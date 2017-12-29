حتى لا يقال عنك يملك "جسم البالغين وعقل العصافير".. اعرف عمر عقلك بهذا الاختبار البسيط

نصادف في هذه الحياة أشياء كثيرة عجيبة، منها مثلاً أن نقابل شخصاً في الـ40 من عمره ونجد أن عقله عقل مراهق في الـ15 من عمره، أو العكس حتى. بالتأكيد، صادفنا مثل هؤلاء في حياتنا، أو قيل عنا من آخرين كلام مثل هذا.

ولنعرف عمر عقلنا أو كيف يرى الناس سنّنا الحقيقية سنقوم باختبار بسيط للغاية. هل أنت مستعد لخوض التجربة؟

أولاً، اعرف أن الإجابة رقم واحد يعني حصولك على نقطة، و2 يعني حصولك على نقطتين، و3 يعني حصولك على 3 نقاط، و4 يعني حصولك على 4 نقاط.

الآن، أجب عن الأسئلة التي تراها في الفيديو دون أن تفكر مرتين، وسجِّل نتيجتك.

في النهاية، احسب النقاط التي حصلت عليها، فإذا حصلت على 10:19 نقطة، فإن عمر عقلك 9 سنوات وقلبك بريء. أما إذا كانت نقاطك بين 20 و29، فيعني أن عمر عقلك بين 15 و19 عاماً؛ لأنك مشاغب وتحب الإثارة والاكتشاف.

أما إذا كانت نقاطك بين 30 و33، فهذا يعني أن عمرك العقلي بين 20 و29 عاماً، ونضجت شخصيتك وتعرف ما ينبغي فعله. أما إذا حصلت على نقاط بين 34 و37، فعمرك العقلي بين 29 و55 عاماً وأنت شخص ناضج وعقلاني.

والنقاط بين 38 و40 يعني أن عمر عقلك يتجاوز الـ50 وأنت شخص مباشر وصريح وتعيش حياتك ببساطة.