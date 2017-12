الأسوأ في تاريخ المدينة.. حريق بنيويورك يقتل 12 شخصاً و170 رجل إطفاء يهرعون لمكان الحادث (فيديو)

Fire Department of New York (FDNY) personnel work on the scene of an apartment fire in Bronx, New York, U.S., December 28, 2017. REUTERS/Amr Alfiky | Amr Alfiky / Reuters

ارتفع عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في بناية بحي "برونكس" في ولاية نيويورك الأميركية، مساء الخميس 28 ديسمبر/ كانون الأول 2017، إلى 12 حالة وفاة.

وجاء ذلك على لسان بيل دي بلاسيو، عمدة نيويورك، في تصريح من مكان الحادث، مشيراً إلى إصابة 15 شخصاً على الأقل.

وقال بلاسيو إن من بين ضحايا الحريق، الذي وصفه بـ"الأسوأ" في تاريخ مدينة نيويورك، طفل رضيع يبلغ من العمر عاماً واحداً.

Breaking: New York City mayor's press secretary says at least 6 dead in Bronx apartment building fire. pic.twitter.com/nIwnliwM5i — PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 29, 2017

Images from New York as Bronx fire kills six people and seriously injures several: https://t.co/204NWRU9nL pic.twitter.com/83f711ZN5Q — BBC Breaking News (@BBCBreaking) December 29, 2017

وفي وقت سابق، صدر بيان عن إدارة الإطفاء بنيويورك، ذكر أن عدد الضحايا 6 وفيات، و15 إصابة. وقال البيان إن البناء الذي شهد الحريق مكون من 5 طوابق، ويقع بالقرب من حديقة حيوانات حي "برونكس".

وهرع أكثر من 170 رجل إطفاء إلى مكان الحادث، وعدد من سيارات الإسعاف، وفق البيان ذاته، في حين لم يتم الكشف بعد عن سبب اندلاع الحريق.

#UPDATE: At least 11 people have died, several others injured in the massive fire that raged through a Bronx apartment building in New York City, officials said pic.twitter.com/gRNQ6nqim4 — People's Daily,China (@PDChina) December 29, 2017