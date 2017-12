حتى جمهوره لم يتعرف عليه .. تامر حسني يشبه النجم التركي "بالي بيك" باللوك الجديد

الف الف شكر جماهير الأردن الغاليه الحبيبه على استقبالكم لي والله انا بحبكم اكتر وانتوا واحشيني اكتر ومستنيكوا بكرا في الحفله وان شاء الله يوم جميل بيكم وبشكر شركة التنظيم الكبيره والأستاذ سامر ذكي لإتاحة الفرصه الغاليه دي اني اشوف جماهير الأردن الحبيبه. بس مكدبش عليكم 😀مستغرب جداً والناس حواليا وبيرحبوا بيا وانا ظابط ..واللي مضحكني اكتر ان طول مانا ماشي سامع الناس بيشبهوني بتامر حسني جداً 😂لا وفي اسره جت اتصورت 😂😂👨🏻👨🏻معايا على اني شبهه بس الحلو بقى ان اللي عرفوني الشنب عامل معاهم شغل حلو اوي 😉😉

