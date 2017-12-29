حتى جمهوره لم يتعرف عليه .. تامر حسني يشبه النجم التركي "بالي بيك" باللوك الجديد

سافر الفنان المصري تامر حسني إلى الأردن لإحياء حفل له هناك، يوم أمس الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017.

جمهور المغني الذي كان بانتظاره في المطار لم يتمكن من التعرف عليه بسبب اللوك الجديد لحسني.

الفنان المصري اختار مظهراً يشبه النجوم الأتراك، وهو الأمر الذي لاحظه العديد من المعلقين على الصور. وأظهرت الصور تشابهاً كبيراً بين الممثل والمغني المصري والفنان التركي بوراك أوزجيفت، المشهور في العالم العربي باسم "بالي بيك".

وحكى تامر حسني أن جمهوره كان يلتقط معه الصور على أنه شبيه تامر حسني.

وأظهر فيديو نشره تامر حسني عبر حسابه الخاص على إنستغرام أن عدد المعجبين الذين كانوا في استقباله كان كبيراً.

استقبال الاْردن A post shared by Tamer Hosny (@tamerhosny) on Dec 27, 2017 at 10:56am PST

وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا، قال أحد الحاضرين للحفل، "إن عدد الحضور كان محدوداً وأن أغلب من حضروا كانوا بدعوات خاصة".













