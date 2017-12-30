أفضل البلدان لصنع صداقات حقيقية.. دولتان عربيتان في المقدمة والباقي في آخر القائمة

احتلت دولتان عربيتان هما البحرين وعمان مراكز متقدمة مقارنة بغيرهما من الدول العربية وذلك في قائمة العام 2017 لأكثر الدول استقراراً وإمكانية لعمل صداقات بها.

وجاءت البحرين بحسب موقع Indy100 في المركز السادس وتلتها عمان في المركز السابع من بين 65 دولة، فيما جاءت اول دولة عربية بعدهما في المركز الـ39 وكان من نصيب الإمارات العربية المتحدة.

وجاءت الولايات المتحدة في المركز 34، بينما احتلت بريطانيا ا المرتبة الـ44 في الترتيبٍ، يُذكر أنَّ المملكة المتحدة كانت قد احتلت المركز الـ43 (من أصل 67 دولةً) في القائمة نفسها عام 2016، مسجلةً تراجعاً ملحوظاً في ترتيب هذا العام.



واحتلت السعودية مركزاً متأخراً، إذ كان ترتيبها الـ56، وقطر رقم 60 تلتها الكويت في المرتبة الـ61.

واحتلت السويد والدنمارك والنرويج وسويسرا المراتب الأخيرة في القائمة، ما يعني صعوبة الاستقرار بها.

وفيما يلي التصنيف الكامل لمؤشر صنع الصداقات وسهولة الاستقرار لعام 2017:

1 كوستاريكا

2 المكسيك

3 الأرجنتين

4 أوغندا

5 مالطا

6 البحرين

7 عُمان

8 كمبوديا

9 الفلبين

10 كولومبيا

11 الإكوادور

12 البرتغال

13 ماليزيا

14 رومانيا

15 تايوان

16 قبرص

17 فيتنام

18 نيوزيلندا

19 كينيا

20 إندونيسيا

21 جنوب إفريقيا

22 البرازيل

23 إسبانيا

24 اليونان

25 بيرو

26 إسرائيل

27 إيرلندا

28 كازاخستان

29 نيجيريا

30 أوكرانيا

31 تركيا

32 تايلاند

33 بنما

34 الولايات المتحدة الأميركية

35 روسيا

36 الهند

37 كندا

38 ميانمار

39 الإمارات العربية المتحدة

40 إيطاليا

41 أستراليا

42 سنغافورة

43 هنغاريا

44 هونغ كونغ

45 جمهورية التشيك

46 لوكسمبورغ

47 الصين

48 بولندا

49 المملكة المتحدة

50 تشيلي

51 كوريا الجنوبية

52 فرنسا

53 هولندا

54 بلجيكا

55 اليابان

56 المملكة العربية السعودية

57 فنلندا

58 النمسا

59 ألمانيا

60 قطر

61 الكويت

62 سويسرا

63 النرويج

64 الدنمارك

65 السويد