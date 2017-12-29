ستانفورد تطلب من جميع طلابها قراءة 3 روايات.. نافس طلاب أعرق جامعات أميركا بـ 30 دولار فقط

تظل جامعة ستانفورد واحدة من أعرق الجامعات الأميركية التي يحلم بالالتحاق بها معظم الشباب على مستوى العالم، فإذا كنت تشاركهم نفس الحلم، فعلينا أن نخبرك بأن طلاب الجامعة الإثارة الجديدة نتيجةً للقبول بالجامعة الأكثر تنافسية في أميركا سيقضون الصيف في القراءة، ذلك لأن إدارة جامعة ستانفورد ترغب في أن يستمر الطلاب في التفكير بصورة نقدية في القضايا المُعقدة لذلك أعلنت الإدارة عن برنامج الكتب الثلاثة The Three Books program في كل صيف، لتقديم مقترحات بالكتب التي ينبغي لجميع طلاب الجامعة قراءتها ومناقشتها، بحسب موقع Business Insider الأميركي.

وسيبدأ برنامج الكتب الثلاثة مع دفعة 2022، التي تقترب من عامها الدراسي في 14 مايو/أيار 2018، ويتوَّج البرنامج بجلسة نقاش ومائدة مستديرة مع المؤلفين، وتعطى الفرصة للطلاب لطرح أسئلة على المؤلفين والاستماع إلى وجهات نظرهم.

وكتب الأستاذ نوح دفنبو لفرقة 2021: "إن برنامج الكتب الثلاثة مُصمم كي يُعرفك بتجربة القراءة، والتفكير، بالإضافة إلى التحدث حول الموضوعات التي تمثل تحدياً، كواحد من أعضاء مجتمع ستانفورد الفكري".



وقال دفنبو، مدير البرنامج وأستاذ علوم نظام الأرض بالجامعة، إن الموضوع الرئيسي لهذا العام يدور حول الاستدامة والإنصاف.

وكَتَب دفنبو: "حظيت هذه الكتب الثلاثة بتأثير عميق على تفكيري". وتابع قائلاً: "نظراً إلى أن كل كتاب من هذه الكتب يقدم حساً من الأمل والتفاؤل وسط ظروف مليئة بالتحديات، فإنني أشعر بالتفاؤل بأنه من خلال مناقشة تلك التحديات، يمكننا مساعدة بعضنا بعضاً على إيجاد حسٍ من الأمل في المستقبل".

استمر في القراءة؛ للاطلاع على الكتب الثلاثة التي تطالب جامعة ستانفورد طلابها الملتحقين حديثاً بقراءتها هذا الصيف.

رواية "Homegoing" للكاتبة يا جياسي





سعر الرواية: 10.59





"يتتبع كتاب Homegoing مسارات متوازية لتلك الشقيقات وأحفادهن عبر 8 أجيال: من غولد كوست حتى مزارع المسيسيبي، ومن الحرب الأهلية الأميركية حتى عصر الجاز في هارلم. وتُسلط رواية يا جياسي الاستثنائية الضوء على إرث العبودية المزعج بالنسبة لكل من هؤلاء الذين أُخِذوا وهؤلاء الذين بقوا، كما يوضح كيف أن ذكريات الأَسْرِ قد نُقِشت على روح أمتنا".

رواية "الانقراض السادس: تاريخ غير طبيعي" "The Sixth Extinction: An Unnatural History" للكاتبة إليزابيث كولبرت

سعر الرواية: 9.5

"في رواية الانقراض السادس The Sixth Extinction، تعْرِض كولبرت بالتفصيل الأدلة على أن النشاط البشريّ يتسبب فيما يسميه العلماء الانقراض الجماعيّ السادس، وهو فقدان ما يزيد على نصف جميع الكائنات الحية على الأرض. وتتعقب كولبرت التاريخ الفكري لكيفية فهم العلماء للانقراض وكيف استيقظوا على هذا التأثير الذي لحق بالنظم البيئية لهذا الكوكب".





رواية "Salvage the Bones" للكاتبة جسمين وارد

سعر الرواية: 10.5

"في رواية Salvage the Bones، تقدم إلينا وارد عائلة باتيست، التي تتمثل في فتاة حامل تبلغ من العمر 14 عاماً، وأشقائها المراهقين ووالدهم مدمن الكحول، وهم يشاهدون إعصار كاترينا وهو يختمر في الخليج. وخلال الأيام الاثني عشر التي من المقرر أن يهب خلالها الإعصار، تصل رواية Salvage the Bones إلى محورها المتمثل في قصة 4 أطفال ليس لديهم والدة وهم يحاولون حماية منزلهم، بالإضافة إلى حماية بعضهم بعضاً وسط فوضى لا يمكن تصورها".

تصنَّف جامعة ستانفورد في المركز الثاني بين أفضل الجامعات الأميركية، وتبلغ مصروفات الدراسة بستنافورد نحو 46.320 دولار في السنة.



