تفقدين طاقتك كل شهر؟.. تناولي هذه الأطعمة بكثرة أثناء الدورة الشهرية

لا تحل الدورة الشهرية فقط بلا مقدمات، لكنَّ الحيض أيضاً يمكن أن يستنزف كل طاقتكِ ودوافعك للقيام بأي شيء، ويتركك غير قادرة سوى على النوم 24 ساعة طوال الأسبوع.

وعلى الرغم من الثقافة المبتذلة التي تقول إنَّ النساء اللاتي يعانين متلازمة ما قبل الحيض، يحتجن إلى المثلجات والسكريات للتعامل مع ألم الدورة والتقلبات المزاجية، فإنَّه في الحقيقة ليست المثلجات هي الحل لإضافة بعض الطاقة لحركتك في أثناء الدورة.

وإليكِ نصائح بعض الخبراء؛ لتعرفي أي أطعمةٍ يرشحون تناولها في أثناء الدورة الشهرية لزيادة طاقتك، بدلاً من استهلاك المزيد من الدهون غير المشبعة:

الأطعمة الغنية بالحديد









هل تعرفين أنَّ التقارير أفادت بأنَّ نقص الحديد هو أكثر أمراض نقص التغذية شيوعاً في الولايات المتحدة الأميركية؟ وأنَّ النساء -خاصةً اللاتي يخرج حيضهن ثقيلاً- هن الأكثر عرضة للإصابة بنقص الحديد؟ هذا لأنَّ خروج الدم يقلل كمية الحديد في أجسامنا؛ لذا من الضروري تناول الطعام الغني بالحديد في فترة الحيض؛ لتجنب الإصابة بفقر الدم، وهي حالة يمكن أن تسبب إرهاقاً حاداً ونقصاً في الطاقة.

وقالت مدربة التغذية المعتمدة هوب بيدرازا لموقع Hellogiggles الأميركي: "عادةً ما تكون مستويات الحديد منخفضة لدى العديد من النساء على أي حال، ولهذا إن أضفنا تأثير الدورة الشهرية يصبح لدينا مزيجٌ مريع. لذا في هذا الوقت من الشهر، حاولي تناول الأطعمة الغنية بالحديد مثل البقول، واللحوم الطبيعية، والأسماك البرية، والخضراوات الورقية الغامقة، والمكسرات، والبذور، فكلها مصادر رائعة للحديد".

وأشارت هوب كذلك إلى أن العديد من الأطعمة الغنية بالحديد تحتوي أيضاً على مستوياتٍ مرتفعة من الماغنسيوم، وهو عنصر غذائي ثبت أنَّه يقلل أعراض متلازمة ما قبل الحيض وأعراض الدورة الأخرى.

الأسماك

حين يتعلق الأمر بتناول الطعام في دورتك الشهرية، ينصح الخبراء بسمك السلمون والأسماك الدسمة الأخرى.

وفسرت خبيرة التغذية كلير مارتن هذا الأمر، قائلةً إن السمك، خاصة السلمون وسمك القد، غني بحمض الأوميغا 3 والأحماض الدهنية الصحية التي تساعد في تقليل الالتهابات المتعلقة بالدورة، وتحسّن سكر الدم، وتنظم الهرمونات.

وأظهرت الدراسات أنَّ النساء اللاتي يستهلكن السمك بانتظام، أو يتناولن مكملاتٍ غذائية من زيت السمك، يشعرن بآلامٍ أقل خلال الحيض. كما أنَّ السمك أيضاً مصدرٌ رائع للحديد، وفيتامين "ب 12"، والماغنسيوم، ومصدر صحي للبروتين.

الشوكولاتة الداكنة

وفقاً لكايلب بايك خبير الصحة في شركة "مابل هوليستيكس"، حين تشعرين بأنَّ جسدك وهرموناتك خارج السيطرة، فالشوكولاتة هي صديقك المفضل. ولكن تجنَّبي ألواح الحلوى المليئة بالسكر المُكرر، وتناولي الشيكولاتة الداكنة بدلاً منها.

وقال كايلب/ "هذا البديل الصحي مليء بمضادات الأكسدة، وأثبت أنَّ به مستوياتٍ منخفضة من الكورتيزول، وهو هرمون الإجهاد والتوتر الرئيسي في المخ".

نصيحة هامة: اغمسي الفراولة في الشيكولاتة الداكنة لتناول حلوى صحية ولذيذة.

الماء









لا تعد المياه طعاماً في ذاتها، لكنَّ أداليس جايكوب، أخصائية التغذية في مقاطعة سان دييغو، تنصح برفع مستوى استهلاكك المياه خلال الدورة الشهرية؛ للتخلص من الانتفاخ، وانخفاض الطاقة.

وفسرت أداليس قائلةً: "خلال الدورة الشهرية وبعدها، تمر العديد من النساء باحتباس الماء؛ ومن ثم يشعرن بالانتفاخ. وقد يبدو هذا غير منطقي، لكنَّ شرب مياهٍ أكثر يمكن أن يساعد في تخفيف الانتفاخ والتقلصات خلال الحيض؛ لأنَّه يدفع الماء داخل جسدك ويخرجه عن طريق البول. كما أنَّك ستشعرين بحيويةٍ أكثر إذا كان جسدك رطباً".

أسرار لا تعرفينها عن الدورة الشهرية

تعد الدورة الشهرية بحسب "هاف بوست عربي" جزءاً هاماً من شباب المرأة، إذ تبدأ رحلتها في سن 12 عاماً، وتنتهي مع بداية سن الـ 50، أي أنها ترافقها على مدار 40 عاماً من حياتها.

ورغم أن معظم السيدات تنظر إلى الدورة الشهرية كعدة أيام ثقيلة ومتعبة وغير مرحب بها، فإن الكثيرات لا يعرفن عنها الخبايا والتفاصيل التي تكشفها خبيرة صحة المرأة مدربة التوليد وأمراض النساء بمستشفى مايو كلينيك لويس ماغواير.

أنت لست طبيعية

إذا كنت تظنين أن جميع النساء يمرون بأيام طمث مشابهة لما تشعرين به فأنت مخطئة، فلكل امرأة حالة خاصة، ولذلك إذا كنت تعانين من النزيف بصورة غير عادية، فلا بد أن تستشيري الطبيب فوراً.

ربما تكونين بحاجة إلى بعض الأدوية الهرمونية أو مسكن الآلام للتحكم في الطمث، هذه الأدوية لا يجب أن تثير ذعرك فهي تعالج حالة النزيف المتكرر للطمث.

متى تتناولين مسكن الآلام؟

كثير من الفتيات يعانين من آلام مبالغ فيها أثناء الأيام الأولى للطمث، تلك الحالة التي تشعر فيها الفتاة بآلام لا تحتمل مع فقدان القدرة على القيام بأي نشاط، ولذلك يلجأن إلى تعاطي الأدوية المسكنة، ستؤدي تلك الأدوية دورها بلا شك، لكنك ستحتاجين إلى وقت طويل حتى تشعري بالراحة والاسترخاء.

إذن أنت بحاجة للاستماع إلى نصيحة ماغواير، حيث تقول “إذا كانت الدورة الشهرية لديك منتظمة للغاية عليك تعاطي الدواء قبل بدايتها بيوم أو اثنين، ولا تنتظري ظهور أعراض وآلام النزف، فعلى سبيل المثال إذا كنت تتوقعين موعد الدورة الشهرية يوم الأربعاء أو الخميس ابدأي في تناول المسكن يوم الثلاثاء، واحرصى على تغيير نظام حياتك اليومي، وتناولي الأطعمة والمشروبات التي تساعدك على الاسترخاء وابتعدي عن التوتر”.