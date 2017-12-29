أظافرك وتعاملك مع غيرك من الفتيات من بينها.. 14 صفة في النساء لا يمكن للرجال مقاومتها

تُعد الرغبة في أن تكون محبوباً من الجنس الآخر طبيعيةً، ولهذا السبب تحاول الفتيات أن تجد الإجابة عن سؤال: "ماذا يحب الرجال؟"؛ لينتهي بهن الحال بتحسين شكل تلك الأجزاء من أجسامهن، والتي يعتقدن أنها ستصيب أي رجل بالجنون.

تساءل موقع Bright Side الأميركي عن أي الإجابات التي قد يحملها الرجال أنفسهم عن هذا السؤال، وجاءت بعض إجاباتهم مفاجئة للغاية.

14- اللطف والحنان

يلاحظ الرجال الأفعال اللطيفة دائماً، وخاصةً إذا أخذوا هذه الفتاة بعين الاعتبار للدخول في علاقة طويلة الأمد. يملك العلماء دليلاً على هذه الحقيقة أيضاً؛ إذ تبيَّن من خلال الدراسات أن هذه الأفعال الجيدة يقابلها اهتمام أكبر من الرجال.

13- القدرة على تدارك المواقف المُحرِجة









يستمر الرجال في ترديد أنهم ينجذبون إلى البساطة، سواء في السلوك أو المظهر، ولكن تبيَّن أن رد فعلكِ تجاه المواقف غير المتوقعة مهم أيضاً. إذا كان يمكن للفتاة أن تعترف بأنها ارتكبت خطأً ما بدلاً من محاولة تبريره أو أن تصبح غاضبةً، فإنها طريقة مضمونة للفوز بإعجاب أي رجل مهتم بها.

12- الأظافر

هناك العديد من الفتيات المتأكدات من أنه لا أحد -باستثناء متخصص تشذيب الأظافر- يهتم بأظافرهن. ولكن، يبدو أن الرجال يُقدِّرون الأيدي الأنيقة (رغم أنهم ربما لن يلاحظوا لون طلاء الأظافر الصحيح أو شكل أظافركِ)؛ لأن ذلك يساعدهم في معرفة إلى أي مدى تعتني الفتاة بنفسها.

11- الحالة العاطفية

وفقاً للرجال، فإن أحد أكثر أنواع النساء إزعاجاً هن اللاتي ينظرن إلى العالم نظرةً سلبية.

يلاحظ الرجال كل شيء يزعجكِ في حياتكِ ويعكر مزاجكِ بين الحين والآخر، مثل: عملكِ الكريه، والمشاجرات مع آبائكِ، والمعاناة بسبب عدم تحقيق أحلامكِ. يبدأ الرجال ربط صورتكِ بالمعاناة في الوقت الذي يريدون فيه مصدراً للإيجابية؛ ولهذا السبب يُفتَنون بسهولة بالنساء السعيدات القادرات على الاستمتاع بحياتهن.

لن تنجحي في التظاهر لوقتٍ طويلٍ؛ لأن رجُلكِ سيلاحظ كم أنتِ مكبوتة في داخلكِ حتى لو كنتِ تبذلين كل ما في وسعكِ لتبدين أسعد شخص في العالم؛ ولذلك ينبغي لكِ أن تجدي أساليب بسيطة للشعور بالبهجة في حياتكِ اليومية. فقبل كل شيء، أنتِ أكثر من يحتاج إلى ذلك.



10- الحالة المادية

أرادت النساء المساواة في الحقوق وحصلن عليها؛ ولذلك لا تنظر النساء فقط إلى الحالة المادية للرجال؛ بل العكس صحيح أيضاً. نعم، هذا الموضوع حساس للغاية، ولكنه مهم.

من هنا، تأكدن أن الرجال لا يسألون عن حالتكنّ المادية بدافع الفضول فقط، ولكن لاستخلاص بعض الاستنتاجات أيضاً. إذا كنت تجنين أموالاً أكثر منه، فقد يحتاج إلى بعض الوقت ليدرك ما إذا كان قادراً على التعامل مع مثل هذا الوضع، أما إذا كنت تجنين أقل منه، فقد يحتاج إلى هذا الوقت؛ ليتأكد أن اهتمامكِ به ليس بسبب أمواله فقط.

9- الثقة بالنفس

يحب الرجال مجاملة النساء اللاتي يعلمن أنهن يستحققن تلك الكلمات، ويكرهون النساء اللاتي اعتدن الاستخفاف بجمالهن. لا توجد امرأة أقل جاذبيةً بالنسبة للرجال من تلك التي تُشكك دائماً في جمالها.

تعوض الثقة بكونكِ جميلة أي عيوب وهمية أو حقيقية في مظهركِ. وبتحقيق ذلك، يمكن لأي امرأة أن تصبح المرأة فاتنة الجمال التي يحلم بها الرجال.

8- السلوك تجاه الفتيات الأخريات

إذا رمقتِ أي فتاة تمر بجانبكِ بنظرة غير لطيفة، أو سمحتِ لنفسكِ أن تُبدي تعليقاً بغيضاً عليها، فتأكدي أن رجلكِ لاحظ ذلك وفسره بأن لديكِ مجموعةً من التعقيدات معاً وتتمتعين بشخصية حسودة وحادة الطباع.

7- الأناقة









بعض الرجال ليسوا جيدين بما يكفي عندما يتعلق الأمر باتباع أحدث صيحات الموضة، ولكن هذا لا يعني أنهم لا يهتمون بمظهر النساء.

يمكن لأناقتكِ أن تكون عاملاً حاسماً في تقديمه نفسه لكِ؛ لأن كل رجل لديه رأيه الخاص عن الشكل الذي ينبغي لفتاة أحلامه أن تبدو عليه.

لن يجرؤ بعضهم على الاقتراب من فتاة ذاتِ شعر فاقع اللون، في حين يصاب آخرون بالاشمئزاز من الصور النمطية؛ ولهذا السبب لا ينبغي لأي شخص أن يغير من نفسه وفقاً لأذواق الآخرين- فأنت لن تكون قادراً على أن تروق للجميع بقدرٍ متساوٍ.

6- الأحذية

نعم، ينتبه الرجال للغاية إلى كل تفاصيل النساء اللاتي يهتمون بهن، من الأظافر وحتى الأحذية.

لا نقول إنهم يحاولون التعرف على مصمم حذائكِ أو تذكر قواعد مزج الألوان بين الأحذية وحقائب اليد، ولكنهم ينتبهون إلى مدى شعوركن بالراحة مع الأحذية التي ترتديهن. عندما ترتدي الفتاة حذاءً بكعب ضخم ومتزعزع، لا يُشعِرها ذلك إلا بالانزعاج والرغبة في إنهاء الموعد الغرامي في أقرب وقت ممكن.

5- عدد أصدقائكِ

بالنسبة للرجال، من المهم أن يكون لدى حبيباتهم حياتهن الخاصة وأصدقاء حقيقيون تواجهن معهم مصاعب الحياة. يشعر الرجال بالقلق إزاء عدم وجود صديقات مقربات من حبيباتهم واكتفائهن بالعديد من المعارف الذين يتغيرون بين الحين والآخر.

4- الضحك

لسنا في حاجة إلى قول الكثير هنا؛ فالفتيات اللاتي لا يخافن من إظهار مشاعرهن يفتنّ الرجال دائماً.

3- الحس الفكاهي

عند وصف فتاة الأحلام المثالية لأي رجل، ستجدن الحس الفكاهي مذكوراً بين الصفات دائماً. تثبت الأبحاث أن الفتيات اللاتي يمكنهن إلقاء النكات المضحكة ويفهمنها أيضاً يبدين أكثر جاذبية. لا تُعد الفتيات اللاتي لا يملكن هذه الصفات محبوبات بالقدر نفسه.

2- الإرهاق

هناك حقيقة معروفة؛ وهي أن الأرق وقلة النوم لا يجعلاننا نبدو جذابات، وحتى مستحضرات التجميل لن تكون قادرة على إخفاء المعلومات بخصوص نظام حياتنا اليومي عن الرجل.

في إحدى الدراسات، عُرض على بعض الرجل صور لنساء جذابات، بعضهن نمن مدة 8-9 ساعات في الليلة السابقة، بينما لم تنم الأخريات على الإطلاق. بدت النساء اللاتي لم ينمن أقل جاذبية وعابسات وعدوانيات بالنسبة للرجال.

1- الطموح

نعيش في عالمٍ مليء بالأحداث والإيقاعات؛ ولذلك -على الأرجح- تُعد الرغبة في خوض حياة كاملة لتحويل الأحلام والخطط الكبيرة والمجنونة إلى حقائق والتطلع إلى الوصول لآفاق جديدة في الوقت الذي ما زال البحث عن مصادر للإلهام مستمراً، عاملاً مهماً للغاية في جعل الفتيات جذابات للرجال. ينفر رجال العصر الحديث من سلبية وكسل الفتيات، وكذلك لا تنجذب النساء إلى هذا النوع من الرجال.

وهناك 4 أنواع من الملابس بحسب موقع "هاف بوست عربي" ترتديها المرأة المثيرة ولا يستطيع الرجل مقاومتها

1- فتحة الصدر على شكل حرف V

2- الفستان الأسود القصير

3. أظهر الخصر

4. الشفاه الحمراء



