بين التجميل والطهي والشعر.. أشهر 10 نساء عربيات على الشبكات الاجتماعية في 2017

مع نهاية عام 2017، تظل شبكات التواصل الاجتماعي، هي الأهم لشريحة كبيرة من المجتمع العربي، وخاصة صفحات الشخصيات العامة، وما يتم نشره فيها، وذلك لرغبة متابعيها تقليد أصحاب تلك الصفحات.



السيدات العربيات، كان لهن تواجد قوي وملحوظ هذا العام، وذلك وفقاً لتقرير نشر في نسخة الشرق الأوسط من مجلة "فوربس"، الذي سلط الضوء على 10 سيدات لهن تأثير كبير في مواقع التواصل الاجتماعي، وقد اعتمدت القائمة المنشورة على عدد المتابعين في الفيسبوك وتويتر وإنستغرام.



في هذا التقرير سوف نستعرض الـ10 سيدات العربيات، من حيث مجال عملهن، وعدد المتابعين لكل منهن.

هدى قطان - خبيرة التجميل ورائدة الأعمال

في عام 2010، وبعد دراسة فنون المكياج والعناية بالمظهر في مدرسة متخصص في مدينة لوس أنجلوس بأميركا، بدأت هدى تتبادل مع النساء حول العالم، وخاصة العربيات، خبراتها في العناية بجمالهن من خلال استعراض المنتجات الموجهة لهن بشكل تفاعلي، عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وقد انعكس أسلوبها المميز، الذي اعتمد على طريقة التعليم التفاعلية، في زيادة عدد متابعيها على شبكات التواصل الاجتماعي، مما شجع أختيها عليا ومنى على الانضمام لها وتأسيس شركة "hudabeauty"، المتخصصة في مستحضرات التجميل.

لذلك نجد عدد المتابعين لها نحو 23.4 مليون متابع على إنستغرام، بينما مجموع متابعيها على الفيسبوك وتويتر ويوتيوب نحو 5.3 مليون متابع.

وقد أكسبتها طريقة التعليم التفاعلية، عدداً كبيراً من المتابعين على شبكات التواصل الاجتماعي وصل إلى نحو 23.8 مليون متابع، يمنحها قرابة المليوني مشاهدة شهرياً.

جويل ماردينيان - خبيرة تجميل ومقدمة برامج

بدأت حياتها كخبيرة تجميل وتزيين في لندن، ثم اتجهت إلى تقديم مجموعة من البرامج المميزة في إحدى القنوات العربية، مما جعلها حديث الفتيات والسيدات في الوطن العربي، لأنها كانت تمنح المشاركات في برنامجها أجمل إطلالة، هذا إلى جانب مجموعة من النصائح حتى تحافظ المرأة على جمالها.

استطاعت جويل من خلال برامجها وصفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أن تكتسب شعبية كبيرة، وذلك لثقافتها وخبرتها في مجال المكياج والرشاقة والصحة التي تشارك فيها جمهورها.

ويتابعها على الإنستغرام نحو 7.1 مليون متابع، وعلى الفيسبوك واليوتيوب وتويتر نحو 3 ملايين متابع، لذلك تُعد علامة فارقة في عالم الموضة والجمال بالوطن العربي.

هيلا الغزال - يوتيوبر

صاحبة قناة على يوتيوب بعنوان "Hayla tv"، التي تقدم محتوى نقدياً اجتماعياً ساخراً، منذ أربع سنوات، ناقشت فيه الكثير من القضايا المتعلقة بالمرأة في قالب ترفيهي، مما جعلها سفيرة التغيير لحقوق المرأة من قبل الأمم المتحدة.

وقد جذبت قناتها نحو 4.6 مليون متابع على يوتيوب، وعلى الفيسبوك وإنستغرام نحو 3 ملايين متابع، وقد نصحت المرأة العربية في الفيديو الأخير لها بأن تهتم بهدفها حتى تصل إليه.

منال العالم - طاهية محترفة ومقدمة برامج

رغم حصولها على ليسانس علم النفس من كلية الآداب جامعة عين شمس 1981، إلا أنها اتجهت للعمل في مجال الدعاية والإعلان، ثم دراسة فنون الطهي، وتقديم برامج تلفزيونية متخصصة في إعداد الطعام، ونصائح في علم التغذية، والتعرف على أسرار الطهي الجيد.

وصفاتها الصحية ساعدتها أن تكون من أكثر النساء العربيات تأثيراً، لذلك نجد نحو 5.9 في شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلي قناتها على يوتيوب التي تحقق فيديوهاتها ملايين المشاهدات، هذا إلي جانب تحقيق أعلى المبيعات لكتبها عن الطهي.

نهى نبيل - شاعرة وإعلامية

رغم عملها في تقديم البرامج سنوات طويلة، إلا أنها اعتزلت العمل الإعلامي، وبدأت تهتم بعالم الموضة والمكياج، لذلك أسست مدونة عنها لتشارك الجميع خبراتها وأحدث الأزياء وصيحات الموضة الخاصة بها.

منحت المدونة نهى، نحو 5 ملايين متابع على إنستغرام، المخصص عن كيفية اختيار الأزياء وتناسق الألوان للفتيات، حتى تكون صاحبة إطلالة جذابة.

دارين البايض - يوتيوبر

عرفها جمهور مواقع التواصل الاجتماعي كموديل لمكياج الوجه، ثم أصبحت كاتبة ومقدمة محتوى كوميدي على إنستغرام، وتمتاز فيديوهاتها بالجنون والجرأة، والتي تحتوي على حوارات تمثيلية تجمع ما بين الرجل والمرأة، مما جعلها من أبطال مسلسل "تكي"على اليوتيوب.

رغم أنها غير نشيطة على موقعي فيسبوك وتويتر، إلا أنها نشيطة جداً على موقع إنستغرام، ويتابعها عليه أكثر من 4 ملايين متابع، ويحقق أي فيديو لها نحو 500 ألف مشاهدة.

تيم الفلاسي - يوتيوبر

رغم أن اسمها فطيم الفلاسي، إلا أنها اشتهرت باسم تيم، وذلك بعد أن أسست صفحة تحت عنوان "تيم شو" على يوتيوب، الذي كان عبارة عن برنامج حواري كوميدي، هذا إلى جانب أنها أول إماراتية تؤسس قناة إذاعية عبر الإنترنت.

تحلم بأن تكون مثل الإعلامية العالمية أوبرا وينفري، ونتيجة لأسلوبها الشيق والمميز، أصبح لها نحو 2.4 مليون متابع على إنستغرام، وأكثر من 500 ألف متابع على يوتيوب.

نجود الشمري - يوتيوبر

هي وأخواها لوفان وموها، تقدم فيديوهات عفوية، بهدف مشاركة الجمهور مجموعة من الأفكار والطموحات الشبابية، بشكل بسيط ترفيهي مع الحفاظ على العادات والتقاليد في المجتمعات العربية، مما منحهم اهتمام الشباب والفتيات.

🇸🇦❤🇦🇪 A post shared by نجود بنت مشعل (@njoudsh1) on Dec 23, 2017 at 9:04am PST

مقاطع الفيديو التي تعرض عبر صفحتها على يوتيوب منحتها 1.4 مليون متابع، وعدد متابعيها نحو 1.3 مليون متابع على إنستغرام، بينما تجاوز عدد مشاهدات تلك الفيديوهات 58 مليون مشاهدة.

سندس القطان - خبيرة تجميل

اكتسبت المدونة الكويتية، شهرتها عبر إنستغرام، الذي تقدم من خلاله مجموعة نصائح حول الاستخدام أفضل الماركات العالمية للمكياج وكيفية استخدامها، خاصة للفتاة المحجبة حتى تصبح جميلة، وقادرة على التوازن بين الاحتشام وأدوات التجميل المتنوعة/ حتى تصبح الفتاة جميلة.

وصل عدد متابعيها إلى نحو 2.3 مليون متابع على إنستغرام.

نورة بوعوض - خبيرة تجميل

تهتم خبيرة التجميل السعودية بتعليم الفتيات أصول تعليم فن المكياج، التي تضعها بشكل دوري على صفحتها بموقع إنستغرام، هذا إلى جانب أنها تقدم تعريف بأنواع المكياج المناسب لكل فتاة على حسب نوع بشرتها.

اليوم، وصل عدد المتابعين لها على إنستغرام نحو 2.30 مليون متابع.