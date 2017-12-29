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إيفانكا ترامب تتخذ قراراً في العام الجديد عبر حسابها على تويتر

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IVANKA
White House senior advisor Ivanka Trump arrives in the Rose Garden prior to the 70th National Thanksgiving turkey pardoning ceremony at the White House in Washington, U.S., November 21, 2017. REUTERS/Jim Bourg | Jim Bourg / Reuters

كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإحدى مستشاريه بالبيت الأبيض، عن قرارها للعام الجديد 2018 في تغريدةٍ على حسابها الشخصي في تويتر أول أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، وهو أنها قد تأخذ قسطاً أكبر من الراحة.

وأرفقت ابنة ترامب الكبرى مقالاً نشرته صحيفة USA Today الأميركية عن مخاطر عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.



وتأتي تغريدة إيفانكا بعد نحو عامٍ من انتقالها وعائلتها إلى العاصمة الأميركية واشنطن؛ لمساعدة والدها في عمله بالبيت الأبيض.

وشاركت الابنة الأولى في عددٍ كبيرٍ من مبادرات البيت الأبيض ومثَّلت الإدارة الأميركية في زياراتٍ خارجيةٍ، ويعمل زوجها، جاريد كوشنر، مستشاراً للرئيس أيضاً.

وأصبح كوشنر بحسب صحيفة The Hill الأميركية، محل تحقيقات الكونغرس ووزارة العدل الأميركية بخصوص العلاقات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

 

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