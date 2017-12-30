منتخب الإمارات لكرة اليد يلغي مباراة مع نظيره التونسي على خلفيّة منع سفر تونسيات إلى دبي.. اتحاد الكرة المضيف أصرَّ على موقفه

قرر منتخب الإمارات لكرة اليد "لأسباب فنية"، السبت 30 ديسمبر/كانون الأول 2017، عدم خوض مباراة ودية كانت مقررة الجمعة القادمة مع مضيفه التونسي، كما أفاد الاتحاد التونسي للعبة.

ويأتي هذا القرار على خلفية الأزمة القائمة بين البلدين، بعد منع طيران الإمارات تونسيات من السفر إلى دبي، ما دفع السلطات التونسية لتعليق رحلات الشركة "من وإلى تونس".

وألغى منتخب الإمارات لكرة اليد مباراته الودية مع مضيفه التونسي الجمعة، بحسب ما ذكر الاتحاد التونسي للعبة الذي عين نساء لتحكيم المواجهة، في خطوة تضامنية على الأرجح بعد منع طيران الإمارات التونسيات من السفر على طائراته.

وقال الأمين العام لاتحاد كرة اليد، أمير السعدي، إنه تم تعيين نساء لتحكيم مباراة ودية بين المنتخبين الجمعة، لكنه أضاف أن المنتخب الإماراتي المتواجد في تونس منذ 21 ديسمبر/كانون الأول، ألغى المباراة، وأخرى مقررة السبت ضد الترجي "لأسباب فنية"، مبررًا ذلك بغياب عشرة لاعبين وإصابة أربعة آخرين.

وأضاف السعدي أن الطرف الإماراتي لم يتحدث عن "علاقة بالشأن السياسي".

وقال وزير النقل التونسي رضوان عيارة، الجمعة، في حديث إذاعي، إن المباحثات مع ممثلي شركة الخطوط الإماراتية ستستأنف بعد أسبوع، مشيراً إلى أنه في حال عدم تحقيق أي تقدم "سيتم اتخاذ إجراءات أخرى"، وموضحاً أن اللقاءات التي عقدت مع ممثلها لم تحقق أي تقدم.

وكانت شركة طيران الإمارات قد منعت تونسيات من السفر إلى دبي على رحلاتها، ما أثار جدلاً واسعاً، مبرّرة ذلك بمخاوف أمنية من حدوث اعتداء تنفذه نساء يحملن جوازات سفر تونسية. وردت تونس الأحد الماضي بتعليق رحلات الشركة "من وإلى تونس".