينتهي بها المطاف للخروج على هيئة فضلات شأنها في ذلك شأن أي شيء لا تستطيع المعدة هضمها.

إذا أردت أن تسبح بعد تناول الطعام عليك الانتظار لمدة ساعة وإلا ستصاب بالتشنج العضلي وتغرق

تستند النظرية المُرجحة لهذا الأمر على أن عملية هضم الطعام تعني ضمنياً توجه الدم الموجود بجسدك صوب المعدة مما يعني أن كمية الدم المتاحة للعضلات تكون قليلة، الأمر الذي قد يترتب عليه حدوث تشنجات عضلية. ولكن لا توجد أية دلائل تثبت صحة هذا الادّعاء، ولا توجد حالات غرق موثقة كان سببها التشنج العضلي الناتج عن امتلاء المعدة بالطعام.

ينبغي على الجميع تناول 8 أكواب مياه يومياً

الإبقاء على الجسد رطباً هو أمر هام للغاية، ولكن الغرابة تكمن في مسألة الـ 8 أكواب يومياً.

وعند فحصهم للأشخاص الأصحاء، توصل الباحثون إلى عدم وجود ارتباط بين كم المياه الذي يتم تناوله وبين الإصابة بأمراض الكُلى أو القلب أو مستويات الصوديوم في الدم. لذا فإن هناك قاعدة أخرى أفضل يجب اتباعها ألا وهي أن عليك شُرب المياه حال شعورك بالعطش.

الإنسان يفقد 90% من حرارة جسده عبر الدماغ

هذا الأمر غير واقعي، فالإنسان يفقد حرارة جسده من خلال أي جزء مكشوف. وفي أغلب الأحيان، تكون منطقة الدماغ مكشوفة أكثر من أي منطقة أخرى في الجسد.