رجال الإطفاء "يشعلون النار" في منزل أحد المواطنين بولاية تركية

ليس لإخماد النيران بل لإشعالها، هذا كان هدف طاقم إطفاء في ولاية جناق قلعة التركية، بعد اتصال مسن بهم وطلب مساعدتهم من أجل إيقاد مدفأته بعد فشله بذلك مراراً.



وذكر مراسل الأناضول، أن المسن ظفر يغيت (81 عاماً)، القاطن في قرية "كوزال يالي" بالولاية، أراد إشعال مدفأته للحصول على القليل من الدفء جراء الجو البارد.



وأشار إلى أن يغيت طلب المساعدة من طواقم إطفاء بلدية جناق قلعة بعد فشله في إيقاد مدفأته، والتي لبّت نداءه وأشعلتها، كما أظهرت له كيفية القيام بذلك.



وأعرب يغيت الذي يعيش برفقة قطط وكلاب يعتني بها في منزله، عن شكره لرجال الإطفاء الذين لم يتركوه ضحية للبرد.



وفي تصريح صحفي، أوضح مدير الإطفاء أولجاي رونا، أن يغيت اتصل بهم قائلاً "أبنائي إنني أعاني صعوبة في إشعال مدفأتي وأنا في الـ 81 من عمري، فهلّا قدمتم المساعدة لي".



وأكد أنهم لم يتجاهلوا الاتصال وانتقلوا فوراً إلى منزل يغيت.



وقال رونا: "طبعًا نحن معروفون بأننا نطفئ دائمًا، ولكن زملائي هنا استغربوا عندما عرفوا بأمر الاتصال وقلت لهم؛ إننا دائمًا نطفئ، فلنوقد هذه المرة".