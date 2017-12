غلق حسابات زعيم الشيشان"الشجاع" في إنستغرام وفيسبوك حيث يتابعه الملايين.. الرئيس يصرّح غاضباً ومندوب مارك زوكربرغ يكشف عن السبب

حتى هذا الأسبوع، كانت حسابات زعيم الشيشان القوي رمضان قاديروف على فيسبوك وإنستغرام تعج بأمنياته وصوره الشخصية وكانت متاحة للجميع كي يراها ويتابعها.

ونشر صورة له مع الممثل جيرارد ديبارديو والملاكم فلويد مايويذر، كما نشر مقطع فيديو له وهو يضرب وزير الرياضة داخل حلبة الملاكمة. وعرض اعتذاراً مهيناً من خصم سياسي في سيبيريا. ولعن الولايات المتحدة كبلد داعم للإرهاب، حسب تقرير صحيفة washingtonpost.

ولكن تم محو كل ذلك الآن، في ما يبدو أنه أول مرة يتم حظر شخص ما علناً من موقع فيسبوك وإنستغرام بسبب العقوبات الأميركية.

ليس من الصعب تخمين لماذا قرر فيسبوك - وإنستغرام التخلص من قاديروف، الذي قاد مساعي القوقاز للاستقلال منذ عام 2007.

وأشارت بعض التقارير عن سجن وتعذيب الرجال المثليين في الشيشان - وهي الإجراءات التي خلفت عدة قتلى ودفعت أكثر من 100 رجل لطلب اللجوء السياسي في بعض البلدان. وتسببت تلك التقارير وهذه الإجراءات في جعل اسم قديروف ساماً في البلدان الغربية. وساعد ذلك التاريخ الطويل من الاتهامات بالتعذيب والقتل خارج نطاق القانون في الشيشان من وضعه الأسبوع الماضي على قائمة العقوبات الأميركية التي استهدفت المسؤولين الروس المتهمين بتجاوزات ضد حقوق الإنسان.

وأكد فيسبوك وإنستغرام هذه الخطوة ضد قاديروف وفق washingtonpost. ولكن مازال من غير الواضح لماذا قرروا التخلص من قاديروف وحذفه في حين أن حسابات العديد من السياسيين الآخرين ضمن قائمة العقوبات الأميركية في جميع أنحاء العالم على موقعي فيسبوك وإنستغرام مازالت عاملة.

وقد سخر قاديروف من العقوبات الأميركية من خلال حسابه على إنستغرام قائلاً أنه ليس لديه أصول في أي من البنوك الأميركية كما أنه لا يخطط لتقديم طلب للحصول على تأشيرة الولايات المتحدة. ولكن فقدان حسابه في إنستغرام، الذي تم حظره يوم السبت، قد لا يكون بالأمر الهين بالنسبة له، إذ يتابعه على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي ما يقرب من 3 ملايين متابع.

وساعد فريق من المصورين السينمائيين والمصورين الفوتوغرافيين والكتّاب على صياغة الصورة العامة للرجل القوي على إنستغرام، وفقًا لما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال في العام الماضي، مما أدى إلى إبرازه في تلك الشخصية "الساحرة القوية والمتوعدة" وهي الصفات التي تعمل كأداة ضرورية لتمكينه من "السيطرة السياسية".

وإذا كانت هذه هي البداية، فإن الأعضاء المؤثرين في المؤسسة الحاكمة في روسيا الذين شملتهم بالفعل العقوبات (وكذا بعض السلطويين والأغنياء وأسرهم الذين أذيع أنه سيتم استهدفهم في الجولة المقبلة المزمع صدورها في شهر فبراير/شباط يمكن أيضاً أن يجدوا صفحاتهم على الشبكات الاجتماعية المليئة بالمنشورات المعادية للغرب وصورهم السيلفي داخل المصاعد وقد حُذفت، (ديمتري ميدفيديف هو أعلى مستوى رفيع موجود ضمن قائمة سيلفي المصاعد حتى الآن، جديرٌ بالذكر أن رئيس الوزراء الروسي ليس على أي قائمة من قوائم العقوبات).

وأكد متحدث باسم فيسبوك يوم الأربعاء لصحيفة "الواشنطن بوست" أنه قد تم حظر يكون زعيم الشيشان ليس لانتهاكه شروط خدمة الشبكة الاجتماعية (على الرغم من أنه نشر على سبيل المثال صورة لأحد معارضيه في مرمى قناص) ولكن بسبب إدراجه على "قائمة المواطنين المعينين بشكلٍ خاص (Specially Designated Nationals List)" من قوائم العقوبات والتي تمنع التجارة والمعاملات المالية مع الأفراد المدرجين بها.

وقال فيسبوك في بيان أرسله عبر البريد الإلكتروني إلى صحيفة "ذي بوست The Post" يوم الأربعاء: "لقد أصبحنا على علم الآن، وأننا نؤكد الآن أن شركة فيسبوك لديها التزام قانوني بتعطيل تلك الحسابات المرتبطة بالأطراف أو الأفراد الموجودين في قائمة عقوبات الولايات المتحدة الأميركية للمواطنين المعينين بشكلٍ خاص، والذين يخضعون بالتالي للعقوبات التجارية الأميركية".

ويدير هذه العقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، الذي لا يحظر صراحة استخدام الشبكات الاجتماعية، وعادة ما يجمد الحسابات ويحظر المعاملات المالية من جانب الأفراد، وكذا الشركات التي يمتلك فيها الأفراد المعنيين بالعقوبات نسبة أكثر من 50 في المئة من أصولها.

ويبدو أن القرار يمثل توسعاً في الطريقة التي يمكن بها للعقوبات أن تستهدف الأفراد، ويبدو أنها تربط سياسة شركة فيسبوك على نحو أوثق بسياسة الحكومة الأميركية الخارجية (وهي انتقادات سبق أن استخدمها الكرملين عندما سعى إلى كبح استخدام الأجانب وسائل التواصل الاجتماعية في روسيا).

ولكن، في الوقت الراهن، يبدو أن قاديروف هو الوحيد في فيسبوك وإنستغرام المحظور نتيجة تلك العقوبات.

ولا تزال حسابات بعض الأفراد والسياسيين الأخرين الذين شملتهم العقوبات الأميركية، ومن بينهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وقائد فيلق القدس الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، على منصتي فيسبوك وإنستغرام نشطة. ( تعذر الوصول إلى حساب سليماني على إنستغرام لفترة وجيزة في العام الماضي).

وغرّد أريك تولر على تويتر قائلاً

لماذا قائمة ماغنيتسكي فقط؟ هناك الكثير من قوائم العقوبات الأميركية الأوكرانية - الروسية لديهم حسابات الفيسبوك - المثال الأكثر وضوحًا هنا هو جيركين Girkin. أم هل كان قاديروف الوحيد الذين استطاعوا رؤيته؟

على سبيل المثال، كانت لجنة إنقاذ أوكرانيا على قائمة العقوبات الأوكرانية - الروسية، ولكنها لا تزال تدير صفحتها على موقع الفيسبوك. لماذا إذن يتم حظر قديروف ولا يتم حظر الباقين؟

Facebook said that it blocked Kadyrov's FB/IG account because he was added to the US Magnitsky list... not for his numerous death threats and calls for violence. So, are there any other US Magnitsky people who have had their FB/IG accounts banned after being added to the list? pic.twitter.com/EFRKCRuhNr

— Aric Toler (@AricToler) 28 December 2017