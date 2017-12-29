إيفانكا ترامب تتخذ قراراً في العام الجديد عبر حسابها على تويتر

كشفت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإحدى مستشاريه بالبيت الأبيض، عن قرارها للعام الجديد 2018 في تغريدةٍ على حسابها الشخصي في تويتر أول أمس الأربعاء 27 ديسمبر/كانون الأول، وهو أنها قد تأخذ قسطاً أكبر من الراحة.

وأرفقت ابنة ترامب الكبرى مقالاً نشرته صحيفة USA Today الأميركية عن مخاطر عدم الحصول على قسطٍ كافٍ من النوم.

New Year resolution, sleep more. https://t.co/giefRWGgGT — Ivanka Trump (@IvankaTrump) December 27, 2017

وتأتي تغريدة إيفانكا بعد نحو عامٍ من انتقالها وعائلتها إلى العاصمة الأميركية واشنطن؛ لمساعدة والدها في عمله بالبيت الأبيض.

وشاركت الابنة الأولى في عددٍ كبيرٍ من مبادرات البيت الأبيض ومثَّلت الإدارة الأميركية في زياراتٍ خارجيةٍ، ويعمل زوجها، جاريد كوشنر، مستشاراً للرئيس أيضاً.

وأصبح كوشنر بحسب صحيفة The Hill الأميركية، محل تحقيقات الكونغرس ووزارة العدل الأميركية بخصوص العلاقات المزعومة بين حملة ترامب الانتخابية وتدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016.

