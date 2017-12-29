حتى جمهوره لم يتعرف عليه .. تامر حسني يشبه النجم التركي "بالي بيك" باللوك الجديد

سافر الفنان المصري تامر حسني إلى الأردن لإحياء حفل له هناك، يوم أمس الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017.
جمهور المغني الذي كان بانتظاره في المطار لم يتمكن من التعرف عليه بسبب اللوك الجديد لحسني.
الفنان المصري اختار مظهراً يشبه النجوم الأتراك، وهو الأمر الذي لاحظه العديد من المعلقين على الصور. وأظهرت الصور تشابهاً كبيراً بين الممثل والمغني المصري والفنان التركي بوراك أوزجيفت، المشهور في العالم العربي باسم "بالي بيك".
وحكى تامر حسني أن جمهوره كان يلتقط معه الصور على أنه شبيه تامر حسني.
الف الف شكر جماهير الأردن الغاليه الحبيبه على استقبالكم لي والله انا بحبكم اكتر وانتوا واحشيني اكتر ومستنيكوا بكرا في الحفله وان شاء الله يوم جميل بيكم وبشكر شركة التنظيم الكبيره والأستاذ سامر ذكي لإتاحة الفرصه الغاليه دي اني اشوف جماهير الأردن الحبيبه. بس مكدبش عليكم 😀مستغرب جداً والناس حواليا وبيرحبوا بيا وانا ظابط ..واللي مضحكني اكتر ان طول مانا ماشي سامع الناس بيشبهوني بتامر حسني جداً 😂لا وفي اسره جت اتصورت 😂😂👨🏻👨🏻معايا على اني شبهه بس الحلو بقى ان اللي عرفوني الشنب عامل معاهم شغل حلو اوي 😉😉
وأظهر فيديو نشره تامر حسني عبر حسابه الخاص على إنستغرام أن عدد المعجبين الذين كانوا في استقباله كان كبيراً.
وفي فيديو انتشر على السوشيال ميديا، قال أحد الحاضرين للحفل، "إن عدد الحضور كان محدوداً وأن أغلب من حضروا كانوا بدعوات خاصة".