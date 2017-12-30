سيدة تضع طفلها في "سوبر ماركت" بمساعدة الزبائن والموظفين: فيديو

كثيرٌ من الأحيان تحدث أشياء في حياتنا ونقول إنه ليس وقتها بتاتاً، لكنك لم تمر بما مرت به هذه السيدة، التي جاءها المخاض وهي تتسوق في الـ"سوبر ماركت"!

إذ نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية مقطع فيديو يظهر لحظة دخول سيدة حامل في الثلاثينات من عمرها إلى أحد محال البقالة ويسمى El Parian في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبعد ثوانٍ بدأت بالشعور بآلام الحيض، لتصرخ طلباً للمساعدة، فيما قام عدد من الزبائن والموظفين داخل المتجر بمساعدتها.









وقالت مالكة المتجر إيسامار سيبولفيدا لصحيفة The Washington Post الأميركية، إن السيدة من الزبائن المعتادين للمتجر وقد جاءت لشراء بعض الأغذية، قبل أن يفاجأوا جميعاً بصراخها وطلبها المساعدة.

حينها قام الموظفون بطلب الإسعاف، بينما هرعت سيبولفيدا مع آخرين لمساعدة السيدة، ليجدوا أنها أوشكت على وضع مولودها، وقد دخلت بالفعل مرحلة المخاض، لذا قرروا ضرورة مساعدتها على وضع الرضيع.









وتابعت أنها لاحظت أن الحبل السري ملتف حول عنق الجنين فور خروجه من الرحم، فطلبت إمدادها بمقص وقامت بقطع الحبل السري.

وأظهر الفيديو قيام أحد الزبائن بعدها بحمل الجنين والجلوس به في أحد أركان المتجر، ثم لفوه بقطعة قماش من قسم اللحوم لأن الطفل كان بارداً، ثم ذهبت صاحبة المتجر لمكتبها لإحضار غطاء يخص توأمها البالغين من العمر عاماً واحداً.

فيما وصل المسعفون إلى مكان الحادث عقب الولادة مباشرةً، لينقلوا الأم والرضيع إلى المستشفى، حيث كانا بصحة جيدة.









أعتقد أن أي شيء مررت به ولم يكن وقته مناسباً لم يكن مثل ما حصل لهذه السيدة!