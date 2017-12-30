كيف يقسَّمُ شخصٌ إلى نصفين داخل صندوق خشبي؟ اكشف الحقيقة وراء أعظم 7 خدع سحرية بالعالم في 4 دقائق

هل أبهرتك حيلة الرجل الذي يتحدى الجاذبية ويجلس مستنداً على عصا فقط فيما يعلو متراً عن الأرض؟ إذاً لم تعلم أن تلك العصا ما هي إلا قدم كرسي يجلس عليه ذلك الرجل الذي يشعرنا أنه ساحر خارق.

ما رأيك بخدعة ثني الملعقة مثلاً بقوة التركيز؟ هي خدعة أخرى تقوم على أساس استبدال ملعقة سليمة بأخرى مثنية.

ماذا عن أكل شفرات الحلاقة؟ أو ورقة الكوتشينة التي تتبدل خلف الزجاج؟ وإخفاء برج إيفيل؟ أو تقطيع الشخص إلى جزأين بالمنشار بينما ينام داخل صندوق؟ أو الرجل الذي يمشي ممسكاً بنصفه الآخر؟

تعرف على كيفية خداعنا في كل تلك الحيل برؤية كيف يتمُّ تحضيرها بمشاهدة الفيديو.