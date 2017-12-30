شاهد أحدث الأفلام السينمائية من فوق سرير مريح.. بالفيديو أول صالة سينما فريدة من نوعها في تركيا

يحب الكثيرون الذهاب إلى السينما، لكن بعضهم ينزعج من كراسيها غير المريحة، مما يجعلهم يفضلون البقاء في المنزل فوق الأريكة أو السرير ومشاهدة فيلم آخر.

في إسطنبول، وجد حل لهذه المشكلة، إذ تم افتتاح أول صالة "سينما السرير"، حيث صار بإمكان المشاهد أن يشاهد فيلمه المفضل وهو مستلق على سرير بدلاً من الجلوس على كرسي، كما هو متعارف عليه في قاعات السينما.

تتواجد هذه القاعة في مركز "أستينا بارك" التجاري، والفكرة مستوحاة من دولة كوريا الجنوبية التي يتواجد بها العديد من سينمات السرير والآرائك المريحة.

ووفقاً لموقع سي إن إن تورك، فإن افتتاح هذه الصالة الجديدة من نوعها هو أحد نتائج دخول السوق الكورية إلى تركيا مؤخراً.

يتواجد بالقاعة 24 غرفة أو قسماً، تتسع كل غرفة لشخصين، وتتسع القاعة لـ 48 مشاهداً. ولا تباع تذاكر فردية بل لشخصين اثنين، ويبلغ سعر تذكرة الشخصين 150 ليرة تركية أي ما يقارب 40 دولاراً وتشمل بذلك المشروبات الغازية والفيشار.

ويمنح المشاهدون جهاز تحكم بالسرير ليضبطوه بالطريقة التي تناسبهم، حيث بإمكانهم رفعه ليتحول إلى أريكة. ويتم تغيير شراشف وأغطية الأسرة والوسائد بعد خروج كل مجموعة.

ومنذ افتتاح الصالة قبل شهرين قال المسؤولون عنها أن أكثر من يرتادها هم الأسر.