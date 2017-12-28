اللغة العثمانية الصامتة.. استخدمت للأحاديث الخاصة وتناقل السنة النبوية.. هذه بعض أسرارها

وظَّف بلاط السلطنة العثمانية في القرن السابع عشر، 40 من الخدم الصم في وظيفة خاصة للغاية، ولم يتم اختيارهم بغض النظر عن عدم إمكانية سماعهم الكلام والأصوات ولكن بسبب ذلك!

فقد كان الموظفون الصم رفقاء مفضَّلين للسلطان، وقدراتهم على التواصل غير اللفظي (غير الصوتي) جعلهم في مكانة متميزة بقاعة السلطان حيث قواعد البروتوكول تجعل الصمت والهدوء سمتين للبلاط العثماني وتجعل الكلام ممنوعاً في حضرة السلطان.

وقد تطورت لغة الإشارة وحركاتها في أثناء ذلك لتشبه لغة رسمية ثانية للبلاط العثماني، تُستخدم للحفاظ على الصمت أو السرية أو في وظائف خاصة.



اللغة السرية للبلاط العثماني

كتب الرحالة الإنكليزي السير بول ريكوت عن زيارته للبلاط العثماني وملاحظته اللغة المكتومة بالإشارة والحركات في البلاط العثماني، وعما تضفيه هذه الأجواء الصامتة من أجواء الهيبة والوقار في البلاط السلطاني، وتشمل لغة الإشارة، في العادة، حركات اليدين والجسم وتعابير الوجه وحتى الشفاه.

قال ريكوت إن الموظفين الصم يدرسون ويتدربون على التواصل عن طريق الإشارات، وليس من المؤكد إن كانت هذه الإشارات تشكل لغة كاملة، على الرغم من اعتقاده أنهم قادرون على التعبير عن أنفسهم بشكل كامل، ليس فقط مشاعرهم وردودهم تجاه المواضيع العادية والمألوفة، "وإنما أيضاً رواية القصص، والمسائل الدينية والقوانين ومبادئ ونصوص القرآن والسنّة المحمدية، وما يمكن أن يتم التعبير عنه باللسان واللغة الصوتية المنطوقة".

وكان خدم السلطان من الصم والبكم يتولون أيضاً وظائف تتطلب وجودهم في قاعات ولقاءات تدور فيها أحاديث سرية، ويحتاج فيها السلطان أو كبار رجال الدولة لإحضار أو إرسال بعض الأوراق أو تكليف أحدهم جلب شيء؛ ويمكنهم -حسب التقاليد المتبعة للبلاط- التجول بحريةٍ داخل القصر، بما في ذلك القاعات السلطانية التي تجري فيها لقاءات سرية، فلا خوف من إفشاء أسرار الدولة والبلاط؛ لأنهم لا يسمعون ما يقال ولا يمكن لهم الحديث كذلك.



وظائف أخرى للغة الصم والبكم في البلاط العثماني

وإضافة للوظائف التي تتطلب الكتمان وعدم إفشاء الأسرار، كان يتم توظيف بعض الصم والبكم في وظائف مثل البوابين ومنفذي أحكام الإعدام، وفي الوظائف التي لا يجب منع العاملين فيها من التواصل مع الآخرين، أو لمنع الرشوة أو حتى لتجاهل صراخ المحكومين بالإعدام عند تنفيذ الحكم عليهم.

وتجعل الأعراف السلطانية الخاصة بالبلاط من لغة الإشارة وحركات الصم والبكم لغة سائدة في القصر العثماني، وأجادها كثير من العاملين والموظفين ورجال الدولة من غير الصم والبكم للتعبير عما لا يودون للآخرين فهمه خلال الاجتماعات أو زيارات الضيوف، وكان السلطان عثمان الثاني أول من اتقن لغة الإشارة ووصل عدد الصم والبكم في قصره إلى 100 موظف.

تطورت تقاليد الصمت مع عُرف العزلة الذي وُضع في عام 1470، وقد استند هذا العُرف إلى بروتوكول السلطان محمد الفاتح، فبعد فتح القسطنطينية في عمر الـ21، سمح كتّاب الاحتفالات بظهور السلطان في الأماكن العامة مرات قليلة فقط، وبغرفه الخاصة لن يلتقي سواء كبار الشخصيات والسفراء، ويقضي السلطان الشاب أغلب حياته داخل القصر وفي البلاط السلطاني مع الظهور للعامة من حين لآخر.



تعلُّم لغة الإشارة واجب على رجال الدولة

كان الصدر الأعظم (رئيس الوزراء) والوزراء ومرافقوهم من المدنيين والعسكريين مجبَرين على تعلُّم لغة الإشارة، في عهد السلطان محمود الثاني، عندما بدأ تأسيس مجالس وهيئات ومؤسسات الدولة العثمانية الحديثة، بعد إدخال الإصلاحات التي عُرفت باسم "التنظيمات"، حسب الأكاديمي التركي أكرم أكنجي، المهتم بحقبة "التنظيمات العثمانية".



مدرسة لغة الإشارة العثمانية

وحتى أواخر الدولة العثمانية في أول عشرينات القرن العشرين -حسب أكنجي- كان هناك هناك 4 من الصم والبكم يعملون في الباب العالي. وقد خدم هؤلاء في الحكومة العثمانية سنوات طويلة.

وقد أسس السلطان عبد الحميد الثاني مدرسة "الصم والبكم" لتعليم لغة الإشارة، وقد شملت كتب الفقه الإسلامي، و"مجلة الأحكام العدلية" التي تضم القانون العثماني المدني وأحكام تفصيلية خاصة بالصم والبكم الذين يعتبرون مكلفين ومسؤلين من الناحيتين الدينية والقانونية على قدر استطاعاتهم، وبإمكانهم -حسب القانون العثماني المدني (الأحكام العدلية)- إبرام العقود والتعهدات والتجارة والزواج والطلاق والبيع والشراء بلغة الإشارة المتعارف عليها عندهم

وحسب الأكاديمي التركي أكرم إكنجي، فقد "كان لدى الصم والبكم في القصر مقدرة وموهبة فريدة على تمثيل الشخصيات المشهورة بإشارة واحدة. مثلاً كانوا يرمزون إلى السلطان بفتح أصابع اليد اليمنى وتقريبها من الرأس مثل الريشة التي تكون على عمامة السلطان. ويرمزون إلى الصدر الأعظم بضم قبضة اليد اليمنى ورفع أصبع الإبهام لأعلى. وعندما يريدون الإشارة إلى شيخ الإسلام كانوا يمسكون بكم اليد اليمنى ويجرونه لأسفل، في إشارة إلى الأكمام الواسعة التي يتميز بها لباس شيخ الإسلام، ثم يقومون بعمل حركات دائرية فوق رؤوسهم وكأنهم يقومون بلف العمامة".

السلطان الخفي لا يزال يتكلم لغة الصمت حتى الآن!

وقد انتقل هذا التقليد أيضاً من بلاط السلطان إلى الباب العالي مقر اجتماعات الحكومة العثمانية الرسمية، ولا يزال هذا التقليد متبعاً في الجمهورية التركية حتى اليوم -حسب صحيفة "ديلي صباح" التركية- في البرلمان التركي ومجلس الوزراء؛ للحفاظ على سرية اللقاءات الخاصة.

ويمكن اكتشاف لغة الصمت في قصر توب كابي؛ إذ تنتظم غرف وقاعات البلاط السلطاني والحدائق، كل واحدة داخل الأخرى، كطبقات تعزل الخارجية منها الطبقات الداخلية التي يسود فيها جلال الصمت وهيبته، بينما هناك سلطان غير مرئي خلف الستائر وحتى حدود "الحرملك" ويتواصل من دون صوت عبر الإشارة والرموز مع المسؤولين والشخصيات الرسمية من حاشية السلطان، كما كتب أوليغ غرابار، وهو عالِم بارز في تاريخ الفن العثماني.



ويشبه القصر أيضاً المسرح، فيوجد بكل قاعة سلطانية منصة مرتفعة يتجلى فيها عظمة وهيبة السلطنة للضيوف والزوار الأجانب، خاصة عند دخول السفراء الأجانب؛ إذ يبدأ سيناريو الاستقبال بموكب احتفالي طويل يتخلل المدينة ويؤدي إلى التل الذي يتربع عليه القصر السلطاني، وخلال النفق المظلم المؤدي إلى البوابة الإمبراطورية، يستقبل الحاجب الضيف ويصل به لجناح السلطان عبر ممرات وبوابات منقوشة ومزخرفة بآيات القرآن، ويمكن للسلطان مراقبة حراسه وضيوفه من موقعه من دون أن يلحظه أحد.