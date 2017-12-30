عمرو دياب وتامر حسني في دبي.. سميرة سعيد في مصر.. والأردن بنكهة لبنانية.. قائمة حفلات رأس السنة

يستعد العديد من نجوم الغناء العرب لإحياء حفلات غنائية في العديد من الدول العربية وكذلك الدول الأجنبية، خلال ساعات، إحياءً لرأس السنة الميلادية.

في هذا التقرير، نقدم لكم قائمة بأبرز الحفلات وأماكنها وأسعارها، وكذلك طريقة حجز تذاكرها، ربما تنال فرصة لقاء فنانك المفضل.

عمرو دياب









يحيي المغني المصري عمرو دياب حفل رأس السنة بفندق "الكونراد" في دبي، حيث تبدأ أسعار التذاكر شاملة العشاء من 1495 درهماً إماراتياً (حوالي 407 دولارات أميركية) وتصل إلى 3995 درهماً إماراتياً (حوالي 1087 دولارات أميركية).

دياب قدم منذ أيام قليلة حفلاً للاحتفال بأعياد الكريسماس في أحد الفنادق الكبيرة بالقاهرة، وقد حمل الحفل لائحة "كامل العدد"، رغم أن سعر التذكرة وصل إلى 5000 جنيه مصري (حوالي 282 دولاراً أميركياً).

إليسا وشيرين والمهندس









وتشترك المغنية اللبنانية إليسا مع نظيرتها المصرية شيرين عبد الوهاب بالإضافة للعراقي ماجد المهندس في حفل واحد بفندق "غراند حياة" بدبي.

تتراوح أسعار تذاكر الحفل بين 1500 و5000 درهم إماراتي (ما بين 409 و1362 دولاراً تقريباً)، ويعود سبب ارتفاعها بحسب ما نقلته مجلة "سيدتي" إلى طلب شيرين من منظمي الحفل؛ كنوع من تعويض خسائرها المالية في الفترة الأخيرة، خاصةً بعد قرار نقابة الموسيقيين المصرية منعها من الغناء والتحقيق معها.

نانسي عجرم مع حماقي وزيتون









كما تشارك المغنية اللبنانية نانسي عجرم في حفل كبير مع الفنانين؛ المصري محمد حماقي، والسوري ناصيف زيتون، في "أرينا إنتركونتيننتال" بدبي فيستيفال سيتي، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 500 درهم (حوالي 136 دولاراً) شاملة العشاء والمشروبات الغازية.

هذا هو الحفل الثالث خلال أقل من عامين الذي يجمع بين عجرم وحماقي، حيث شارك الاثنان سوياً العام الماضي في الغناء في حفلين في مصر؛ أحدهما للترويج لإحدى شركات المحمول المصرية، والآخر لختام النسخة العربية من برنامج Ninja Warrior.

كاظم الساهر مع بلقيس.. وتامر حسني مع حسين الجاسمي









عضوا لجنة تحكيم برنامج The Voice Kids؛ العراقي كاظم الساهر، والمصري تامر حسني، يحتفلان برأس السنة هذا العام في أبو ظبي، ولكن في حفلين منفصلين.

فيشترك حسني مع الإماراتي حسين الجسمي بحفل على الكورنيش، حيث تتراوح سعر التذاكر ما بين 40 وحتى 300 درهم إماراتي (ما بين 11 وحتى 82 دولاراً تقريباً).

بينما يجتمع الساهر مع الفنانة اليمنية بلقيس في حفل أخر بجزيرة المارية، والحضور بدون تذاكر، والأولوية لمن يصل أولاً.

كيتي بيري مفاجأة الإمارات

أما مفاجأة هذا العام فهي حفل للفنانة العالمية كاتي بيري، والتي ستقوم بإحياء حفلها الأول في الإمارات في ليلة رأس السنة؛ وذلك في جزيرة ياس بأبو ظبي، ويبدأ سعر التذاكر من 350 درهماً (حوالي 95 دولاراً).

عاصي الحلاني

المغني اللبناني عاصي الحلاني يستعد للغناء في حفل بفندق الهيلتون حبتور ببيروت، حيث يبلغ سعر التذكرة 200 دولار، شاملة العشاء والمشروبات.

الحلاني قرر مؤخراً استقبال العام الجديد بتصوير أغنية "كنت الورد" بطريقة الفيديو كليب، وهي الأغنية التي ضمها ألبومه الأخير الذي صُدر في أوائل هذا العام.

كارول سماحة ومروان خوري أول مرة في لبنان









بعد سلسلة من الأعمال الفنية المشتركة أخرها في فيلم جديد، يلتقي الفنانان اللبنانيان كارول سماحة ومروان خوري سوياً في حفل غنائي بفندق لو رويال ببيروت.

سماحة تحدثت مؤخراً عن علاقة الصداقة القوية التي تجمعها بخوري، واعترفت أن هناك انسجاماً كبيراً بينهما على الصعيدين الإنساني والفني، وأنها سعيدة أن حفل رأس السنة سيكون هو الأول لهما سوياً في لبنان.

راغب علامة

هذا العام اختار المغني اللبناني راغب علامة أن يستقبل العام الجديد في لندن، حيث يستعد للغناء في حفل لفندق "هيلتون بارك"، تشاركه فيه مواطنته شيراز.

علامة نفى مؤخراً أنه يستعد لطرح ألبومه الجديد مع بدء 2018، إلا أنه أكد أنه يستعد لجولة غنائية موسعة في عدد من الدول الأوروبية.

جورج وسوف









المغني السوري جورج وسوف اختار فندق "ريكسوس سيجيت" بشرم الشيخ، ليحتفل مع جمهوره بليلة رأس السنة، حيث تبدأ أسعار التذاكر من 1500 جنيه مصري وحتى 2500 جنيه مصري (من 84 وحتى 140 دولاراً تقريباً).









وتعتبر ثاني حفلات وسوف في مصر هذا العام، حيث قدم في فبراير/شباط الماضي حفلاً بأحد الفنادق الكبيرة في القاهرة، وهو الحفل الذي شهد عودته للغناء في مصر بعد غياب بلغ 15 سنة.

حكيم مع سميرة سعيد ومايا دياب









يبدو أن الغناء الشعبي هو المسيطر على حفلات رأس السنة في مصر هذا العام، فالمغني المصري حكيم يعد ضمن المطربين الأكثر طلباً في حفلات رأس السنة، وذلك برصيد 3 حفلات، إحداها مع كلا من المغربية سميرة سعيد، واللبنانية مايا دياب بفندق "رويال ماكسيم بالاس كيمبنسي" بالقاهرة.

ويتراوح سعر التذكرة شاملة العشاء ما بين 2000 جنيه مصري (حوالي 112 دولاراً) إلى 4000 جنيه مصري (حوالي 224 دولاراً)، وقد اشترط القائمون على الحفل أن يكون الحضور بملابس رسمية، وأن يكون الحضور أنفسهم من الأشخاص المرتبطين وليس العازبين.

محمود الليثي مع وائل جسار ومحمد فؤاد









أما الفنان المصري محمود الليثي، فإنه يتفوق عليه بحفلين، حيث يقدم في رأس السنة 5 حفلات مختلفة في عدد من الفنادق الكبيرة بالقاهرة، يشاركه في واحد منها مواطنه المصري محمد فؤاد بفندق "دوسيت تاني ليك فيو"، ويشاركه في آخر اللبناني وائل جسار، الذي يقوم كذلك بالغناء في حفلين بالقاهرة؛ أحدهما بفندق "النيل ريتز"، والأخر بفندق "سيتي ستارز".

حفلات الأردن بنكهة لبنانية









العديد من الفنانين اللبنانيين اختاروا الأردن هذا العام للقاء جماهيرهم في حفلات رأس السنة، فتطل عليهم ميريام فارس من فندق "إنتركونتيننتال" بعمان، ويشاركها الحفل كل من الفنانين؛ السوري حسين الديك والعراقي حاتم العراقي.

كما يشترك مواطنيها نجوى كرم، ورامي عياش بحفل آخر بفندق "لو رويال" بعمان، وقد بلغ سعر تذاكر الحفل 500 دولار أميركي.

حفلات تونس









المغني التونسي صابر الرباعي يلتقي هذا العام مع جمهوره بحفل كبير في فندق "غولدن توليب" بتونس.

كما يستقبل الفنان اللبناني إيوان العام الجديد بحفل آخر بفندق "سول أزور بيتش" بالحمامات.



حفلات أخرى في مصر









تقدم المغنية اللبنانية نيكول سابا مع الفنانين المصريين محمود العسيلي وأحمد سعد حفلاً غنائياً في فندق "كونكورد السلام"، حيث تتراوح أسعار التذاكر ما بين 2000 وحتى 2900 جنيه مصري (من 112 وحتى 163 دولاراً تقريباً)، بالإضافة إلى أن هناك حفلًا آخر للفنان المصري هشام عباس بفندق "هيلنان دريم لاند" بالقاهرة.

حفلات أخرى في الإمارات









وتقوم المغنية اللبنانية يارا بإحياء حفل بفندق "روتانا بيتش" في أبو ظبي، حيث يشاركها الحفل مواطنها المغني محمد إسكندر، كما يقدم مواطنهما اللبناني وليد توفيق بدوره حفلاً في فندق "باب القصر" بأبو ظبي، حيث تبدأ الأسعار من 850 درهم إماراتي (حوالي 231 دولاراً).

وكذلك المغنية اللبنانية ديانا حداد سيكون لها حفل في منطقة City Walk بدبي.

حفلات أخرى في لبنان

يشارك الفنان اللبناني ملحم زين بحفلين في ليلة رأس السنة؛ أحدهما مع مواطنته نوال الزغبي في "كازينو دو لبان" بجونيه، والآخر مع مواطنه وائل كفوري بفندق "فينيسيا".