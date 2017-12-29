فيديوهات.. لحظة الهجوم على كنيسة مارمينا بحلوان جنوب القاهرة

انتشر مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي أظهر جانباً من الاشتباكات التي وقعت الجمعة 29 ديسمبر/كانون الأول 2017، أمام كنيسة بمنطقة حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب الفيديو الذي نشره موقع صحيفة الدستور المصرية، ظهر منفذ الهجوم وهو يطلق النار على المتواجدين أمام كنيسة مارمينا، بحلوان، مما أردى عدداً منهم وأصاب عدداً آخر، من بينهم القوة الأمنية التي تؤمن الكنيسة.

الصحيفة المصرية قالت إنها حصلت على المقطع المصور بعد تفريغ الكاميرات المتواجدة داخل مقر الكنيسة.

كما نشرت صفحة الجزيرة مباشر على فيسبوك جانباً آخر من الهجوم، فبعد سقوط أحد قوات الأمن قتيلاً، قام شخصان بحمل سلاحه وإطلاق النار على منفذ الهجوم الذي سقط قتيلاً على يد قوات الأمن.

وصباح الجمعة قُتل 9 أشخاص في الهجوم نفذه مسلح على كنيسة مارمينا، قبل أن يُرديه شرطيون قتيلاً.



وجاء الهجوم بعد أقل من 9 أشهر على مقتل 45 شخصاً في اعتداءين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا (شمال مصر)، خلال قداس عيد الشعانين في أبريل/نيسان/ الماضي، وشهرين على مقتل أكثر من 300 شخص في مذبحة مروعة استهدفت مسجداً بشمال سيناء في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأفاد مسؤول في وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي، بأن الاعتداء على الكنيسة أوقع 10 قتلى، من بينهم المهاجم، مشيراً إلى أن هناك 5 جرحى، من بينهم شرطي.

وقال التلفزيون الرسمي إنه تم توقيف مهاجم ثانٍ مشارك في الهجوم على الكنيسة وبحوزته قنبلة، فيما نشر مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، قالوا إنه للمهاجم الذي قُتل، وبدا ملقياً على الأرض بعد إطلاق النار عليه.

وتداول رواد الشبكات الاجتماعية مقطع فيديو آخر يظهر منفذ الهجوم بعد مقتله.





وتفرض السلطات المصرية إجراءات أمنية مشددة خارج الكنائس في أعقاب اعتداءين وقعا في أبريل/نيسان الماضي على كنيستي الإسكندرية وطنطا.

وبعدها بشهر، قُتل 29 شخصاً في هجوم شنه مسلحون في 26 مايو/أيار الماضي على حافلة كانت تقلّ أقباطاً لزيارة دير بمحافظة المنيا (وسط مصر)، في اعتداء دامٍ تبنّاه تنظيم داعش.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016، قُتل 29 شخصاً في تفجير انتحاري تبناه "داعش" أيضاً.

وفي 26 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قُتل 305 أشخاص بينهم 27 طفلاً، في اعتداء على مسجد "الروضة" بشمال سيناء، والذي مثَّل أسوأ اعتداء تشهده البلاد في تاريخها الحديث.

وعلى الرغم من عدم تبنّي أي تنظيم هذا الاعتداء المروع حتى الآن، أعلنت النيابة أن "نحو 30 مسلحاً يحملون عَلم تنظيم (الدولة الاسلامية) فتحوا النار على المصلّين خلال أدائهم صلاة الجمعة، في هجوم نادر على مسجد في مصر".