كل ما تود معرفته عن مشكلة تباطؤ هواتف آيفون.. 11 سؤال وجواب

اعتذرت شركة آبل رسمياً عن إبطاء هواتف آيفون القديمة ووعدت المستخدمين المتضررين بتغيير البطاريات القديمة إلى أخرى جديدة مقابل سعر مخفض يبلغ 29 دولاراً بدلاً من 79 دولاراً، بداية من يناير 2018.

وتقول الشركة إن نظام التشغيل يقوم بإبطاء الهواتف القديمة لعلاج المشاكل الخاصة ببطاريات ليثيوم آيون المتقادمة، فعندما تتقادم البطارية، فهي لا تستطيع الحفاظ على الشحن بصورة سليمة ومن الممكن أن تقوم بإغلاق الهاتف تلقائياً إذا تم وضعها تحت ضغط شديد، ولذلك فإن نظام التشغيل يمنع ذلك من الحدوث عن طريق إبطاء أداء الهاتف.

فيمكنك اعتبار ذلك عملية مبادلة، حيث لن يصبح هاتفك سلساً وسريعاً كما تعودت عليه، ولكنه في المقابل لن يقوم بالغلق تلقائياً بسبب البطارية.

وأدى اعتراف الشركة إلى العديد من التعليقات الغاضبة على الإنترنت من جمهورها، وأثار الكثير من الأسئلة، فيعتقد العديد من المستخدمين أن الشركة تقوم بذلك منذ فترة طويلة لإجبارهم على شراء هواتف حديثة من هواتف الشركة، وانتقد العديد من المستخدمين أيضاً عدم شفافية آبل بخصوص البطاريات.

في الحيز التالي أسئلة وإجابات من موقع البوابة العربية للأخبار التقنية.