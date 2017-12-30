كل ما تود معرفته عن مشكلة تباطؤ هواتف آيفون.. 11 سؤال وجواب

اعتذرت شركة آبل رسمياً عن إبطاء هواتف آيفون القديمة ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة إلى أخرى جديدة مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولاراً بدلاً من 79 دولاراً، بداية من يناير 2018.
وتقول الشركة إن نظام التشغيل يقوم بإبطاء الهواتف القديمة لعلاج المشاكل الخاصة ببطاريات ليثيوم آيون المتقادمة، فعندما تتقادم البطارية، فهي لا تستطيع الحفاظ على الشحن بصورة سليمة ومن الممكن أن تقوم بإغلاق الهاتف تلقائياً إذا تم وضعها تحت ضغط شديد، ولذلك فإن نظام التشغيل يمنع ذلك من الحدوث عن طريق إبطاء أداء الهاتف.
فيمكنك اعتبار ذلك عملية مبادلة، حيث لن يصبح هاتفك سلساً وسريعاً كما تعودت عليه، ولكنه في المقابل لن يقوم بالغلق تلقائياً بسبب البطارية.
وأدى اعتراف الشركة إلى العديد من التعليقات الغاضبة على الإنترنت من جمهورها، وأثار الكثير من الأسئلة، فيعتقد العديد من المستخدمين أن الشركة تقوم بذلك منذ فترة طويلة لإجبارهم على شراء هواتف حديثة من هواتف الشركة، وانتقد العديد من المستخدمين أيضاً عدم شفافية آبل بخصوص البطاريات.
في الحيز التالي أسئلة وإجابات من موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.
ماذا يحدث لبطاريات آيفون عندما تتقدم في العمر؟
لا تستطيع البطاريات الحفاظ على طاقتها كاملة مع تقدمها في العمر، وقد تعاني من مشكلات أكبر إذا أصبح شحنها منخفضاً أو في درجات الحرارة الباردة، ولن تقوم بطاريتك بشحن أكثر من 80 في المئة بعد 500 عملية شحن، وهذا يعني انخفاض مدة الشحن أيضاً.
فإذا كانت بطارية هاتفك قديمة أو تعمل في أجواء حرارة باردة، فقد يتم إغلاق الهاتف بشكل مفاجئ كما حدث مع هواتف iPhone 6 وiPhone 6S في السنة الماضية، حيث كانت تسعى معالجات هذه الهواتف للوصول إلى سرعة أعلى ولكن لم تستطع البطاريات التعامل مع هذه القوة، ولذلك كانت تقوم بإغلاق الهاتف بدلاً من ذلك.
هل هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها الشركة بتعديل نظام التشغيل لإطالة عمر البطارية؟
لا ليست هي المرة الأولى، حيث ركزت آبل لفترة طويلة على إدارة الطاقة لتمكنك من استخدام الجهاز لأطول فترة ممكنة.
وقدمت الشركة ”نمط الطاقة المنخفضة“ مع نظام تشغيل iOS 9 في عام 2015 لإطالة عمر البطارية، فعندما يصبح مستوى البطارية 20 في المئة، ثم يصبح 10 في المئة ستحصل على إشعار يمكنك من تشغيل وضع ”نمط الطاقة المنخفضة“ بضغطة سريعة، حيث يتم تقليل درجة سطوع الشاشة، وتقليل تأثيرات الحركة بالنظام ويحد من التطبيقات التي تعمل في الخلفية، وعندما يصل هاتفك إلى مستوى شحن أعلى يتم إغلاق هذا الوضع بصورة تلقائية.
وقامت شركة آبل أيضاً بتقديم ميزات حفظ الطاقة في حواسيب ماك، وعلى سبيل المثال لا الحصر، يقوم نظام تشغيل ماك أو إس إكس مافريكس الصادر في 2013، في الوقت الذي يقوم فيه المستخدم بفتح العديد من التطبيقات ولكنه لا يستخدمهم بتقليل موارد المعالجة المستخدمة في هذه البرامج طالما لا يستخدمها المستخدم.
كيف تعمل ميزة تباطؤ الهاتف؟
قالت شركة آبل إنها قدمت من بداية نظام التشغيل iOS 10.2.1، أساليب إدارة طاقة أفضل للتعامل مع البطاريات القديمة، حيث يقوم نظام التشغيل بإبطاء الهاتف لمنع إغلاقه ذاتياً وذلك في حالات درجات الحرارة الباردة، أو انخفاض طاقة الشحن أو مع البطاريات القديمة جداً.
وللمساعدة في إدارة استهلاك الطاقة، لن يقوم المعالج الخاص بهاتفك بإكمال مهمة شديدة على الفور، ولكن بدلاً من ذلك سيقوم بتنظيم الجهد على عدة محاولات، وما ستشاهده بالفعل على هاتفك هو بعض البطء في حركة الشاشات وسيتم تشغيل التطبيقات بشكل بطيء ولن يستجيب الهاتف سريعاً لأوامرك.
متى تبدأ الميزة في العمل؟
تعمل الميزة فقط في حالة البطاريات القديمة في هواتف آيفون، أو في حالة انخفاض شحن البطارية، حيث تقوم الميزة أيضاً بإبطاء هاتفك في حالات درجة الحرارة المنخفضة.
ما هي الهواتف التي توجد بها هذه الميزة؟
الهواتف التي صدر لها تحديث iOS 10.2.1 في العام الماضي وهي iPhone 6, 6 Plus، وأيضاً 6S, 6S Plus, SE، وتم جلب هذه الميزة أيضاً مع نظام تشغيل iOS 11.2 على هواتف iPhone 7, 7 Plus، وسيتم جلبها في المستقبل لباقي أجهزة الشركة.
هل تؤثر هذه الميزة أيضاً على أجهزة آيباد وماك؟
لا تستهدف هذه الميزة تلك الأجهزة لأنها تحتوي على بطاريات أكبر.
كيف أقوم باستبدال بطارية هاتفي؟
واجهت شركة آبل منذ فترة طويلة العديد من الانتقادات لصعوبة استبدال بطاريات آيفون، حيث جاءت العديد من هواتف أندرويد القديمة بغطاء قابل للإزالة والذي يسمح للمستخدمين باستبدال بطاريات أجهزتهم بسهولة.
ولكن إذا كنت تمتلك هاتف آيفون، فقد قامت الشركة بتصميم الهاتف من الأساس بدون جانب خلفي قابل للإزالة، وذلك لكي تستطيع وضع بطارية أكبر في حجم أصغر.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة وعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطارية القديمة لهواتفهم إلى أخرى جديدة مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولاراً بداية من يناير 2018 بدلًا من 79 دولارًا، حيث تعتبر آبل هذا جزءًا من اعتذارها عمّا قامت به.
ماذا يحدث إذا قمت بوضع بطارية جديدة في هاتفك القديم؟
إذا قمت باستبدال بطارية هاتفك ببطارية جديدة فسيتم إغلاق ميزة إبطاء الهاتف تلقائيًا، وسيصبح الأمر كأنك تمتلك هاتف جديد.
ماذا لو قمت بشراء هاتف آيفون 6 إس جديد؟ هل سيبدأ في البطء مباشرة؟
لا، ستعمل الميزة فقط إذا أصبحت بطارية هاتفك قديمة أو تستخدم الهاتف في درجات حرارة منخفضة جدًا.
لماذا أشعر ببطء هاتفي عند ترقية نظام التشغيل إلى إصدار أحدث؟
كلما قامت شركة آبل بتقديم إصدارات حديثة من نظام التشغيل iOS، يشتكي العديد من مستخدمي هواتف آيفون القديمة من بطء أجهزتهم، ولكن ليس السبب في ذلك هذه الميزة، ولكن قد يكون السبب في ذلك هو امتلاء مساحة التخزين، أو قد يكون اتصال الواي فاي يقوم بإبطاء هاتفك بالإضافة إلىبعض الاحتمالات الأخرى.
هل تقوم شركة آبل بذلك لكي تجبرني على شراء هاتف جديد؟
تنفي الشركة هذا السبب تمامًا، فالميزة التي قدمتها تهدف للعكس تمامًا، فهي تريد أن تعطي هاتفك أطول فترة ممكنة، ولكن مع ذلك فإن الشركة لم توضح أنه قد يكون الأمر كل ما يحتاجه هو بطارية جديدة للحصول على هاتف أسرع.