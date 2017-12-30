أمسك بيده راغباً في الحديث معه على انفراد.. أول فيديو يجمع ولي العهد السعودي مع الأمير متعب بعد الإفراج عنه

ظهر الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني السابق، لأول مرة منذ الإفراج عنه بعد اتهامه في قضايا فساد، برفقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال إطلاق إحدى الفعاليات الرياضية.

وبيّنت لقطات تلفزيونية من البث المباشر لحفل سباق نادي الفروسية الكبير، الأمير متعب وهو يتقدم مستقبلي ولي العهد السعودي لدى وصوله إلى الحفل.

ولدى وصول بن سلمان إلى نادي الفروسية في الجنادرية، استقبله الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، وعدد من الأمراء والمسؤولين.

فيديو.. ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان مع الأمير #متعب_بن_عبدالله في ختام حفل سباق الخيل بالرياض.. pic.twitter.com/KUq93vXWDU — قبل قليل (@QablQalel) ٣٠ ديسمبر، ٢٠١٧

وقد دار حديث جانبي أمام عدسات الكاميرات هو الأول من نوعه بين الأميرين محمد ومتعب، حيث أظهرت المشاهد الأمير متعب وهو يمسك بيد الأمير محمد ويحادثه لثوانٍ قبل أن يبادله ولي العهد الحديث، في حين أظهرت لقطات أخرى الأميرين وهما مبتسمان.

يُذكر أنه قد أُفرج عن الأمير متعب، الذي يعد أقوى أبناء الملك الراحل عبدالله ورئيس الحرس الوطني السابق، الشهر الماضي بعد أن وافق على دفع مليار دولار للحكومة، بحسب ما قالت تقارير صحفية.

وذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية أنه جرى الإفراج عن 23 شخصاً بعد أن توصلوا لاتفاقات مع الحكومة، وأنه من المتوقع الإفراج عن المزيد في الأيام المقبلة.

وأضاف تقرير الصحيفة أن من لا يتوصلون لاتفاقات مع الحكومة سيمثلون للمحاكمة.

