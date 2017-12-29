أُنتج بطلب من أردوغان وسينافس "قيامة أرطغرل".. تحضيرات هائلة لمسلسل تركي جديد استغرق الإعداد له عامين

بعد النجاح الكبير الذي لقيه مسلسل قيامة أرطغرل وانتشاره على مستوى العالم والذي يحكي تأسيس الدولة العثمانية، أعلن منتج المسلسل محمد بوزداغ عن استعداده للعمل على مسلسل جديد يحكي التاريخ القريب أي الحرب العالمية الأولى وانتصار العثمانيين على الإنكليز في معركة "حصار الكوت".

وبث الإعلان الترويجي الأول للمسلسل الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول ومن المقرر أن يبدأ المسلسل أولى حلقاته الخميس 18 يناير/ كانون الثاني 2018 على قناة TRT1.

وفي لقاء سابق لمنتج وكاتب سيناريو مسلسل قيامة أرطغرل قال بأن الرئيس طلب منه إنتاج مسلسل يتحدث عن الحرب العالمية الأولى وانتصار الأتراك.

وبعد عمل استمر عامين متواصلة من البحث في كتب التاريخ عن تفاصيل تلك الحقبة وتجهيز وإعداد السيناريو والديكور والأزياء قال بوزداغ " لقد عملنا عامين متواصلين ليلاً ونهاراً لأجل إنجاح إخراج هذا المشروع وسيكون عملاً وانتاجاً ضخماً لم يره الجمهور من قبل".

وأشار بوزداغ إلى أن سلسلة قيامة أرطغرل تحدثت عن تأسيس الدولة العثمانية أما هذا الإنتاج الجديد سيحكي التاريخ الأكثر حداثة وقال "سنحاول أن نحكي في هذا العمل أسطورة الأبطال الذين خرجوا من أسطنبول في الحرب العالمية الأولى والتركيز على الملحمة التي حدثت على رمال الصحراء الغاضبة ونأمل أن يليق العمل بالبطل "مهمتشيك".

وأطلق على المسلسل اسم Mehmetçik Kut'ül Amare ويطلق اسم مهمتشيك أيام الفترة العثمانية على جندي الجيش أما "كوتول عمارة" فتعني "حصار العمارة" وكوت العمارة هي مدينة تقع على نهر دجلة، ويحكي المسلسل أحداث أكبر المعارك التي حدثت في الحرب العالمية الأولى وهي معركة حصار الكوت والتي وقعت في العراق بين الدولة العثمانية والقوات الإنكليزية والهندية التي كانت تحت حماية الإنكليز آنذاك وبدأت في ديسمبر 1915 وانتهت في أبريل 1916 بانتصار الجيش العثماني.

واستمر تدريب وتجهيز الممثلين لمدة 6 أشهر متواصلة على يد أفضل الجنود الأتراك حيث دربوا تدريباً عسكرياً بما يتلاءم مع تلك الفترة في القرن الـ 19 من ركوب خيول واستخدام أسلحة والتعامل مع الصعاب التي يواجهها العسكر.

وقال المنتج بوزداغ "سيحظى هذا العمل الجديد بالحب الذي حظي به مسلسل قيامة أرطغرل".

أبرز الممثلين في المسلسل



الممثل سردار غوخان والذي مثل دور والد أرطغرل في مسلسل القيامة.

الممثل كعان طاشانر والذي أدى دور غوندودو في مسلسل قيامة أرطغرل

الممثل إسماعيل ششماز

الممثل إيلكر أكسوم وغيرهم من نجوم الفن التركي.



