11 ألبوماً لمغنيين عالمين ينتظرها الجميع في عام 2018

شهد العام 2017 عودةً مذهلة لمغنياتٍ مثل كيشا ولورد، وبينما نودع عام 2017 ننتظر بكل لهفة عام 2018 وألبوماته المرتقبة العديدة لنستمع لجديد نجوم الغناء الجُدد والقدامى.

وهنا، يستعرض موقع MTV آخر الأخبار عن الألبومات المرتقبة في عام 2018:

أريانا غراندي









ليس سراً أنَّ أريانا هي واحدة من أكبر نجوم الغناء في العالم. إذ ظهرت قدراتها المذهلة في إنتاج مجموعة من أفضل أغاني البوب في أغنياتها الشهيرة مثل Love Me Harder وInto You.

ويبدو أنَّ ألبومها المرتقب AG4 سيسير على المنوال ذاته. وبينما تتكتم أريانا بشدة بشأن تفاصيل الألبوم، فإنَّ المغني فاريل ويليامز الذي يشاركها إحدى أغنياته قال إنَّه سيكون عملاً "رائعاً"، واتفق معه مدير أعمالها سكوتر برون، الذي قال إنَّه "حان الوقت لأريانا أن تغني الأغاني التي تُعرِّفها".

بيونسيه









كعادة بيونسيه، لم تُعلَن تفاصيل كثيرة عن ألبومها الجديد، والذي من المتوقع أن يفاجئ الجميع مثل أغنيتها الأخيرة All Night.

ويتوقع موقع MTV أن تصدر بيونسيه ألبومها قريباً، إذ شوهدت مؤخراً وهي تكد في العمل على حاسوبها المحمول، وستشارك بمهرجان كواتشيلا الغنائي بعد سنتين بالضبط من إصدار ألبومها الأخير Lemonade.

هل سيكون هذا ألبوماً مشتركاً مع المغني جاي-زي كما تقول الشائعات؟ أم تعمل بيونسيه على إنتاج ألبومٍ فردي؟ هذا ما سنراه.

كاميلا كابيلو









ينتظر محبو كاميلا بفارغ الصبر ألبومها الفردي الأول منذ شهور. إذ كان من المفترض أن يصدر الألبوم في سبتمبر/أيلول هذا العام، لكنَّ كاميلا قررت تأجيله بعد النجاح الساحق لأغنيتها Havana، ليصدر في 12 يناير/كانون الثاني 2018.

وبالنظر لأغنياتها الفردية الأخيرة Never Be The Same وReal Friends التي حققت نجاحاً كبيراً، يمكننا توقع ألبومٍ مذهل. وسيكون الألبوم مذهلاً بكل تأكيد بمشاركة شارلوت إيتشسون وريان تيدر وإد شيران.

ليدي غاغا









لم يمر سوى عام واحد بالكاد منذ أصدرت ليدي غاغا ألبومها الأخير، لكنَّها تكد في العمل لإصدار ألبومها القادم. إذ تمضي وقتها في الإستوديو مع المنتج ومنسق الموسيقى وايت شادو الذي يعمل معها منذ وقتٍ طويل، ووصف وايت شادو ألبومها المرتقب بأنَّه "الأخ الأصغر" لألبوم ARTPOP الذي أصدرته عام 2013.

يبدو أنَّها ستعود إلى أغاني البوب المفضلة لديها بعد أن عملت لوقتٍ طويل على إنتاج أغاني الروك والكانتري. وينتظر معجبوها كذلك صدور فيلمها المرتقب A Star IS Born مع النجم برادلي كوبر في مايو/أيار القادم، وسماع تسجيلاته الصوتية الجديدة.

ليتل ميكس









تُعد فرقة ليتل ميكس من أفضل فرق البوب. إذ سيطرت الفرقة على قائمة أفضل الأغاني طوال العام بألبومها الأخير Glory Days، وأصبحت أغنيتها Wings من أكثر الأغاني شعبيةً منذ صدورها عام 2012.

وتفيد الشائعات بأنَّ الألبوم الخامس للفرقة سيصدر في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، وربما تصدر الأغنية الجديدة للفرقة في يونيو/حزيران قبل أن تبدأ الفرقة جولتها الفنية الصيفية في يوليو/تموز. ومع التطور المستمر لأداء الفرقة، ربما يكون الألبوم القادم هو أفضل أعمالها.

نيكي ميناج









ربما تسيطر نيكي ميناج على قائمة أفضل الأغاني طوال العام بأغانيها المبهرة Swalla وRake It Up وMotorSport، لكنَّها لم تصدر أي ألبوماتٍ منذ ثلاث سنوات، وهذا على وشك التغير.

إذ أفادت في لقاءاتٍ عديدة بأنَّ ألبومها الرابع على وشك الصدور، ويبدو أنَّه سيكون ألبوماً رائعاً. وقالت نيكي في لقائها مع صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إنَّها "لم تكن مُلهَمةً وتشعر بالحرية والحماس إلى هذه الدرجة منذ بدأت إصدار الألبومات مع شركات الإنتاج"، وفي حديثها مع موقع دايزد قالت إنَّ الألبوم سيكون "كلاسيكياً".

ريهانا









حتي وقتٍ قريب، كان من الطبيعي توقع صدور ألبوم جديد لريهانا كل عام تقريباً، إذ صدرت ألبوماتها Rated R، وLoud، وTalk That Talk، وUnapologetic بفارق 12 شهراً عن بعضها البعض.

لكنَّها قضت ثلاث سنواتٍ تعمل على ألبوم ANTI، وهو العمل الذي أثمر عن مكاسب هائلة. إذ لم يصبح الألبوم أفضل أعمالها حتى الآن، لكنَّه رسخ مكانتها كأحد رموز الغناء. وبوضع هذا في الاعتبار، من الصعب تخمين تاريخ صدور ألبومها القادم R9، لكن نظراً لعملها الجاد على الألبوم، من المتوقع بشدة أن يصدر عام 2018.

ريتا أورا









أصبحت ريتا بجهدٍ بسيط واحدةً من أفضل نجوم البوب في المملكة المتحدة، فلديها الشخصية المناسبة، وأصدرت حتى الآن أربعاً من أفضل الأغاني الفردية في بريطانيا.

ومع ذلك، لم تستطع إصدار أي أعمالٍ جديدة لأكثر من خمس سنوات بسبب الخلاف مع شركات الإنتاج. ولكن ذلك لن يستمر، إذ وقعت عقداً مع شركة أتلانتيك وعادت بقوة إلى الساحة بثلاث أغنيات فردية ناجحة للغاية هذا العام هي Your Song، وLonely Together، وAnyWhere. ومن المتوقع أن يصدر ألبومها عام 2018، ولا شك أنَّه سيكون ألبوماً رائعاً يستحق الانتظار.

سيلينا غوميز









كان من المفترض أن تُصدر سيلينا غوميز ألبوماً جديداً عام 2016، لكنَّها بدلاً من ذلك قررت وضع الموسيقى جانباً والذهاب إلى إحدى مراكز التأهيل والتركيز على صحتها العقلية.

ومنذ ذلك الحين أصدرت أربع أغنيات فردية ناجحة هي It Ain't Me، وBad Liar، وFetish، وWolves، وخضعت لعملية زراعة كلى.

لكنَّها تعافت الآن، وألبومها الجديد في طريقه إلى المعجبين. إذ قالت في حديثها مع نيك غريمشاو على قناة راديو 1 في هيئة الإذاعة البريطانية إنَّ "هناك ألبوماً جديداً سيصدر قريباً". وإن كان هذا الألبوم بروعة ألبومها السابق Revival، سيكون ممتعاً للغاية.

شون مينديز

لا يحظى الكثير من النجوم بالنجاح الذي يتمتع به شون مينديز حالياً، إذ أصدر ألبومين فقط حتى الآن، لكنَّهما احتلا قائمة أفضل الألبومات في الولايات المتحدة، وباعت أغانيه الثلاث الفردية الأخيرة أكثر من مليون نسخة في المملكة المتحدة.

ويعمل شون على إنتاج ألبومه الثالث حالياً، وبينما لم تؤكَّد أيٌ من الأخبار بشأن الألبوم، إلا أنَّه يمكننا توقع وجود بعض الأغاني من كتابة شون نفسه. وليس هذا فقط، لكن تقول الشائعات إنَّه سجَّل أغنيةً مشتركة مع نيال هوران.

زين مالك









ترددت الشائعات بشأن ألبوم زين مالك الجديد طوال العام. وكان من المفترض أن يكون الألبوم قد صدر بالفعل، لكن زين قرر العمل عليه لوقتٍ أطول.

وبمشاركة مغنين مثل نيكي ميناج والفريق الذي كتب أغنية Havana للنجمة كاميلا كابيلو، يبدو أنَّه يمكننا توقع الكثير من ألبوم زين القادم. ناهيك عن أغنياته الفردية الرائعة لعام 2017 Still Got time وDusk Till Dawn. لا يمكننا الانتظار لنرى كيف سيكون ألبومه الجديد.