"كارو" تكشف عن عمليات التجميل التي أجرتها إلهام شاهين: فيديو

كشفت الممثلة المصرية إلهام شاهين عن إجرائها عمليات تجميل، وذلك أثناء استضافتها على برنامج "أبلة فاهيتا.. لايف من الدوبلكس"، الجمعة 20 ديسمبر/كانون الأول 2017،على قناة CBC.

وفي فقرة "كارو محاور" قالت شاهين إنها أجرت عملية "فمباير"، والتي تتم بشك الوجه بإبر حتى يمتلئ بالدماء، وعملية أخرى اسمها "رقبة نفرتيتي"، وهي عبارة عن حقن تعطى في الرقبة لتصبح أطول بعد التخلص من الشحوم في منطقة الرقبة، وكذلك عملية الـ"بوتكس". (منذ الدقيقة 15:20)









كما أكدت أنها كانت تتناول عقاقير لمساعدتها على النوم، لكنها أوقفتها بعد نصيحة الطبيب لتجنب خطر إصابتها بفقدان الذاكرة.

وفي الفقرة ذاتها، ذكرت أنها أحبت زوجها السابق، لكنه كان دائم الخيانة لها مع بعض زملائها.

فيما أشارت إلى استغرابها انتشار إشاعة وفاتها، مؤكدةً أنها أغرب إشاعة سمعتها عن نفسها. وقد انتشرت على إثر وقوع حادث سير بسيط أثناء أحد مشاهد التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي، رغم أنها لم تكن داخل السيارة.

وذكرت أنها كانت تتمنى أن تصبح راقصة باليه إذا لم تكن ممثلة.