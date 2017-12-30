بالفيديو.. حاكم دبي يسحب خيوله من بطولة في أبوظبي.. بن راشد: "بلغ السيل الزبى"

سحب محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، إسطبلات "إم آر إم" و"إم 7" من سباقات الخيول التي تقام في قرية الإمارات الدولية للقدرة بمنطقة الوثبة في العاصمة أبوظبي، بشكل نهائي، احتجاجاً على تجاوزات للجنة المنظمة.



وقال بن زايد لقناة "دبي ريسنغ"، التابعة لإمارة دبي، السبت 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، إنه شاهد فيديو متداولاً عن لجنة السباقات في قرية الإمارات الدولية للقدرة، مشيراً إلى أنهم تحدثوا عن ذكائهم في تعمّد ارتكاب الأخطاء دون الخضوع للمحاسبة.



واتهم بن راشد اللجنة بالغش، موضحاً أن الأمر وصل حدَّ التلاعب بالأوزان، "هناك فارستان نحن نعرف أوزانهما، ولكن لم نعترض يومها، ولكن عقب هذا الفيديو، دعهم يشاركون وحدهم ويقيمون السباقات وحدهم، وهذا الذي جعلنا نتخذ قرار الانسحاب، ونحن لا نقبل بهذه الأمور".



ورفض حاكم دبي ذكر اسم المدرب الذي ظهر في الفيديو، وكشف تجاوزات اللجنة، مضيفاً أنه "أكبر" من أن يقوم بذكر أسماء، "لكنهم يعرفون أنفسهم".



وقال: "بلغ السيل الزبى، بعدما وصلوا إلى هذه المرحلة"، في إشارة إلى لجنة الحكام مضيفاً: "نحن لا نقبل بذلك، إذ إن هذه هواية عالمية، ونحن نحبها، ودائماً لا نرضى أن يكون هناك أشخاص يقومون بتخريب هوايتنا، ويخربون القانون الخاص بها".



وختم بن راشد "لن نشارك في الوثبة، لكن إذا طلب سمو الشيخ منصور بن زايد منا العودة فسنقول حاضر، لكن يجب تعديل هذه الأمور، وألا يتشدقوا أمام الفيديوهات، ويتحدثوا بهذه الطريقة".

تصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن سباقات القدرة في قرية الامارات العالميه للقدرة في الوثبة .#دبي #أبوظبي #القدرة #سباقات_القدره@hhshkmohd pic.twitter.com/0WIm8e07OH — Dubai Racing Channel (@DubaiRacingTV) December 29, 2017